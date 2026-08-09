Обзорные экскурсии в Светлогорске

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Янтарный и Светлогорск

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая познакомит вас с двумя жемчужинами Балтийского побережья: поселком Янтарный и курортным городом Светлогорск.

Начнем наше путешествие с захватывающего рассказа о Земландском полуострове, его истории и
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образовании янтаря, пока мы будем следовать по живописным немецким дорогам, встречая по пути гнезда аистов и развалины старинных кирх.

В Янтарном нас ждет уникальная возможность увидеть карьер по добыче янтаря с высоты птичьего полета, а также янтарную пирамиду и другие удивительные места.

Далее, наш маршрут приведет нас в Светлогорск, где мы погрузимся в атмосферу этого курортного города, узнаем его историю, прогуляемся по уютным улочкам и полюбуемся великолепной архитектурой.

Не обойдем стороной и набережную, где вас ждут скульптуры Брахерта, солнечные часы и возможность приобрести янтарные сувениры.

Эта экскурсия обещает быть полной впечатлений и новых знаний, а также даст возможность насладиться красотой Балтийского побережья. Посещение янтарного карьера оплачивается отдельно и станет изюминкой вашего путешествия

5
16 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные ландшафты Земландского полуострова
  • 🏰 Исторические развалины кирх
  • 🦅 Наблюдение за гнездами аистов
  • 🌞 Посещение янтарного карьера
  • 🏖 Прогулка по курортному Светлогорску
  • 🕰 Встреча с историей и архитектурой
  • 🎁 Возможность приобрести янтарные сувениры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Янтарного и Светлогорска - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для поездки, так как в это время туристов меньше, а природа всё ещё радует глаз. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но это не помешает насладиться атмосферой и архитектурой региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск

Что можно увидеть

  • Развалины кирх
  • Гнезда аистов
  • Янтарный карьер
  • Янтарная пирамида
  • Парк «Беккер»
  • Смотровая площадка шахты «Анна»
  • Водонапорная башня
  • Солнечные часы

Описание экскурсии

  • В пути к побережью мы поговорим об истории этого края, образовании янтаря, полюбуемся ландшафтами Земландского полуострова, немецкими дорогами, увидим развалины кирх и гнезда аистов.
  • На берегу моря в посёлке Янтарный, где находится более 90% залежей янтаря, мы сможем посетить карьер по добыче солнечного камня и рассмотреть его с высоты птичьего полета. Там же находится янтарная пирамида и другие сюрпризы для туристов.
  • Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья.
  • Проехав дальше вдоль побережья, мы попадём в красивейший курорт Светлогорск, поговорим об истории его создания, погуляем по тихим улочкам и полюбуемся архитектурой, увидим самую красивую водонапорную башню Восточной Пруссии.
  • Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта, увидим солнечные часы. Здесь можно будет купить янтарный сувенир на память, перекусить и полными впечатлений отправиться назад.

Организационные детали

Посещение янтарного карьера оплачивается дополнительно — 900 руб. с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 6324 туристов
Я гид с большим стажем работы на русском и немецком языках. Богатый опыт общения с бывшими жителями Кёнигсберга помогли мне лучше понять историю и характер моего города. Я покажу вам очень многое. Мы всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Альберт
Были с Юрием в Янтарном и Светлогорске. Экскурсия очень понравилась. Многие факты о курортной жизни мы узнали благодаря Юрию. Сами городки - уютные и располагающие к прогулкам и отдыху. Юрий
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- отличный гид, прекрасно ведет беседу, умело и непринужденно погружает нас тонкости курортной жизни Калининграда (Кенигсберга). Особенно понравился чудесный пляж в Янтарном. Экскурсия в место производства янтаря с демонстрацией всего процесса - выше всяких похвал! Юрий выбрал отличное место, мало туристов и очень интересно.
Узнали много нового, приедем еще. Рекомендуем всем Юрия и его экскурсии.

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Л
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело. Мы мечтаем вернуться и обязательно встретиться с Юрием!
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.+2
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело.
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З
Юрий очень тактичный и приятный в общении гид. Нам очень понравилась экскурсия. Было очень информативно и интересно.
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Е
Экскурсия нам очень понравилась! Юрий прекрасный рассказчик - узнали много интересного о Калининградской области. Посетили мастерскую по обработке янтаря, пляж в Янтарном и Светлогорск и даже успели перекусить. Чудесно провели день!
Экскурсия нам очень понравилась! Юрий прекрасный рассказчик - узнали много интересного о Калининградской области. Посетили мастерскую
Экскурсия нам очень понравилась! Юрий прекрасный рассказчик - узнали много интересного о Калининградской области. Посетили мастерскую
Экскурсия нам очень понравилась! Юрий прекрасный рассказчик - узнали много интересного о Калининградской области. Посетили мастерскую
Экскурсия нам очень понравилась! Юрий прекрасный рассказчик - узнали много интересного о Калининградской области. Посетили мастерскую
Экскурсия нам очень понравилась! Юрий прекрасный рассказчик - узнали много интересного о Калининградской области. Посетили мастерскую
Экскурсия нам очень понравилась! Юрий прекрасный рассказчик - узнали много интересного о Калининградской области. Посетили мастерскую
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Анастасия
Всё понравиломь, Юрию спасибо. В машине всем все слышно, тк рассказывает в наушник, это большой плюс. Приедем еще, но в более теплую погоду).
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Е
24.06.2024г. Это была поистине потрясающая экскурсия. В ней нашлось место утренней умиротворенной прогулке в Светлогорске, утопающем в зелени и приковывающем взгляды к его архитектуре; чудесному путешествию в Янтарный, путь к
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которому лежал по очень кинематографическим локациям; восхитительному парку и чистейшему пляжу в Янтарном. Вся экскурсия прошла максимально непринужденно, было ощущение, что мы едем со своим приятелем, который знает все об этих местах. Юрий очень приятный, сдержанный и эрудированный человек. Мы получили удовольствие и от общения. Ни на йоту не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. P.S. для Юрия. Через несколько дней мы посетили Зеленоградск, он более энергичный и насыщенный. Но Светлогорск у меня запал в душе и хочется вернутся снова в первую очередь в него.
Посерфить мы не успели, но зато искупались в Балтийском море))

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