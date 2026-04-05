Это обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и значимых памятников.
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи — от Средневековья до современности.
Здесь почти у каждой улицы два имени, а сохранившиеся городские ворота, башни и кварталы довоенного Кёнигсберга хранят свои истории.
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи — от Средневековья до современности.
Здесь почти у каждой улицы два имени, а сохранившиеся городские ворота, башни и кварталы довоенного Кёнигсберга хранят свои истории.
Описание экскурсии
- Прогулка по острову Канта, где расположены Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, средневековые мостики города — Медовый, Дровяной и прочие.
- Осмотр возрождённого здания синагоги.
- Знакомство с Рыбной деревней.
- Проезд по периметру вальных укреплений внутреннего кольца: Бранденбургские, Закхаймские, Королевские, Росгартенские ворота, оборонительные сооружения казармы «Кронпринц» и бастион «Грольман».
- Осмотр центральной площади города с её православными храмами.
- Прогулка по районам старых немецких вилл Амалиенау и Хуфен.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе.
- С вами будет один из гидов нашего агентства.
во вторник и воскресенье в 09:00, в субботу в 15:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Студенты
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 09:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2123 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 5 апр 2026
Замечательня экскурсия! И с погодой повезло) спасибо
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Вернулись домой с прекрасными воспоминаниями!
Первое впечатление: архитектурный коктейль Калининград (бывший Кёнигсберг) — это удивительная смесь. Ряд с советскими хрущёвками тут стоят отреставрированные немецкие виллы с черепичными крышами. Готика, югендстиль и
Первое впечатление: архитектурный коктейль Калининград (бывший Кёнигсберг) — это удивительная смесь. Ряд с советскими хрущёвками тут стоят отреставрированные немецкие виллы с черепичными крышами. Готика, югендстиль и
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Т
экскурсия интересная и познавательная
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М
все замечательно
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С
Мне экскурсия не очень понравилась. Группа большая, времени даже для фотографирования толком не было. Экскурсовод, несомненно, владеет материалом, но тоже пыталась уложиться во время, торопилась. Не получилось душевной прогулки, но информацию получили, кое-что пофотали… У нас была экскурсия из Светлогорска, на микроавтобусе довезли до Калининграда, пересадили на большой экскурсионный автобус - здесь всё четко организовано, благодарим.
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