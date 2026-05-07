читать дальше уменьшить

жил в нем несколько месяцев в начале девяностых, и да, о криминальной стороне Черняховска это правда. Вообщем я ожидал немного большего, воспоминаний о былом что ли, ан нет… Гвардейск показался скучным. Обед очень вкусный, наливка замечательная, рекомендую. Заведение приличное. Замок Тапиау впечатлил как и экскурсовод. Было интересно. Но хочу согласится с местными жителями что тюремный новодел вокруг замка, вышки, забор с колючкой ужасно всё портят. То что это было раньше колонией блеска этому месту не придаёт. Ровный зелёный газон и парк вокруг были бы более уместны. От тюремных развалин тошнит. И на последок о водителе обратного трансфера - самовлюблённое хамло.