Музей и карьер Янтарного комбината, производство, пляж, парк им.
М. Беккера, кирху конца 19 в., площадь "Город мастеров"
Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с удивительным посёлком Янтарный, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, узнаете историю 📖 его образования и как его добывают промышленным способом. Увидите процесс обработки этого камня, и конечно же, сможете купить изделия, из этого "солнечного камня" у производителя. Познакомитесь с историей 📖 посёлка и полюбуетесь на самые лучшие пляжи в России, которые вот уже 3 года подряд получают особую отметку – "Голубой флаг".
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
Билеты в музей и карьер янтарного комбината - единый
500/350 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 32
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.