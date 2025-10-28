Светлогорск - это город, где природа и архитектура сливаются в гармонии. Здесь вы увидите многовековые липы, которые придают городу особую атмосферу. Лютеранская кирха, ныне православный храм, и водонапорная башня - символы курорта. Каменный макет Кёнигсберга 16 века перенесёт вас в прошлое. Погрузитесь в историю курортной жизни и узнайте, как изменился город после Первой мировой войны

Ваш гид в Светлогорске

Время начала: 10:30

Многовековые липы, которые придают городу атмосферу уюта и гармонии. А ещё они — живые памятники истории.

Лютеранская кирха — важный религиозный объект и культурное наследие региона. Сегодня это действующий православный храм — по желанию вы зайдёте внутрь.

Водонапорная башня — одна из самых ярких и запоминающихся архитектурных достопримечательностей Светлогорска. Башня не только выполняла функциональные задачи, но и стала символом курорта.

Каменный макет Кёнигсберга 16 века. Среди маленьких домиков и улочек вы отыщете собор, крепостные стены, мосты.

Я расскажу: