Обзорные экскурсии в Светлогорске

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Увлекательное путешествие к прибрежным красотам Балтийского региона

Юрий
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Юрий – ваш гид
Приглашаю вас в путешествие по побережью Балтики с посещением поселка Янтарный и курортного города Светлогорск.
5950 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск

Программа

  • В пути из Калининграда к побережью мы поговорим об истории этого края, образовании янтаря, полюбуемся ландшафтами Земландского полуострова, немецкими дорогами, увидим развалины кирх и гнезда аистов.
  • На берегу моря в поселке Янтарный, где находится более 90% залежей янтаря, мы сможем посетить карьер по добыче солнечного камня и рассмотреть его с высоты птичьего полета. Там же находится янтарная пирамида и другие сюрпризы для туристов.
  • Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья.
  • Проехав дальше вдоль побережья, мы попадем в красивейший курорт Светлогорск, поговорим об истории его создания, погуляем по тихим улочкам и полюбуемся архитектурой, увидим самую красивую водонапорную башню Восточной Пруссии.
  • Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта, увидим солнечные часы. Здесь можно будет купить янтарный сувенир на память, перекусить и полными впечатлений отправиться назад в Калининград.

Организационные детали

Посещение янтарного карьера — 150 руб. с человека.

Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Экскурсовод, опыт работы гидом- более 20 лет на русском и немецком языках. Большой опыт общения с бывшими жителями Кенигсберга и масса историй их жизни помогут лучше понять историю и характер моего города! Я повезу вас на комфортабельном микроавтобусе на 8 мест. В описании маршрутов только схема, конечно мы увидим намного больше и всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию!
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