Обзорная экскурсия по Калининграду + «Мастерская Хомлинов» (из Светлогорска)

История Кёнигсберга наполнена известными именами: философ Иммануил Кант, королева Луиза, герцог Альбрехт, прусский король Фридрих Вильгельм. На экскурсии мы поговорим о них и о многом другом из прошлого города. Побываем у самых значимых локаций Калининграда и в гостях у маленьких хомлинов.
Описание экскурсии
- Мы пересечём площадь Победы с православными храмами и историческими памятниками.
- Проедем мимо центрального парка, где растёт самый старый дуб города. В пути вы узнаете мистическую историю про дворец Гиппеля и кирху памяти королевы Луизы.
- Затем вас ждёт прогулка по району атмосферных особняков Амалиенау.
- По Гвардейскому проспекту вы проследуете к мемориалу «1200 гвардейцев».
- Посетите «Мастерскую Хомлинов» и познакомитесь со сказочными существами. Их фигурки можно встретить возле основных достопримечательностей Калининграда. По желанию купите авторские украшения, натуральную косметику или маленького хомлина на память.
- В завершение пешеходная экскурсия по острову Канта, где расположены Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, средневековые мостики города — Медовый, Дровяной и прочие.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1200 ₽
|Школьники
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Провёл экскурсии для 957 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
0
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хорошая экскурсия, в дружеской атмосфере, спокойная. Трансфер из Светлогорска комфортный. Гид Наталья просто кладезь информации, умничка!
Буду рекомендовать!
Буду рекомендовать!
Входит в следующие категории Светлогорска
