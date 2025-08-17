Что такое икона и как она появилась на Руси? На экскурсии обсуждаются каноны иконописи, её развитие и символизм. Участники узнают о значении икон из Суздальского Свято-Покровского монастыря и Владимирских церквей.
Что можно увидеть
- Суздальский Кремль
- Спасо-Евфимиев монастырь
Описание экскурсииСуздальский Кремль В самом сердце Суздаля собраны иконы XV-XVII веков. Все они в основном происходят из Суздальского Свято-Покровского монастыря и некоторых Владимирских церквей. Их изводы знакомы многим: Владимирская, Покров, Благовещение… Но! Вы когда-нибудь рассматривали иконы поближе? Удивлялись деталям? Ведь каждая из них имеет свою символику и глубокий смысл. Проходя из зала в зал, мы увидим, как менялась иконопись, и обсудим, почему это происходило и какие факторы на это влияли. Спасо-Евфимиев монастырь Мы пройдёмся по залам бывшего архимандритского корпуса и посмотрим, как проходили изменения и переход к совершенно другой живописи. Обсудим, как появлялись новые иконы, и как вообще менялась икона.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Т
Татьяна
17 авг 2025
Благодарю Татьяну за содержательную и интересную экскурсию,чувствуется что человек очень увлечён тем,что делает,прекрасное преподнесение материала,много нового и интересного узнали! Хороших вам туристов и приятных людей!
