Обзорные экскурсии в Светлогорске

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая познакомит вас с двумя жемчужинами Балтийского побережья: поселком Янтарный и курортным городом Светлогорск.
Начнем наше путешествие с захватывающего рассказа о Земландском полуострове, его истории и
Начнем наше путешествие с захватывающего рассказа о Земландском полуострове, его истории и
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные ландшафты Земландского полуострова
- 🏰 Исторические развалины кирх
- 🦅 Наблюдение за гнездами аистов
- 🌞 Посещение янтарного карьера
- 🏖 Прогулка по курортному Светлогорску
- 🕰 Встреча с историей и архитектурой
- 🎁 Возможность приобрести янтарные сувениры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшее время для посещения Янтарного и Светлогорска - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулками и экскурсиями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для поездки, так как в это время туристов меньше, а природа всё ещё радует глаз. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но это не помешает насладиться атмосферой и архитектурой региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Развалины кирх
- Гнезда аистов
- Янтарный карьер
- Янтарная пирамида
- Парк «Беккер»
- Смотровая площадка шахты «Анна»
- Водонапорная башня
- Солнечные часы
Описание экскурсии
- В пути к побережью мы поговорим об истории этого края, образовании янтаря, полюбуемся ландшафтами Земландского полуострова, немецкими дорогами, увидим развалины кирх и гнезда аистов.
- На берегу моря в посёлке Янтарный, где находится более 90% залежей янтаря, мы сможем посетить карьер по добыче солнечного камня и рассмотреть его с высоты птичьего полета. Там же находится янтарная пирамида и другие сюрпризы для туристов.
- Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья.
- Проехав дальше вдоль побережья, мы попадём в красивейший курорт Светлогорск, поговорим об истории его создания, погуляем по тихим улочкам и полюбуемся архитектурой, увидим самую красивую водонапорную башню Восточной Пруссии.
- Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта, увидим солнечные часы. Здесь можно будет купить янтарный сувенир на память, перекусить и полными впечатлений отправиться назад.
Организационные детали
Посещение янтарного карьера оплачивается дополнительно — 900 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 6324 туристов
Я гид с большим стажем работы на русском и немецком языках. Богатый опыт общения с бывшими жителями Кёнигсберга помогли мне лучше понять историю и характер моего города. Я покажу вам очень многое. Мы всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были с Юрием в Янтарном и Светлогорске. Экскурсия очень понравилась. Многие факты о курортной жизни мы узнали благодаря Юрию. Сами городки - уютные и располагающие к прогулкам и отдыху. Юрий
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Л
Благодарим Юрия за экскурсию! Рады знакомству! Юрий интеллигентный, эрудированный, мудрый, спокойный человек, влюблённый в свое дело. Мы мечтаем вернуться и обязательно встретиться с Юрием!
+2
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З
Юрий очень тактичный и приятный в общении гид. Нам очень понравилась экскурсия. Было очень информативно и интересно.
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Е
Экскурсия нам очень понравилась! Юрий прекрасный рассказчик - узнали много интересного о Калининградской области. Посетили мастерскую по обработке янтаря, пляж в Янтарном и Светлогорск и даже успели перекусить. Чудесно провели день!
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Всё понравиломь, Юрию спасибо. В машине всем все слышно, тк рассказывает в наушник, это большой плюс. Приедем еще, но в более теплую погоду).
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Е
24.06.2024г. Это была поистине потрясающая экскурсия. В ней нашлось место утренней умиротворенной прогулке в Светлогорске, утопающем в зелени и приковывающем взгляды к его архитектуре; чудесному путешествию в Янтарный, путь к
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