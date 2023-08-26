читать дальше немцы укрепляли и совершенствовали форты, как вермахт готовился к штурму. Впечатлило, что несмотря на миллионы затраченных марок и долгих месяцев на подготовку к защите, форты были взяты штурмом за три дня, а неподготовленная к защите Брестская крепость сопротивлялась свыше месяца!

Интереснейший рассказ о Форте №5 и истории его взятия штурмом. Экскурсовод заставила почти что пережить штурм, рассказала о том, как