Во время экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с удивительным посёлком Янтарный, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, узнаете историю 📖 его образования и как его добывают промышленным способом. Увидите процесс обработки этого камня, и конечно же, сможете купить изделия, из этого "солнечного камня" у производителя. Познакомитесь с историей 📖 посёлка и полюбуетесь на самые лучшие пляжи в России, которые вот уже 3 года подряд получают особую отметку – "Голубой флаг".