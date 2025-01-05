Путешествие начинается в Светлогорске и ведет в Янтарный, где вас ждут захватывающие виды Филинской бухты и история Янтарного комбината. Посетители смогут увидеть промышленную добычу янтаря, продегустировать напитки и узнать о жизни Тевтонских рыцарей. Парк им. Беккера порадует редкими растениями, а пляж Янтарного - чистотой и Голубым флагом. Маршрут гибкий, можно добавить посещение парка Янтарного периода или дайвинг-клуба

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Филинская бухта. По пути остановимся в самом живописном месте Балтики, откуда открываются потрясающие виды. Вы увидите геологические пласты, которые приоткрывают завесу тайны формирования нашего сокровища — янтаря.

Демонстрационный зал Янтарного комбината. Вы погрузитесь в сверкающий мир янтаря. Узнаете историю мануфактуры и рассмотрите коллекцию экспонатов разных эпох.

Янтарный карьер. Вы познакомитесь с промышленной добычей янтаря. Попробуете самостоятельно добыть солнечный камень, а позже продегустируете «янтарный» напиток. Мы посетим пирамиду, сооружённую по золотому сечению, и поговорим об уникальной целебной силе самоцвета.

Янтарный замок. Вы услышите о нравах Тевтонских рыцарей и узнаете, что такое янтарный регал. А также осмотрите воссозданные подвалы и по желанию примерите на себя роль узника, палача или дознавателя.

Шахты, штольни, штреки. Лабиринты в окрестностях Янтарного. Зачем они нужны и что там находится? Мы расскажем вам на экскурсии.

Места «янтарного короля» Мориса Беккера. Вы узнаете, чем занимался один из богатейших людей Пруссии конца 19 века. Увидите здания, которые появились благодаря ему. И конечно, пройдёте по великолепному парку им. Беккера, где растёт около 25 видов редких растений.

Пляж Янтарного. Вы отдохнёте на первом пляже России, который был отмечен Голубым флагом — это звание присуждается лучшим пляжам по всему свету.

Локации по желанию

Маршрут экскурсии гибкий, мы можем добавить любые локации, например:

Парк Янтарного периода. По желанию заедем на встречу с динозаврами, чтобы посмотреть на зубастых хищников и травоядных.

Дайвинг-клуб на озере. Под чутким руководством инструктора вы погрузитесь в настоящую сказку подводного леса и увидите обрушившиеся немецкие штольни

Мастер-класс по изготовлению украшений из янтаря или его обработке в Янтарном парке

Организационные детали