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Путешествие из Светлогорска в Янтарный

Наталия Р.
Наталия Р. – Гид из Светлогорска
Путешествие из Светлогорска в Янтарный
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие из Светлогорска в Янтарный
Путешествие из Светлогорска в Янтарный

Что вы увидите

  • Музей и карьер Янтарного комбината, производство, пляж, парк им.
  • М. Беккера, кирху конца 19 в., площадь "Город мастеров"
Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с удивительным посёлком Янтарный, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, узнаете историю 📖 его образования и как его добывают промышленным способом. Увидите процесс обработки этого камня, и конечно же, сможете купить изделия, из этого "солнечного камня" у производителя. Познакомитесь с историей 📖 посёлка и полюбуетесь на самые лучшие пляжи в России, которые вот уже 3 года подряд получают особую отметку – "Голубой флаг".
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Билеты в музей и карьер янтарного комбината - единый
  • 500/350 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 32
Путешествие из Светлогорска в Янтарный
Путешествие из Светлогорска в Янтарный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия Р.
Наталия Р.
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