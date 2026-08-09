Обзорные экскурсии в Светлогорске

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая познакомит вас с двумя жемчужинами Балтийского побережья: поселком Янтарный и курортным городом Светлогорск.Начнем наше путешествие с захватывающего рассказа о Земландском полуострове, его истории и

образовании янтаря, пока мы будем следовать по живописным немецким дорогам, встречая по пути гнезда аистов и развалины старинных кирх. В Янтарном нас ждет уникальная возможность увидеть карьер по добыче янтаря с высоты птичьего полета, а также янтарную пирамиду и другие удивительные места. Далее, наш маршрут приведет нас в Светлогорск, где мы погрузимся в атмосферу этого курортного города, узнаем его историю, прогуляемся по уютным улочкам и полюбуемся великолепной архитектурой. Не обойдем стороной и набережную, где вас ждут скульптуры Брахерта, солнечные часы и возможность приобрести янтарные сувениры. Эта экскурсия обещает быть полной впечатлений и новых знаний, а также даст возможность насладиться красотой Балтийского побережья. Посещение янтарного карьера оплачивается отдельно и станет изюминкой вашего путешествия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Янтарного и Светлогорска - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для поездки, так как в это время туристов меньше, а природа всё ещё радует глаз. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но это не помешает насладиться атмосферой и архитектурой региона.

Сейчас август — это идеальное время.