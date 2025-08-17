Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше Внимание уделяется деталям и смыслу изображений.



Что можно увидеть Суздальский Кремль

Спасо-Евфимиев монастырь

Описание экскурсии Суздальский Кремль В самом сердце Суздаля собраны иконы XV-XVII веков. Все они в основном происходят из Суздальского Свято-Покровского монастыря и некоторых Владимирских церквей. Их изводы знакомы многим: Владимирская, Покров, Благовещение… Но! Вы когда-нибудь рассматривали иконы поближе? Удивлялись деталям? Ведь каждая из них имеет свою символику и глубокий смысл. Проходя из зала в зал, мы увидим, как менялась иконопись, и обсудим, почему это происходило и какие факторы на это влияли. Спасо-Евфимиев монастырь Мы пройдёмся по залам бывшего архимандритского корпуса и посмотрим, как проходили изменения и переход к совершенно другой живописи. Обсудим, как появлялись новые иконы, и как вообще менялась икона.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кремль

Что не входит в цену Входные билеты на посещение экспозиций

Обзорная прогулка от Кремля до Спасо-Евфимиева монастыря - за доп. плату (по желанию)

