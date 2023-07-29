Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и пляжного отдыха. Весной и осенью также приятно посетить эти места, особенно в мае и сентябре, когда меньше туристов и природа особенно красива. Зимой, хотя и прохладнее, можно насладиться спокойствием и уединением.

Вас ждет путешествие в Светлогорск, где сохранилась уникальная архитектура прошлых веков. Откройте для себя атмосферу королевского курорта, прогуливаясь по улицам и наслаждаясь видами старинных вилл. Затем отправляйтесь в Янтарный, известный своими пляжами и парками. Здесь добывается большая часть мирового янтаря. Прогулка по лучшему пляжу страны и посещение парка подарят незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Светлогорск

Мы приглашаем вас в очаровательный курортный городок Светлогорск, который сохранил свою уникальную атмосферу, не подвергшись разрушениям во время войны. Здесь вам представится возможность:

Увидеть старинную архитектуру королевского курорта;

Насладиться великолепием вилл начала XX века;

Сравнить их с современными образцами жилой архитектуры.

Вы узнаете об истории этого удивительного места в немецкий и советский времена, а также о современных реалиях жизни города. Вас ждет знакомство с важными личностями и ключевыми событиями, которые сделали Светлогорск таким, какой он есть сегодня.

Янтарный

Следующим пунктом нашего путешествия станет Янтарный — настоящий центр добычи янтаря, где производится 90% мировых запасов этого удивительного полудрагоценного камня. Здесь вы сможете:

Посетить один из лучших пляжей страны, отмеченный международной наградой «Голубой флаг»;

Прогуляться по живописному старинному парку.

По желанию, мы можем посетить янтарное производство, где вы сможете приобрести современные дизайнерские изделия из янтаря по самым выгодным ценам. Не упустите возможность стать владельцем уникального украшения!