Маршрут: г. Светлогорск - г. Калининград - Фридландские ворота (1857г.)–Бранденбургские ворота (1657г.)–бастион «Грольман» (сер. XIX в.)–оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848)–бастион «Обертайх» (сер. XIX в.)–Росгартенские ворота (1852г.)– Оборонительная башня «Дона» (1852 г)–Форт №3 «Король Фридрих Вильгельм I»–Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» - г. Светлогорск

Более семи столетий город Кёнигсберг являлся мощнейшим городом-крепостью. Королевский замок гордо возвышался над горой Твангсте и рекой Преголя, внушая уважение и страх непокорным пруссам. Каждый из трех городов, возникших в его окрестностях, — Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт, обладали не менее мощными стенами, суровыми башнями. И только городские ворота соединяли города с их предместьями и друг с другом. Эти средневековые стены и укрепления давно ушли в небытие, но по сей день они будоражат воображение тех, кто готов прикоснуться к отблеску ушедших эпох.

Экскурсия «Форты и крепости Кёнигсберга» позволит страницу за страницей «перелистать» этапы создания и модернизации фортификационных сооружений Кенигсберга. По улице, названной в честь Петра Багратиона, впервые сражавшегося против войск Наполеона на землях Пруссии, мы проследуем к Бранденбургским воротам, над проезжими арками которых гордо красуются медальоны с барельефами фельдмаршала Бойена, военного министра, участника проведения реформ в прусской армии и генерал-лейтенанта Эрнста фон Астера, шефа инженерного корпуса, одного из авторов Второго вального укрепления. Словно живой мост, Бранденбургские ворота соединяют в себе два этапа создания фортификационных сооружений Кенигсберга — Первого (17-й век) и Второго (19-й век) Вального укреплений. Их устремленные вверх арки, украшенные крестоцветами, придают удивительную легкость массивной и приземистой конструкции. От Бранденбургских ворот по проспекту Калинина, а на самом деле, вдоль величественного Хабербергского фронта с равелинами Хаберберг и Фридланд, мы устремимся к Фридландским воротам — последним, построенным в рамках Второго Вального укрепления, самым обороноспособным, самым мощным. Именно они, плавно перетекая в бастион «Прегель», завершали южное полукольцо вального укрепления. Двойной тет-де-понт — крепость, расположенная на обеих сторонах реки, так классифицируется Кенигсберг по французской классификации крепостей. Переместившись на северный берег Преголи мы увидем изящные Королевские ворота с постройки которых в 1843 году и началась реконструкция Первого Вального укрепления во Второе. С высоты их главного фасада гордо смотрят на бывшую улицу Кенигштрассе основатель замка Кенигсберг король Чехии и Богемии — Оттокар II Пшемысл, первый король Пруссии Фридрих I и последний гроссмейстер Тевтонского Ордена, первый герцог Пруссии Альбрехт Бранденбургский. Здесь мы прикоснемся к наиболее укрепленной части вальных укреплений — улице — Литовский вал. Здесь возвышаются самые масштабные элементы фортификации Кенигсберга — оборонительная казарма Кронпринц и бастион Грольман с мощным, подковообразным редюитом. Мы сможем пройти во внутренний двор казармы через прекрасно сохранившиеся ворота, мимо мощной башни, прикрывавшей их, которая еще сто лет назад таила в себе серьезную и непредсказуемую угрозу любому нежданному гостю. Мощный бастион Обертайх и очаровательные Росгартенские ворота венчают Литовский вал, и их расположение на площади, названной в честь маршала Василевского, символично переносится нас уже совсем в другую эпоху — эпоху Великой Отечественной войны. От расположенного здесь памятника Александру Невскому, по улице, названной в честь этого великого полководца, мы проследуем к форту №3 — одному из самых больших и, безусловно, самому загадочному форту Кёнигсберга (внешний осмотр форта). Подземелья этого форта в буквальном смысле хранили сокровища — как немецкие, так и вывезенные в годы войны с территории Советского союза, здесь искали даже Янтарную комнату, но это уже тема совсем другой экскурсии.

Далее направимся к форту № 5. Форт № 5 — Король Фридрих Вильгельм III — стал не только местом, но и символом массового героизма советских войск. Он, находясь на направлении главного удара 43-й армии, представлял собой неприступную крепость с толщиной стен до 5 метров. Авиация и артиллерия были практически бессильны против этого монстра из земли, кирпича и железобетона, окруженного глубоким водным рвом и минными полями. И только сила духа Русского Солдата позволила в кратчайшие сроки овладеть этим важным опорным пунктом. Пятнадцать солдат и офицеров Красной армии за штурм форта №5 были удостоены звания Героя Советского Союза (посещение форта с экскурсией).