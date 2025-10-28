Мои заказы

Природа и архитектура Светлогорска

Путешествие по Светлогорску: откройте для себя лютеранскую кирху, водонапорную башню и каменный макет Кёнигсберга. Узнайте историю и насладитесь природой
Светлогорск - это город, где природа и архитектура сливаются в гармонии. Здесь вы увидите многовековые липы, которые придают городу особую атмосферу. Лютеранская кирха, ныне православный храм, и водонапорная башня - символы курорта. Каменный макет Кёнигсберга 16 века перенесёт вас в прошлое. Погрузитесь в историю курортной жизни и узнайте, как изменился город после Первой мировой войны
4.6
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛️ Историческая архитектура
  • ⛪ Важные культурные объекты
  • 🕰️ Погружение в историю
  • 🌟 Атмосфера уюта и гармонии
Природа и архитектура Светлогорска© Мария
Природа и архитектура Светлогорска© Мария
Природа и архитектура Светлогорска© Мария
Ближайшие даты:
11
ноя18
ноя25
ноя2
дек9
дек16
дек23
дек
Время начала: 10:30

Что можно увидеть

  • Лютеранская кирха
  • Водонапорная башня
  • Каменный макет Кёнигсберга

Описание экскурсии

Многовековые липы, которые придают городу атмосферу уюта и гармонии. А ещё они — живые памятники истории.

Лютеранская кирха — важный религиозный объект и культурное наследие региона. Сегодня это действующий православный храм — по желанию вы зайдёте внутрь.

Водонапорная башня — одна из самых ярких и запоминающихся архитектурных достопримечательностей Светлогорска. Башня не только выполняла функциональные задачи, но и стала символом курорта.

Каменный макет Кёнигсберга 16 века. Среди маленьких домиков и улочек вы отыщете собор, крепостные стены, мосты.

Я расскажу:

  • Правда ли, что двери и окна для местных вилл изготавливались по индивидуальным заказам
  • Как католическая капелла превратилась в органный зал
  • Сколько путешественников из России посещали курорт до Первой мировой войны

во вторник в 10:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 459 туристов
Люблю историю, людей и путешествия! Живу в Светлогорске с 2019 года. Стремлюсь сделать каждую экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Уверена, что у нас впереди множество интересных открытий, и надеюсь, что время вместе станет настоящим источником вдохновения и познания!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
1
2
1
О
Олег
29 окт 2025
Мария тёплый человечек. Живёт городом. Любит о нем о нем рассказывать, подстривается под группу. Язык нескучный. Советую как началку для Светлогорска однозначно.

PS
Мария. Не посылате людей в пансионат Янтарный берег как образец ухода за садом. Там - с точки зрения арбористики - довольно посредственно. Находится далеко, сил требует много. Лучше это время потратить на центр города и виллы.
Алексей
Алексей
19 сен 2025
Хорошая увлекательная экскурсия. Мария - хороший рассказчик, все проходит в быстром, но комфортном темпе.
Нам понравилось, можем рекомендовать этот вариант экскурсии для знакомства с центром Светлогорск
Ирина
Ирина
30 июл 2025
Экскурсия носила скорее ознакомительный характер. Для первичного осмотра города подойдёт, но заявленные темы "природа" и "архитектура" в полной мере раскрыты не были.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв!
Моя экскурсия носит ознакомительный характер, я не сильно углубляюсь в детали, чтобы на перегружать лишней информацией. При этом я всегда готова к дополнительным вопросам и с радостью на них отвечаю!
Н
Наталья
29 июл 2025
Мария хорошо рассказывает. Но лично мне не хватило истории. Неспешная легкая экскурсия получилась. Оправдывает статус города)).
Мария хорошо рассказывает. Но лично мне не хватило истории. Неспешная легкая экскурсия получилась. Оправдывает статус города)).
I
Igor
12 мая 2025
Максимально доволен экскурсией. Мало того, что кроме нас никого не было, так еще узнали много нового и интересного. Маршрут отличный и полный. Прошли всю историческую часть. Огромное спасибо экскурсоводу
Е
Елена
5 мая 2025
Мария провела экскурсию очень интересно, время пролетело незаметно. Как мне показалось, маршрут,
и даже сама подача материала отличались от обычных экскурсий. И особенно хочу отметить грамотное владение русской речью))). Спасибо!!!
И
Ирина
10 мар 2025
Замечательная экскурсия, спасибо Марии! Мы очень довольны!

Входит в следующие категории Светлогорска

Похожие экскурсии из Светлогорска

Профессиональная фотосессия в Светлогорске
Пешая
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Индивидуальная фото-прогулка
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
7700 ₽ за всё до 2 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
9 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 ноя в 09:15
5300 ₽ за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Путешествие по живописным местам побережья: Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Узнайте историю, насладитесь природой и культурой за один день
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске