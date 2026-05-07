На востоке Калининградской области скрыто множество загадочных и живописных уголков, таких как замки тевтонских рыцарей и архитектурные памятники конца XIX — начала XX века.
Мы посетим бывшие восточно-прусские города, где оставили свой след короли, магистры, скульпторы, писатели и художники, а также советские военачальники.
Мы посетим бывшие восточно-прусские города, где оставили свой след короли, магистры, скульпторы, писатели и художники, а также советские военачальники.
Описание экскурсииНа востоке Калининградской области скрыто множество загадочных и живописных уголков: замки тевтонских рыцарей и архитектурные памятники конца XIX — начала XX века. Мы посетим бывшие восточно-прусские города, где оставили свой след короли, магистры, скульпторы, писатели и художники, а также советские военачальники. Что вас ждёт во время экскурсии:
- Встреча с уникальным природным явлением: рекой Преголей, которая делится на два рукава — Дейму, устремляющуюся к Куршскому заливу, и Преголю, продолжающую путь к Калининграду.
- Опытный экскурсовод, который проведёт вас по историческим улочкам и площадям, окружённым архитектурой, сохранившей дух ушедших эпох. Вы окунётесь в прошлое, услышите рассказы о выдающихся личностях и их достижениях, станете свидетелями бурных событий Средневековья и Советского периода, побываете в стенах замка тевтонских рыцарей.
• Осмотр самых главных достопримечательностей Гвардейска и Черняховска. Вы увидите:
- в Гвардейске: ратушу Тапиау, церковь Святого Иоанна Предтечи, Площадь Победы, скульптуру Василия Теркина, «Кошкин двор» и замок Тапиау.
- в Черняховске: католический храм Святого Бруно, Собор Архангела Михаила, водонапорную башню, памятник М. Б. Барклаю де Толли и исторические здания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гвардейск:
- Ратуша Тапиау
- Церковь Святого Иоанна Предтечи
- Площадь Победы
- Скульптура Василия Теркина
- Кошкин двор
- Замок Тапиау
- Черняховск:
- Католический храм Святого Бруно
- Собор Архангела Михаила
- Водонапорная башня
- Памятник М.Б. Барклаю де Толли
- Исторические здания
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание: 750 руб. /чел. (под заказ заранее)
- Входные билеты в замок Тапиау - 800 руб. /взрослые, 600 руб. /школьники, студенты, пенсионеры (по документам)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул Ленина, 8а (остановка у Часовни)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Гид замечательный. Черняховск, как мне кажется, показан с новодельно зализанной стороны. Мне кажется есть более исторические районы города, но возможно они не так прилизаны. В 90-х всё было мрачно. Я
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И
Все очень понравилось! Хорошая организация экскурсии, замечательный гид Ксения. Было очень интересно послушать и узнать новое! Экскурсию рекомендую!
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В
Отличная экскурсия по направлению, которое не очень активно рекламируют. Удалось посмотреть очень уютные небольшие города на востоке области, где очень активно работают над созданием комфортной среды для туристов.
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С
Очень насыщенная экскурсия для любителей истории! Гид молодчинка! 👍
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Ш
Очень познавательная поездка. Эрудит экскурсовод. Четко. Много информационно. И очень насыщенная поездка Благодарю Анохина Алексея за чудесный интересный познавательный день
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Н
В течение последних двух-трех лет покупаю экскурсии у турфирмы Юнона, всегда очень довольна. Была уже на всех экскурсиях (кроме обзорной по Калининграду, потому что в этом городе живу). С этого
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