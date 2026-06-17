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Л Любовь Очень здорово провели время, совместили приятное с полезным! Комфортно было ехать с Инной и слушать интереснейшие истории. Всё успели посмотреть в Замках, на сыроварне продегустировали сыры и потом купили их с удовольствием. Даже сильный дождь не испортил экскурсию, мы переждали его в кафе, слушая рассказы Инны с большим вниманием. Было так душевно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Павлова

Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)

Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут рекомендую, в городе не увидите), и я как кондитер оценила читать дальше уменьшить шоколад и зефир.

Экскурсоводы замечательные на территории замка и сыроварения!

Попробуйте конфеты с маскарпоне и купите на ферме, тк в городе в 1,5 раза дороже (проверено)!

Отдельно скажу про нашего гида Инна, душевный, интересный и отзывчивый экскурсовод! Рекомендую! Спасибо ей за интересную программу, ну и с погодой нам повезло - светило солнышко 🌞.

По времени экскурсия часа на 4-5) поверьте время пролетит незаметно) Добрый день)Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут рекомендую, в городе не увидите), и я как кондитер оценила Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья

Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)

Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут рекомендую, в городе не увидите), и я как кондитер оценила читать дальше уменьшить шоколад и зефир.

Экскурсоводы замечательные на территории замка и сыроварения!

Попробуйте конфеты с маскарпоне и купите на ферме, тк в городе в 1,5 раза дороже (проверено)!

Отдельно скажу про нашего гида Инна, душевный, интересный и отзывчивый экскурсовод! Рекомендую! Спасибо ей за интересную программу, ну и с погодой нам повезло - светило солнышко 🌞.

По времени экскурсия часа на 4-5) поверьте время пролетит незаметно) Добрый день)Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут рекомендую, в городе не увидите), и я как кондитер оценила Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария читать дальше уменьшить тайнах Шаакена и Калининграда в целом. Инна очень открытая и приятная в общении девушка. Впечатления от экскурсии остались только самые положительные, мы в восторге. Также хотим поблагодарить, что обратно нас довезли прям до Зеленоградска, где мы и остановились. Экскурсия на 1000/10. Рекомендуем Экскурсовод Инна отлично все показала и рассказала, даже осталось время посмотреть больше достопримечательностей. Все было организованно на высшем уровне. Везде походили, сделали замечательные фотографии. Узнали даже сверх экскурсионного материала о Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Карим Интересная экскурсия. И дегустация, и экскурсия от рыцарей замка очень понравились, стоят того, чтобы их посетить. Гид Инна очень приятная и эрудированная. Если бы я встретил ее в первый день после приезда в Калининград, больше уже не искал бы добра от добра. Все следующие посещения обязательно с ней! Все следующие посещения обязательно с ней! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет