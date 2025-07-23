Вас ждёт захватывающая экскурсия по настоящим крепостям XIX века, сохранившим дух Пруссии и эхо Второй мировой. Подземные ходы, готическая архитектура, удивительные истории — идеальный маршрут для любителей загадок и приключений! Во время нашего путешествия мы посетим два оборонительных сооружения по выбранному маршруту:форт №1 «Штайн» — действующий музей, где в деталях воссоздана история Восточной Пруссии. Здесь можно увидеть экспозиции, посвящённые обороне города и жизни солдат в фортах;форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III», в котором представлены выдающиеся образцы военной архитектуры XIX и XX веков; илифорт №11 «Дёнхофф» — один из самых крупных и мрачных фортов Кёнигсберга. Узкие тоннели, многометровые стены и атмосфера прошлого создают эффект настоящего путешествия во времени. Форт №1 «Штайн» — неприступный гигант Кёнигсберга Этот исторический колосс был возведён в 1875-1879 годах как часть «Ночной перины Кёнигсберга» — кольца из 12 мощных фортов. Назван он был в честь прусского барона Генриха фон Штайна и пережил две мировые войны, сохранив мрачное величие. Вы посетите центральную галерею, где сможете осмотреть казармы, казематы, артиллерийские позиции, укрытия для артиллеристов и другие интересные экспонаты. Форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III»Форт включен в список объектов национального наследия России. Вы исследуете внутренние пространства форта, узнаете о его роли в системе укреплений Кёнигсберга, также посетите различные военно-исторические выставки, представленные фондом историко-художественного музея. Также мы осмотрим одну из значимых фотовыставок «Штурм Кёнигсберга» и экспозицию сухопутной и морской военной техники. Форт №11 «Дёнхофф» — каменный призрак Пруссии

Феноменально сохранившийся форт был построен в 1877-1882 годах и назван в честь знатного рода Дёнхофф. Уникален он тем, что практически не пострадал в 1945 году — советские войска взяли его без боя. Здесь нашли сейфы с документами абвера, замурованные тоннели (куда они ведут — до сих пор загадка) и ящики с орденскими лентами Третьего рейха. Вы почувствуете мистическую ауру форта — местные гиды расскажут о призраке капитана-самоубийцы.