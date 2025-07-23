Погрузитесь в атмосферу военной истории и откройте забытые тайны Кёнигсберга — мы отправляемся на экскурсию по фортам.
В форте №1 сохранились оригинальные бронедвери, вентиляции и потерны: здесь создается ощущение настоящего военного прошлого.
Форт №11 «Дёнхофф» называют «форт-призрак» — он остался почти нетронутым и будто застыл во времени, а форт №5 включен в список объектов национального наследия России.
Описание экскурсии
Вас ждёт захватывающая экскурсия по настоящим крепостям XIX века, сохранившим дух Пруссии и эхо Второй мировой. Подземные ходы, готическая архитектура, удивительные истории — идеальный маршрут для любителей загадок и приключений! Во время нашего путешествия мы посетим два оборонительных сооружения по выбранному маршруту:форт №1 «Штайн» — действующий музей, где в деталях воссоздана история Восточной Пруссии. Здесь можно увидеть экспозиции, посвящённые обороне города и жизни солдат в фортах;форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III», в котором представлены выдающиеся образцы военной архитектуры XIX и XX веков; илифорт №11 «Дёнхофф» — один из самых крупных и мрачных фортов Кёнигсберга. Узкие тоннели, многометровые стены и атмосфера прошлого создают эффект настоящего путешествия во времени. Форт №1 «Штайн» — неприступный гигант Кёнигсберга Этот исторический колосс был возведён в 1875-1879 годах как часть «Ночной перины Кёнигсберга» — кольца из 12 мощных фортов. Назван он был в честь прусского барона Генриха фон Штайна и пережил две мировые войны, сохранив мрачное величие. Вы посетите центральную галерею, где сможете осмотреть казармы, казематы, артиллерийские позиции, укрытия для артиллеристов и другие интересные экспонаты. Форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III»Форт включен в список объектов национального наследия России. Вы исследуете внутренние пространства форта, узнаете о его роли в системе укреплений Кёнигсберга, также посетите различные военно-исторические выставки, представленные фондом историко-художественного музея. Также мы осмотрим одну из значимых фотовыставок «Штурм Кёнигсберга» и экспозицию сухопутной и морской военной техники. Форт №11 «Дёнхофф» — каменный призрак Пруссии
Феноменально сохранившийся форт был построен в 1877-1882 годах и назван в честь знатного рода Дёнхофф. Уникален он тем, что практически не пострадал в 1945 году — советские войска взяли его без боя. Здесь нашли сейфы с документами абвера, замурованные тоннели (куда они ведут — до сих пор загадка) и ящики с орденскими лентами Третьего рейха. Вы почувствуете мистическую ауру форта — местные гиды расскажут о призраке капитана-самоубийцы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт №1
- Форт №5 (в зависимости от выбранной опции)
- Форт №11 (в зависимости от выбранной опции)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33 (ЖД вокзал Светлогорск-2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
23 июл 2025
Увидели то, что планировали. Гиды свою работу знают и любят.
Ю
Юлия
29 авг 2023
Экскурсия очень интересная, посетили форт с очень интересным рассказом гида о устройстве форта, его функционировании и обычной жизни гарнизона форта. Узнали много интересных моментов, на которые не обратили внимание при самостоятельном осмотре других фортов. Не пожалели, что поехали на организовпнную экскурсию. Спасибо за организацию: всё чётко и грамотно организовано.
А
Анжелика
18 авг 2023
Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям.
Ж
Жаллельдинов
8 авг 2023
Великолепная экскурсия. Прекрасный гид Наташа. Очень атмосферные места. Нам с дочкой очень понравилось. Спасибо Вам большое.
Ю
Юлия
8 авг 2023
Спасибо за интересную экскурсию и сопровождение. ВСЁ было на высоте. Гид массу информации дал и по фортам и по городу!
Е
Екатерина
21 июл 2023
Экскурсия для тех, кто уже посетил основные достопримечательности. особенно интересна будет представителям мужского пола, все-таки тематика военная.
Г
Галина
11 июл 2023
Интересная и познавательная экскурсия!
Т
Татьяна
26 ноя 2019
Понравился гид очень. Видно, что интересуется этой темой. Очень интересно рассказывает!!!
О
Ольга
24 окт 2019
Рекомендую! Все понравилось! Очень интересно, очень познавательно и необычно! Экскурсовод на 100% выдал информацию, и даже, удивил) Спасибо!
Н
Наталья
17 сен 2019
Захватыыающая экскурсия по 3 форту, который заерыт от посетителей и в бушкер. Очень советую.
j
jillya
10 сен 2019
Нам понравилось
n
natalian
30 июл 2019
Экскурсия очень познавательная, тем более, что просто так в форт нас не пустили бы. Возможно, есть смысл выдавать налобные фонарики, они удобнее.
m
minkinan
9 июн 2019
Удивительная экскурсия! Высококвалифицированный экскурсовод с глубокими знаниями сделал путешествие в подземный Калининград захватывающим и интересным.
b
bomber_4
7 мая 2019
Отличная экскурсия!
в
владимир
18 янв 2019
Рекомендую к посещению, в одиночку в эти места не пропустят и там реально опасно…
