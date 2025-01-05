Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по янтарному пути! Откройте для себя карьеры, замки и пляжи, полные истории и красоты
Путешествие начинается в Светлогорске и ведет в Янтарный, где вас ждут захватывающие виды Филинской бухты и история Янтарного комбината.

Посетители смогут увидеть промышленную добычу янтаря, продегустировать напитки и узнать о жизни Тевтонских рыцарей. Парк им. Беккера порадует редкими растениями, а пляж Янтарного - чистотой и Голубым флагом. Маршрут гибкий, можно добавить посещение парка Янтарного периода или дайвинг-клуба
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные янтарные карьеры
  • 🏰 История Тевтонских рыцарей
  • 🌿 Парк с редкими растениями
  • 🏖️ Пляж с Голубым флагом
  • 📸 Яркие фото в Филинской бухте
  • 🍹 Дегустация янтарного напитка
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
Из Светлогорска в Янтарный: по янтарному хранилищу Земландии
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Филинская бухта
  • Янтарный комбинат
  • Янтарный карьер
  • Янтарный замок
  • Парк им. Беккера
  • Пляж Янтарного

Описание экскурсии

Филинская бухта. По пути остановимся в самом живописном месте Балтики, откуда открываются потрясающие виды. Вы увидите геологические пласты, которые приоткрывают завесу тайны формирования нашего сокровища — янтаря.

Демонстрационный зал Янтарного комбината. Вы погрузитесь в сверкающий мир янтаря. Узнаете историю мануфактуры и рассмотрите коллекцию экспонатов разных эпох.

Янтарный карьер. Вы познакомитесь с промышленной добычей янтаря. Попробуете самостоятельно добыть солнечный камень, а позже продегустируете «янтарный» напиток. Мы посетим пирамиду, сооружённую по золотому сечению, и поговорим об уникальной целебной силе самоцвета.

Янтарный замок. Вы услышите о нравах Тевтонских рыцарей и узнаете, что такое янтарный регал. А также осмотрите воссозданные подвалы и по желанию примерите на себя роль узника, палача или дознавателя.

Шахты, штольни, штреки. Лабиринты в окрестностях Янтарного. Зачем они нужны и что там находится? Мы расскажем вам на экскурсии.

Места «янтарного короля» Мориса Беккера. Вы узнаете, чем занимался один из богатейших людей Пруссии конца 19 века. Увидите здания, которые появились благодаря ему. И конечно, пройдёте по великолепному парку им. Беккера, где растёт около 25 видов редких растений.

Пляж Янтарного. Вы отдохнёте на первом пляже России, который был отмечен Голубым флагом — это звание присуждается лучшим пляжам по всему свету.

Локации по желанию

Маршрут экскурсии гибкий, мы можем добавить любые локации, например:

  • Парк Янтарного периода. По желанию заедем на встречу с динозаврами, чтобы посмотреть на зубастых хищников и травоядных.
  • Дайвинг-клуб на озере. Под чутким руководством инструктора вы погрузитесь в настоящую сказку подводного леса и увидите обрушившиеся немецкие штольни
  • Мастер-класс по изготовлению украшений из янтаря или его обработке в Янтарном парке

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в любые платные локации по желанию
  • Продление экскурсии — 1000 ₽ за час
  • По договорённости мы можем начать и закончить программу в любом курортном городе Балтийского побережья — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
5 янв 2025
Интересная экскурсия с доброжелательным гидом. Узнали много нового о развитии города и его бытности времен войны, прогулялись по бухте и пляжу, добрались до янтарного завода и заглянули в пафосный ресторан выпить кофе. Ни разу не видела в полу туалета витрины с камнями по цене небольшой квартиры.
Лариса умеет обратить внимание на любопытные вещи.

Спасибо за отличный день и интересные рекомендации))
Интересная экскурсия с доброжелательным гидом. Узнали много нового о развитии города и его бытности времен войны,Интересная экскурсия с доброжелательным гидом. Узнали много нового о развитии города и его бытности времен войны,Интересная экскурсия с доброжелательным гидом. Узнали много нового о развитии города и его бытности времен войны,Интересная экскурсия с доброжелательным гидом. Узнали много нового о развитии города и его бытности времен войны,Интересная экскурсия с доброжелательным гидом. Узнали много нового о развитии города и его бытности времен войны,Интересная экскурсия с доброжелательным гидом. Узнали много нового о развитии города и его бытности времен войны,
С
1 янв 2025
Не каждому гиду хочется писать отзыв, экскурсия с Ларисой нам очень понравилась, было познавательно и интересно, рекомендую!
Не каждому гиду хочется писать отзыв, экскурсия с Ларисой нам очень понравилась, было познавательно и интересно, рекомендую!Не каждому гиду хочется писать отзыв, экскурсия с Ларисой нам очень понравилась, было познавательно и интересно, рекомендую!Не каждому гиду хочется писать отзыв, экскурсия с Ларисой нам очень понравилась, было познавательно и интересно, рекомендую!Не каждому гиду хочется писать отзыв, экскурсия с Ларисой нам очень понравилась, было познавательно и интересно, рекомендую!Не каждому гиду хочется писать отзыв, экскурсия с Ларисой нам очень понравилась, было познавательно и интересно, рекомендую!Не каждому гиду хочется писать отзыв, экскурсия с Ларисой нам очень понравилась, было познавательно и интересно, рекомендую!Не каждому гиду хочется писать отзыв, экскурсия с Ларисой нам очень понравилась, было познавательно и интересно, рекомендую!Не каждому гиду хочется писать отзыв, экскурсия с Ларисой нам очень понравилась, было познавательно и интересно, рекомендую!

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