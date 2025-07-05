Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками и природой. В апреле и октябре погода также может быть комфортной, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия также доступна, но следует подготовиться к холодной погоде и короткому световому дню.

Индивидуальная экскурсия по трём прусским курортам Калининградской области обещает удивить и вдохновить. Начав в Светлогорске, участники узнают о его истории и современности. Переезд в Пионерский добавит новых впечатлений благодаря его уникальной атмосфере. Завершение в Зеленоградске с его старинными улочками и променадом станет ярким финалом. Кофе и кёнигсбергский марципан добавят сил для этого увлекательного путешествия

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Пешеходно-автомобильная экскурсия по курортам Калининградской области

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трем замечательным курортным городкам Калининградской области, где вы сможете насладиться атмосферой старинных прусских курортов. Начнем нашу экскурсию в Светлогорске, который удивит вас своей историей и современным образом жизни.

Светлогорск: история и достопримечательности

Светлогорск — это не просто курортный город, это место, где история и современность переплетаются. Во время нашей пешей прогулки вы узнаете о главных достопримечательностях, а также о неожиданных историях, которые хранят эти улицы.

Пионерский: специфика и сюрпризы

Следующий пункт нашего маршрута — Пионерский, расположенный всего в 6 километрах от Светлогорска. Этот городок порадует вас своей уникальной атмосферой и неожиданными сюрпризами. Вы сможете погрузиться в его атмосферу и открыть для себя что-то новое.

Зеленоградск: очарование старинного городка

Завершим наше путешествие в Зеленоградске — удивительном городке, который моментально завоюет ваше сердце. Здесь вас ждут:

Старинные улочки, полные истории;

Широкий променад, идеально подходящий для прогулок;

Историческая застройка, которая восхищает своей красотой.

Не забудьте про многочисленных котиков, которые стали неотъемлемой частью жизни этого курортного городка и добавляют ему особый шарм.

Гибкость маршрута

По предварительной договоренности, вы можете начать наше путешествие с Зеленоградска, затем посетить Пионерский, а в завершение — Светлогорск. Мы сделаем все, чтобы ваше путешествие стало незабываемым!