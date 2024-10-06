Город с многовековой историей, уникальный и интересный; город королей, город-сад. Город, в котором вершилась история! Всё это про Калининград. Современный город, который сохранил в себе «тот самый» Кёнигсберг. На нашей экскурсии мы познакомимся с обоими.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Маршрут путешествия
Ваше путешествие начнется в Светлогорске, затем вы посетите Пионерский, а после направитесь в Калининград. После насыщенного дня вы снова вернетесь в Пионерский и завершите свой маршрут в Светлогорске.
Исторические достопримечательности Калининграда
Калининград, некогда известный как Кёнигсберг, до сих пор хранит свою самобытность и величие. Вы сможете прогуляться по старинным улочкам, которые расскажут о богатой истории города.
Ключевые места для посещения:
- Исторический район Амалиенау — визитная карточка довоенного города.
- Форт №5 — впечатляющая крепость, отражающая военное прошлое города.
- Кафедральный Собор — главная достопримечательность, где находится могила знаменитого философа Канта.
- Концерт на воссозданном органе, строительство которого датируется XIV веком.
- Площадь Победы, здание Южного вокзала и Бранденбургские ворота.
- Королевские Ворота и Литовский Вал — символы города.
Важно знать
Рекомендуем заранее оплачивать входной билет на концерт при покупке тура, так как время на маршруте ограничено. В высокий сезон, особенно перед началом концерта, в кассах может не быть билетов.
Каждое воскресенье, время начала уточняйте
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Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный автобус
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет на органный концерт: 600 руб. /взрослые, 250 руб. /дети (до 12 лет)
Место начала и завершения?
Светогорск 2, ул. Ленина 33
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье, время начала уточняйте
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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