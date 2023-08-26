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Групповая
5 часов
Форты и крепости Кёнигсберга
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
«Расширялись оборонительные сооружения от сердца города — Королевского замка — и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений»
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
5 часов
Форты старого Кёнигсберга
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
«Форт № 11 "Дёнхофф": это самый сохранившийся форт в Калининграде»
Расписание: каждый понедельник в 14:30
17 июня в 14:30
24 июня в 14:30
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия из Светлогорска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
«Бастионы: «Грольман» и «Обертайх», оборонительную башню «Дона», оборонительную казарму «Кронпринц», 3-й форт (обзорно), 5-й форт (с посещением)»
Расписание: по средам в 8:10
19 июня в 08:00
26 июня в 08:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 августа 2023Форты и крепости КёнигсбергаПосетили два форта 3 и 5. Познавательно, интересно. Хороший экскурсовод. Но для детей старше 10 лет. Шестилетка очень устал. Экскурсия 5 часов.
- ВВера27 июля 2023Мы видели два форта! Денхофф и Штайн!!! Замечательная экскурсия!!! Особая благодарность экскурсоводу! Видимо,у него сраслось работа и хобби!!! Сколько информации и все очень интересно!!!
- ЕЕлена12 июля 2023Увидели два форта 1 и 11, очень понравилась экскурсия и гид Сергей, группы была небольшая, человек 25, рассказ вёлся на доступном языке, время пролетело быстро, впечатлений море от инженерной мысли проектировщиков фортов
- IIrina15 августа 2021Интереснейший рассказ о Форте №5 и истории его взятия штурмом. Экскурсовод заставила почти что пережить штурм, рассказала о том, как
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Форты»
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