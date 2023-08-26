Экскурсии по фортам Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Форты» в Светлогорске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Форты и крепости Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
12 отзывов
Форты и крепости Кёнигсберга
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
«Расширялись оборонительные сооружения от сердца города — Королевского замка — и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений»
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1 600 за человека
Форты старого Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Форты старого Кёнигсберга
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
«Форт № 11 "Дёнхофф": это самый сохранившийся форт в Калининграде»
Расписание: каждый понедельник в 14:30
17 июня в 14:30
24 июня в 14:30
2 000 за человека
Экскурсия из Светлогорска «Форты и крепости Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Экскурсия из Светлогорска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
«Бастионы: «Грольман» и «Обертайх», оборонительную башню «Дона», оборонительную казарму «Кронпринц», 3-й форт (обзорно), 5-й форт (с посещением)»
Расписание: по средам в 8:10
19 июня в 08:00
26 июня в 08:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 августа 2023
    Форты и крепости Кёнигсберга
    Посетили два форта 3 и 5. Познавательно, интересно. Хороший экскурсовод. Но для детей старше 10 лет. Шестилетка очень устал. Экскурсия 5 часов.
  • В
    Вера
    27 июля 2023
    Форты старого Кёнигсберга
    Мы видели два форта! Денхофф и Штайн!!! Замечательная экскурсия!!! Особая благодарность экскурсоводу! Видимо,у него сраслось работа и хобби!!! Сколько информации и все очень интересно!!!
  • Е
    Елена
    12 июля 2023
    Форты старого Кёнигсберга
    Увидели два форта 1 и 11, очень понравилась экскурсия и гид Сергей, группы была небольшая, человек 25, рассказ вёлся на доступном языке, время пролетело быстро, впечатлений море от инженерной мысли проектировщиков фортов
  • I
    Irina
    15 августа 2021
    Форты старого Кёнигсберга
    Интереснейший рассказ о Форте №5 и истории его взятия штурмом. Экскурсовод заставила почти что пережить штурм, рассказала о том, как
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    немцы укрепляли и совершенствовали форты, как вермахт готовился к штурму. Впечатлило, что несмотря на миллионы затраченных марок и долгих месяцев на подготовку к защите, форты были взяты штурмом за три дня, а неподготовленная к защите Брестская крепость сопротивлялась свыше месяца!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Форты»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Форты" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 2 200. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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