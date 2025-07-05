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Курортные истории Королевских курортов Пруссии

Погрузитесь в атмосферу старинных курортов Пруссии. Светлогорск, Пионерский и Зеленоградск откроют свои секреты и удивят историей
Индивидуальная экскурсия по трём прусским курортам Калининградской области обещает удивить и вдохновить. Начав в Светлогорске, участники узнают о его истории и современности. Переезд в Пионерский добавит новых впечатлений благодаря его уникальной атмосфере. Завершение в Зеленоградске с его старинными улочками и променадом станет ярким финалом. Кофе и кёнигсбергский марципан добавят сил для этого увлекательного путешествия

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Исторические курорты
  • 🚶‍♂️ Пешие прогулки
  • ☕ Кофе и марципан
  • 🐾 Котики Зеленоградска

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками и природой. В апреле и октябре погода также может быть комфортной, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия также доступна, но следует подготовиться к холодной погоде и короткому световому дню.
Сейчас июль — это идеальное время.
Курортные истории Королевских курортов Пруссии
Курортные истории Королевских курортов Пруссии
Курортные истории Королевских курортов Пруссии
Ближайшие даты:
5
июл6
июл12
июл13
июл19
июл20
июл26
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Светлогорск
  • Пионерский
  • Зеленоградск

Описание экскурсии

Пешеходно-автомобильная экскурсия по курортам Калининградской области

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трем замечательным курортным городкам Калининградской области, где вы сможете насладиться атмосферой старинных прусских курортов. Начнем нашу экскурсию в Светлогорске, который удивит вас своей историей и современным образом жизни.

Светлогорск: история и достопримечательности

Светлогорск — это не просто курортный город, это место, где история и современность переплетаются. Во время нашей пешей прогулки вы узнаете о главных достопримечательностях, а также о неожиданных историях, которые хранят эти улицы.

Пионерский: специфика и сюрпризы

Следующий пункт нашего маршрута — Пионерский, расположенный всего в 6 километрах от Светлогорска. Этот городок порадует вас своей уникальной атмосферой и неожиданными сюрпризами. Вы сможете погрузиться в его атмосферу и открыть для себя что-то новое.

Зеленоградск: очарование старинного городка

Завершим наше путешествие в Зеленоградске — удивительном городке, который моментально завоюет ваше сердце. Здесь вас ждут:

  • Старинные улочки, полные истории;
  • Широкий променад, идеально подходящий для прогулок;
  • Историческая застройка, которая восхищает своей красотой.

Не забудьте про многочисленных котиков, которые стали неотъемлемой частью жизни этого курортного городка и добавляют ему особый шарм.

Гибкость маршрута

По предварительной договоренности, вы можете начать наше путешествие с Зеленоградска, затем посетить Пионерский, а в завершение — Светлогорск. Мы сделаем все, чтобы ваше путешествие стало незабываемым!

Ежедневно время выезда с 09:00 до 11:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здание бургомистра и курхауса
  • Променады
  • Башни, которые стали лечебными центрами и музеями
  • Исторические районы
  • Памятники
  • Необычные места
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Посещение музеев и выставок (по желанию)
  • Обед
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно время выезда с 09:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • По договорённости можно начать наше путешествие с Зеленоградска
  • Далее Пионерский
  • Потом Светлогорск
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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