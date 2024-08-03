6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
3 сен в 08:00
6 сен в 08:00
10 555₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Групповая
Экскурсия из Светлогорска «Война и мир»: 5 городов за один день
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 7:10
7 сен в 07:10
14 сен в 07:10
3 000₽ за человека
6 часов
Групповая
Экскурсия из Светлогорска Форт №1 «Штайн» и Бункер Ляша
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по понедельникам в 08:10
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 августа 2024Очень интересная экскурсия, и хотя мы не попали в крепость (ограниченное количество билетов) - впечатление это совсем не испортило. Наш
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
- ТТатьяна31 мая 2024Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!
- ИИрина8 апреля 2024Экскурсия замечательная, познавательная и информационном плане очень объемная. Обязательно вернусь к чтению "Войны и мира" Льва Николаевича Толстого. Такие экскурсии полезны учащимся школ. Ведь не секрет, части романа описания военных действий зачастую пропускаются при чтении. Экскурсовод Андрей - чудо.
- ООльга8 января 2024Еще один уникальный маршрут через всю Калининградскую область, по границе России и Польши. Железнодорожный, Озёрный. В каждом городе сохранилась уникальная,
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Военные»
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