Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта

Посетите три уникальных города на Балтике за один день. Узнайте секреты янтарного промысла и насладитесь красотой королевского курорта
Вас ждёт насыщенный день, полный открытий и впечатлений.

Побывайте в Балтийске, где история встречается с современностью, посетите Янтарный, мировой центр добычи солнечного камня, и насладитесь красотой Филинской бухты. Завершите день в Светлогорске, известном своими сказочными виллами и уникальной атмосферой. Каждое место удивит и порадует, а опытный гид сделает путешествие незабываемым
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Посетите три уникальных города за один день
  • 🕵️‍♂️ Узнайте секреты янтарного промысла
  • 🏰 Исследуйте самый западный форт России
  • 🌲 Насладитесь природной красотой Филинской бухты
  • 🏖️ Прогуляйтесь по королевскому курорту Светлогорск
    • Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:15

    Что можно увидеть

  • Шведская крепость Пиллау
  • Маяк 19 века
  • Елизаветинский форт
  • Кирха Пальмникена
  • Дворец Мориса Беккера
  • Скульптура «Нимфа»
  • Водонапорная башня 1908 года

    • Описание экскурсии

    Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска

    Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартованными кораблями, осмотрим шведскую крепость Пиллау, маяк 19 века, Елизаветинский форт. Вы узнаете, что связывает Петра I и Елизавету Петровну с прусской приморской провинцией, раскроете секрет Иосифа Бродского и услышите удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота.

    Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный

    Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря.

    Следующая остановка — Филинская бухта. Её виды впечатлят даже самого искушённого путешественника. Посещение возможно только при благоприятных погодных условиях.

    И последняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск

    Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору. На прогулке по центральному парку и променаду мы поговорим о причинах невероятной популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1908 года.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
    • Гид организует для вас обед по меню (по желанию). Можно взять перекус или пообедать в альтернативных точках питания
    • Посещение Филинской бухты возможно только при благоприятной погоде
    • Гид уточнит накануне поездки точный адрес и время отправления, модель, марку и регистрационный номер автомобиля
    • По всем вопросам пишите гиду, вам обязательно ответят в вечернее время
    • Экскурсию для вас проведёт гид-экскурсовод нашей команды

    ежедневно в 09:15

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По договорённости с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 09:15
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Е
    22 окт 2024
    Спасибо большое за организацию экскурсии! Все прошло великолепно. Проводил экскурсовод Евгений рассказал много интересных моментов про Калининградскую область в целом, и каждый город в частности.

    Входит в следующие категории Светлогорска

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