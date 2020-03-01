Обзорные экскурсии в Светлогорске

Светлогорск — маленькая Швейцария

Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня

Вы знали, что местные называют Светлогорск «маленькой Швейцарией»? На экскурсии вы поймёте, почему его удостоили этого звания. Я расскажу занимательные факты о городе и покажу интереснейшие объекты — самые большие часы в Европе, уникальные растения, памятники и здания с необычной архитектурой. Вы совершите променад по побережью и познаете нравы и привычки горожан. Я открою все стороны Светлогорска, чтобы вы посмотрели на него глазами местной жительницы и полюбили наш уютный городок!