Город с многовековой историей, уникальный и интересный; город королей, город-сад. Город, в котором вершилась история! Всё это про Калининград. Современный город, который сохранил в себе «тот самый» Кёнигсберг. На нашей экскурсии мы познакомимся с обоими.

Описание экскурсии

Маршрут путешествия

Ваше путешествие начнется в Светлогорске, затем вы посетите Пионерский, а после направитесь в Калининград. После насыщенного дня вы снова вернетесь в Пионерский и завершите свой маршрут в Светлогорске.

Исторические достопримечательности Калининграда

Калининград, некогда известный как Кёнигсберг, до сих пор хранит свою самобытность и величие. Вы сможете прогуляться по старинным улочкам, которые расскажут о богатой истории города.

Ключевые места для посещения:

Исторический район Амалиенау — визитная карточка довоенного города.

Форт №5 — впечатляющая крепость, отражающая военное прошлое города.

Кафедральный Собор — главная достопримечательность, где находится могила знаменитого философа Канта.

Концерт на воссозданном органе, строительство которого датируется XIV веком.

Площадь Победы, здание Южного вокзала и Бранденбургские ворота.

Королевские Ворота и Литовский Вал — символы города.

Важно знать

Рекомендуем заранее оплачивать входной билет на концерт при покупке тура, так как время на маршруте ограничено. В высокий сезон, особенно перед началом концерта, в кассах может не быть билетов.