Обзорные экскурсии в Светлогорске

В пути из Калининграда к побережью мы поговорим об истории этого края, образовании янтаря, полюбуемся ландшафтами Земландского полуострова, немецкими дорогами, увидим развалины кирх и гнезда аистов.
На берегу моря в поселке Янтарный, где находится более 90% залежей янтаря, мы сможем посетить карьер по добыче солнечного камня и рассмотреть его с высоты птичьего полета. Там же находится янтарная пирамида и другие сюрпризы для туристов.
Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья.
Проехав дальше вдоль побережья, мы попадем в красивейший курорт Светлогорск, поговорим об истории его создания, погуляем по тихим улочкам и полюбуемся архитектурой, увидим самую красивую водонапорную башню Восточной Пруссии.
Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта, увидим солнечные часы. Здесь можно будет купить янтарный сувенир на память, перекусить и полными впечатлений отправиться назад в Калининград.
Организационные детали
Посещение янтарного карьера — 150 руб. с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Экскурсовод, опыт работы гидом- более 20 лет на русском и немецком языках. Большой опыт общения с бывшими жителями Кенигсберга и масса историй их жизни помогут лучше понять историю и характер моего города! Я повезу вас на комфортабельном микроавтобусе на 8 мест. В описании маршрутов только схема, конечно мы увидим намного больше и всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию!
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
Вы знали, что местные называют Светлогорск «маленькой Швейцарией»? На экскурсии вы поймёте, почему его удостоили этого звания. Я расскажу занимательные факты о городе и покажу интереснейшие объекты — самые большие часы в Европе, уникальные растения, памятники и здания с необычной архитектурой. Вы совершите променад по побережью и познаете нравы и привычки горожан. Я открою все стороны Светлогорска, чтобы вы посмотрели на него глазами местной жительницы и полюбили наш уютный городок!
Прогуляться по красивейшему курорту Балтики и услышать его историю
Можно самостоятельно обойти городок и не понять его индивидуальности. А можно погулять по тем же местам, но под рассказы о достопримечательностях, о прошлом и настоящем города и о быте людей сейчас. Я познакомлю вас с дивным Светлогорском и увлеку его историей, покажу любопытные места и постараюсь влюбить в него.