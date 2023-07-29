Посетите старинный Светлогорск и Янтарный, где архитектура и природа создают уникальную атмосферу. История и современность на одном маршруте
Вас ждет путешествие в Светлогорск, где сохранилась уникальная архитектура прошлых веков.
Откройте для себя атмосферу королевского курорта, прогуливаясь по улицам и наслаждаясь видами старинных вилл. Затем отправляйтесь в Янтарный, известный своими пляжами и парками. Здесь добывается большая часть мирового янтаря. Прогулка по лучшему пляжу страны и посещение парка подарят незабываемые впечатления
Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и пляжного отдыха. Весной и осенью также приятно посетить эти места, особенно в мае и сентябре, когда меньше туристов и природа особенно красива. Зимой, хотя и прохладнее, можно насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старинные виллы
Пляж с Голубым флагом
Старинный парк
Описание экскурсии
Светлогорск
Мы приглашаем вас в очаровательный курортный городок Светлогорск, который сохранил свою уникальную атмосферу, не подвергшись разрушениям во время войны. Здесь вам представится возможность:
Увидеть старинную архитектуру королевского курорта;
Насладиться великолепием вилл начала XX века;
Сравнить их с современными образцами жилой архитектуры.
Вы узнаете об истории этого удивительного места в немецкий и советский времена, а также о современных реалиях жизни города. Вас ждет знакомство с важными личностями и ключевыми событиями, которые сделали Светлогорск таким, какой он есть сегодня.
Янтарный
Следующим пунктом нашего путешествия станет Янтарный — настоящий центр добычи янтаря, где производится 90% мировых запасов этого удивительного полудрагоценного камня. Здесь вы сможете:
Посетить один из лучших пляжей страны, отмеченный международной наградой «Голубой флаг»;
Прогуляться по живописному старинному парку.
По желанию, мы можем посетить янтарное производство, где вы сможете приобрести современные дизайнерские изделия из янтаря по самым выгодным ценам. Не упустите возможность стать владельцем уникального украшения!
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
В Светлогорске:
Улицы красивых вилл
Вокзал
Площадь
Старый центр города
Лиственничный парк
Органный зал
Современный центр города
Променад
Курхаус
В Янтарном:
Кирха
Город мастеров
Парк Морица Беккера
Пляж
Шлосс-отель
Янтарная легенда
Янтарное производство (по желанию)
Что включено
Трансфер,
Услуги гида.
Что не входит в цену
Сувениры, янтарные украшения (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Завершение: Я доставлю вас по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Очень интересная информативная экскурсия. Янтарный, Филинский мыс, рассказ о виллах Светлогорска. За один день узнали много нового) Большое спасибо Сергею за компетентность и заботливое, дружелюбное отношение. Очень приятный был день)
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В
Вера
Все очень понравилось, особенно парк Янтарного. Инна замечательно все рассказала и прекрасно провела экскурсию. Мы остались очень довольны. Спасибо. Обязательно буду пользоваться услугами фирмы Sputnik.
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Т
Татьяна
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С
Светлана
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Е
Евгения
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E
Evgeniia
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