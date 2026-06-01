Приглашаем в путешествие по востоку Калининградской области — туда, где особенно ярко сохранилось наследие Восточной Пруссии! Вы посетите Черняховск, Советск и Полесск, увидите знаменитый мост Королевы Луизы и познакомитесь с одним из самых впечатляющих монастырских комплексов современной России.

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Описание экскурсии

Черняховск (Инстербург)

Вы прогуляетесь по одному из самых атмосферных городов региона, увидите старинные кирхи, историческую застройку и памятник Барклаю-де-Толли. Узнаете, как выглядела жизнь в прусской провинции начала 20 века.

Свято-Елисаветинский монастырь

Посетите масштабный монастырский комплекс с храмами, музеями и святынями. У вас будет время прогуляться по территории, заглянуть в музей янтаря, посетить птичий парк или окунуться в купель у святого источника.

Советск (Тильзит)

Увидите символ города — мост Королевы Луизы через Неман, узнаете историю Тильзитского мира и прогуляетесь по историческому центру одного из самых известных городов бывшей Восточной Пруссии.

Полесск (Лабиау)

Познакомитесь с уютным городом на берегу реки Деймы, увидите Орлиный мост и старинный канал Фридрихграбен — важную часть водной системы региона.

Вы узнаете:

как складывалась история Восточной Пруссии на протяжении веков

почему Тильзитский мир стал одним из важнейших событий европейской политики

чем знаменит Свято-Елисаветинский монастырь и почему его считают одним из самых необычных в России

как создавались старинные каналы и переправы Восточной Пруссии

какие следы оставили в регионе Тевтонский орден, Российская империя и Советский Союз

Организационные детали