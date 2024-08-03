Военные экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Светлогорске, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
На машине
18 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
3 сен в 08:00
6 сен в 08:00
10 555 за всё до 3 чел.
Экскурсия из Светлогорска «Война и мир»: 5 городов за один день
На автобусе
3 отзыва
12 часов
Групповая
Экскурсия из Светлогорска «Война и мир»: 5 городов за один день
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 7:10
7 сен в 07:10
14 сен в 07:10
3 000 за человека
Экскурсия из Светлогорска Форт №1 «Штайн» и Бункер Ляша
На автобусе
6 часов
Групповая
Экскурсия из Светлогорска Форт №1 «Штайн» и Бункер Ляша
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по понедельникам в 08:10
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 августа 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Очень интересная экскурсия, и хотя мы не попали в крепость (ограниченное количество билетов) - впечатление это совсем не испортило. Наш
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    гид Андрей рассказал и показал ймного познавательной информации. Экскурсия по военной тематике по времени довольно продолжительная, и чтобы все успеть посмотреть, проходит в хорошем спортивном темпе.

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
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    много интересного, мы смогли сделать красивые фотографии среди цветущих люпинов и маков. Самое яркое впечатление - это поиски Янтаря. И отдельное Спасибо за красивые виды Филенской бухты. В нашей памяти останутся яркие воспоминания - Спасибо!

    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!
  • И
    Ирина
    8 апреля 2024
    Экскурсия из Светлогорска «Война и мир»: 5 городов за один день
    Экскурсия замечательная, познавательная и информационном плане очень объемная. Обязательно вернусь к чтению "Войны и мира" Льва Николаевича Толстого. Такие экскурсии полезны учащимся школ. Ведь не секрет, части романа описания военных действий зачастую пропускаются при чтении. Экскурсовод Андрей - чудо.
  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Экскурсия из Светлогорска «Война и мир»: 5 городов за один день
    Еще один уникальный маршрут через всю Калининградскую область, по границе России и Польши. Железнодорожный, Озёрный. В каждом городе сохранилась уникальная,
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    неповторимая архитектура, интересные музеи. Открытием по маршруту было все, а особенно Мазурский канал, удалось побывать на 5 шлюзе Мазурского канала, расположенном в части на территории РФ. Обязательно надо ехать!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
  2. Экскурсия из Светлогорска «Война и мир»: 5 городов за один день
  3. Экскурсия из Светлогорска Форт №1 «Штайн» и Бункер Ляша
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  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
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  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Озеро Тихое
  7. Высота Эфа
  8. Охотничий домик
  9. Высота Мюллера
  10. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 10 555. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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