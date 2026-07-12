Вы увидите уникальный облик города, в котором причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
Мы пройдем по острову Кнайпхоф (острову Канта), где расположен главный символ города — Кафедральный собор.
Вы увидите мосты старого города — Медовый, Дровяной, городские ворота — Закхаймские, Королевские, Росгартенские, оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга — Амалиенау и Хуфен.
Мы пройдем по острову Кнайпхоф (острову Канта), где расположен главный символ города — Кафедральный собор.
Вы увидите мосты старого города — Медовый, Дровяной, городские ворота — Закхаймские, Королевские, Росгартенские, оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга — Амалиенау и Хуфен.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по городу Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Вас ожидает пешеходная экскурсия по острову Кнайпхоф (острову Канта), где и расположен главный символ города — Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Дровяной», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен». Важная информация: ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде.
Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Светлогорск — Зеленоградск — Калининград — Зеленоградск — Светлогорск • Посадка производится по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина 8а. Информация с номером автобуса или автомобиля направляется в СМС на указанный вами в заказе номер мобильного телефона.
по средам в 8:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбная деревня
- Кафедральный собор
- Закхаймские ворота
- Королевские ворота
- Литовский вал
- Башня «Дер Дона»
- Университетская площадь
- Памятник И. Канту
- Площадь Победы
- Район старых немецких особняков (ул. Кутузова)
- Кирха королевы Луизы
- Бастион Обертайх (посещение и дегустация) - кроме вечернего времени
Что включено
- Автобусный тур
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина 8а
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 8:15
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Группа формируется в Калининграде
- Для присоединения к группе осуществляются трансферы (включены в стоимость экскурсии): Светлогорск - Зеленоградск - Калининград - Зеленоградск - Светлогорск
- Посадка производится по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина 8а. Информация с номером автобуса или автомобиля направляется в СМС на указанный вами в заказе номер мобильного телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия - все основные достопримечательности. Можно понять, что хочется посмотреть позднее подробнее. Гид Сергей с прекрасным чувством юмора и обширными знаниями. Отвечал на все дополнительные вопросы и давал рекомендации.
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С
Замечательная экскурсия. Познавательная. Гиду отдельное спасибо. Рекомендую.
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Н
Добрый день! Сама экскурсия не плохая. Но не хватило пешей доступности. В основном все из окна автобуса. Мне, как человеку, любящему делать фото не хватило насыщенность. В целом чтобы получить впечатление о городе, я думаю достаточно. Гид была очень хорошая. Интересно раскащывала о городе. Его историю. Только благодаря ей. Экскурсия и понравилась.
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Е
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