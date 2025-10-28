Светлогорск - это город, где природа и архитектура сливаются в гармонии. Здесь вы увидите многовековые липы, которые придают городу особую атмосферу. Лютеранская кирха, ныне православный храм, и водонапорная башня - символы курорта. Каменный макет Кёнигсберга 16 века перенесёт вас в прошлое. Погрузитесь в историю курортной жизни и узнайте, как изменился город после Первой мировой войны
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные ландшафты
- 🏛️ Историческая архитектура
- ⛪ Важные культурные объекты
- 🕰️ Погружение в историю
- 🌟 Атмосфера уюта и гармонии
Что можно увидеть
- Лютеранская кирха
- Водонапорная башня
- Каменный макет Кёнигсберга
Описание экскурсии
Многовековые липы, которые придают городу атмосферу уюта и гармонии. А ещё они — живые памятники истории.
Лютеранская кирха — важный религиозный объект и культурное наследие региона. Сегодня это действующий православный храм — по желанию вы зайдёте внутрь.
Водонапорная башня — одна из самых ярких и запоминающихся архитектурных достопримечательностей Светлогорска. Башня не только выполняла функциональные задачи, но и стала символом курорта.
Каменный макет Кёнигсберга 16 века. Среди маленьких домиков и улочек вы отыщете собор, крепостные стены, мосты.
Я расскажу:
- Правда ли, что двери и окна для местных вилл изготавливались по индивидуальным заказам
- Как католическая капелла превратилась в органный зал
- Сколько путешественников из России посещали курорт до Первой мировой войны
во вторник в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 459 туристов
Люблю историю, людей и путешествия! Живу в Светлогорске с 2019 года. Стремлюсь сделать каждую экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Уверена, что у нас впереди множество интересных открытий, и надеюсь, что время вместе станет настоящим источником вдохновения и познания!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
29 окт 2025
Мария тёплый человечек. Живёт городом. Любит о нем о нем рассказывать, подстривается под группу. Язык нескучный. Советую как началку для Светлогорска однозначно.
PS
Мария. Не посылате людей в пансионат Янтарный берег как образец ухода за садом. Там - с точки зрения арбористики - довольно посредственно. Находится далеко, сил требует много. Лучше это время потратить на центр города и виллы.
PS
Мария. Не посылате людей в пансионат Янтарный берег как образец ухода за садом. Там - с точки зрения арбористики - довольно посредственно. Находится далеко, сил требует много. Лучше это время потратить на центр города и виллы.
Алексей
19 сен 2025
Хорошая увлекательная экскурсия. Мария - хороший рассказчик, все проходит в быстром, но комфортном темпе.
Нам понравилось, можем рекомендовать этот вариант экскурсии для знакомства с центром Светлогорск
Нам понравилось, можем рекомендовать этот вариант экскурсии для знакомства с центром Светлогорск
Ирина
30 июл 2025
Экскурсия носила скорее ознакомительный характер. Для первичного осмотра города подойдёт, но заявленные темы "природа" и "архитектура" в полной мере раскрыты не были.
Мария
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв!
Моя экскурсия носит ознакомительный характер, я не сильно углубляюсь в детали, чтобы на перегружать лишней информацией. При этом я всегда готова к дополнительным вопросам и с радостью на них отвечаю!
Моя экскурсия носит ознакомительный характер, я не сильно углубляюсь в детали, чтобы на перегружать лишней информацией. При этом я всегда готова к дополнительным вопросам и с радостью на них отвечаю!
Н
Наталья
29 июл 2025
Мария хорошо рассказывает. Но лично мне не хватило истории. Неспешная легкая экскурсия получилась. Оправдывает статус города)).
I
Igor
12 мая 2025
Максимально доволен экскурсией. Мало того, что кроме нас никого не было, так еще узнали много нового и интересного. Маршрут отличный и полный. Прошли всю историческую часть. Огромное спасибо экскурсоводу
Е
Елена
5 мая 2025
Мария провела экскурсию очень интересно, время пролетело незаметно. Как мне показалось, маршрут,
и даже сама подача материала отличались от обычных экскурсий. И особенно хочу отметить грамотное владение русской речью))). Спасибо!!!
и даже сама подача материала отличались от обычных экскурсий. И особенно хочу отметить грамотное владение русской речью))). Спасибо!!!
И
Ирина
10 мар 2025
Замечательная экскурсия, спасибо Марии! Мы очень довольны!
