Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу Средневековья.
На сыроварне Шаакендорф вы продегустируете различные виды сыра и попробуете изделия шоколадной фабрики.
После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии.
На сыроварне Шаакендорф вы продегустируете различные виды сыра и попробуете изделия шоколадной фабрики.
После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии.
Описание экскурсииМы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу Средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках. На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра и отведать изделия шоколадной фабрики. Тут же вы сможете купить вкусные сувениры себе и своим близким. После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии.
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакен
- Замок Нессельбек
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Экскурсия в замок Шаакен (350 руб. /чел.)
- Дегустация в сыроварне (350 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень здорово провели время, совместили приятное с полезным! Комфортно было ехать с Инной и слушать интереснейшие истории. Всё успели посмотреть в Замках, на сыроварне продегустировали сыры и потом купили их с удовольствием. Даже сильный дождь не испортил экскурсию, мы переждали его в кафе, слушая рассказы Инны с большим вниманием. Было так душевно!
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П
Добрый день)
Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)
Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут рекомендую, в городе не увидите), и я как кондитер оценила
Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)
Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут рекомендую, в городе не увидите), и я как кондитер оценила
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Н
Добрый день)
Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)
Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут рекомендую, в городе не увидите), и я как кондитер оценила
Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)
Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут рекомендую, в городе не увидите), и я как кондитер оценила
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М
Экскурсовод Инна отлично все показала и рассказала, даже осталось время посмотреть больше достопримечательностей. Все было организованно на высшем уровне. Везде походили, сделали замечательные фотографии. Узнали даже сверх экскурсионного материала о
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К
Интересная экскурсия. И дегустация, и экскурсия от рыцарей замка очень понравились, стоят того, чтобы их посетить. Гид Инна очень приятная и эрудированная. Если бы я встретил ее в первый день после приезда в Калининград, больше уже не искал бы добра от добра. Все следующие посещения обязательно с ней! Все следующие посещения обязательно с ней!
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Н
Это самая потрясающая экскурсия, которую я посетила в Калининграде!!! Огромное спасибо! Мне очень понравилась дегустация сыра и шоколада, легкое вино просто идеально было подобрано. Интересно было спускаться в подземелье замка, бояться призраков😀 Я бы даже ещё раз съездила в эти места, было очень здорово!
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Входит в следующие категории Светлогорска
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