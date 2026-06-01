Приглашаем в путешествие по востоку Калининградской области — туда, где особенно ярко сохранилось наследие Восточной Пруссии! Вы посетите Черняховск, Советск и Полесск, увидите знаменитый мост Королевы Луизы и познакомитесь с одним из самых впечатляющих монастырских комплексов современной России.
Описание экскурсии
Черняховск (Инстербург)
Вы прогуляетесь по одному из самых атмосферных городов региона, увидите старинные кирхи, историческую застройку и памятник Барклаю-де-Толли. Узнаете, как выглядела жизнь в прусской провинции начала 20 века.
Свято-Елисаветинский монастырь
Посетите масштабный монастырский комплекс с храмами, музеями и святынями. У вас будет время прогуляться по территории, заглянуть в музей янтаря, посетить птичий парк или окунуться в купель у святого источника.
Советск (Тильзит)
Увидите символ города — мост Королевы Луизы через Неман, узнаете историю Тильзитского мира и прогуляетесь по историческому центру одного из самых известных городов бывшей Восточной Пруссии.
Полесск (Лабиау)
Познакомитесь с уютным городом на берегу реки Деймы, увидите Орлиный мост и старинный канал Фридрихграбен — важную часть водной системы региона.
Вы узнаете:
- как складывалась история Восточной Пруссии на протяжении веков
- почему Тильзитский мир стал одним из важнейших событий европейской политики
- чем знаменит Свято-Елисаветинский монастырь и почему его считают одним из самых необычных в России
- как создавались старинные каналы и переправы Восточной Пруссии
- какие следы оставили в регионе Тевтонский орден, Российская империя и Советский Союз
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- С вами будет один из гидов нашей команды
в воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала в Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1108 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!
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