Конная прогулка в окрестностях Суздаля (село Черниж) с инструктажем для новичков. Маршрут по живописной местности с возможностью рыси и галопа. Подходит для любого уровня подготовки.
Описание экскурсии
Конная прогулка по суздальским просторам
Приглашаем вас на конную прогулку по живописной местности в окрестностях Суздаля в селе Черниж. Перед выездом проводится подробный инструктаж по технике безопасности и основам управления лошадью, что делает прогулку комфортной даже для новичков. Вы сможете насладиться широкими просторами верхом на самых спокойных и надежных лошадях.
Безопасность и комфорт
На прогулку можно приехать без опыта верховой езды — наши инструкторы научат вас уверенно держаться в седле. Мы обеспечиваем полный инструктаж и подбираем лошадей по уровню подготовки. Маршрут проходит по красивым местам с возможностью движения разными аллюрами.
Яркие впечатления
Во время прогулки вас ждут незабываемые пейзажи суздальской природы и возможность почувствовать единение с лошадью. Для опытных riders доступны рысь и галоп. Это идеальный способ провести день на свежем воздухе и получить новые впечатления от общения с умными и грациозными животными.
В субботу и воскресенье в 11:00, 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье в 11:00, 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
19 сен 2025
Спасибо, все понравилось. Спокойная прогулка, для тех кто никогда не катался верхом самое то, лошади (кони))) спокойные, послушные. Александр все объяснил подробно.
С
Светлана
18 сен 2025
Прогулка была замечательная,с мужем решили прокатиться. Я впервые села на лошадь,боялась что не получиться,но инструктор Александр все объяснил и показал.
A
Anton
26 июн 2025
Очень понравилось! Хозяин отличный, кони шикарные! Рекомендую!
М
Михаил
22 июн 2025
Спасибо за подаренные эмоции.
Ухоженные лошади, приятное общение! Великолепная прогулка!
Все понравилось, приедем еще!
П
Полина
6 мая 2025
Это была моя первая конная прогулка в таком формате. Огромное спасибо Александру и всем причастным! Мы с подругой остались очень довольны и рекомендуем всем)
А
Анна
31 янв 2025
Просто красота, мы в восторге и от поездки и от Александра нашего экскурсовода. Все объясняется до поездки, конечно мы не особо профи))) но даже мы классно покатались. Даже дети катаются, много лошадок, котики ласковые)) собачка прелесть. Очень душевное место, всем советую
И
Илья
12 янв 2025
Замечательно покатались - спасибо Светлане и Анастасии!
