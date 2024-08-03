читать дальше гид Андрей рассказал и показал ймного познавательной информации. Экскурсия по военной тематике по времени довольно продолжительная, и чтобы все успеть посмотреть, проходит в хорошем спортивном темпе.

Очень интересная экскурсия, и хотя мы не попали в крепость (ограниченное количество билетов) - впечатление это совсем не испортило. Наш