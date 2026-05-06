В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Светлогорска)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Приглашаем вас на самое большое в мире месторождении янтаря! На частном производстве в посёлке Янтарном вы узнаете, как добывают и обрабатывают солнечный камень и какими необычными свойствами он обладает.
А затем мы отправимся к самой западной точке России — в Балтийск, где увидим крепость Пиллау, маяк и военные корабли.
Вы понаблюдаете за полным циклом изготовления украшений: от сортировки сырья, его калибровки, шлифовки и полировки до сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов. И послушаете об удивительных свойствах солнечного камня.
Прогулка по Янтарному — 2 часа
Мы пройдём по историческому центру и променаду курорта Янтарный, побываем на площади мастеров и в реликтовом парке им. Беккера. Познакомимся с особенностями местной архитектуры на примерах «Шлосс отеля» и лютеранской кирхи конца 19 века.
Балтийск (нем. Пиллау) — 2 часа
Здесь вас ждут внешние осмотры крепости Пиллау, действующего маяка архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшей реформистской кирхи). А также прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, где вы посмотрите на военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.
Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону.
Организационные детали
Едем на комфортабельном туристическом автобусе
С вами будет один из гидов нашей команды
Необходимо взять с собой паспорт (пограничная зона)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1450 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Дата посещения: 5 мая 2026
Спасибо за прекрасного экскурсовода Наталью и ответственного водителя Виталия! Нам всё очень понравилось 👍
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И
Игорь
Современный и комфортабельный автобус. Интересные и познавательные рассказы о янтарном производстве и событиях ВОВ в Балтийске.
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Э
Эльвира
Очень интересная яркая экскурсия. Роман прекрасный рассказчик, которому несомненно удалось передать всю свою любовь к этим местам. Очень понравилось и в Янтарном, и в Балтийске. Места, куда хочется вернуться
Руслан
Ответ организатора:
Эльвира, спасибо за обратную связь и высокую оценку!
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Мврия
Экскурсовод Роман интересно и содержательно проводил экскурсию. Чувствуется любовь к своей работе. В Балтийске от одной локации до других буквально шли быстрым шагом, чтобы не отставать от экскурсовода, не успевая даже сфотографировать. Это вызвало не очень хорошие впечатления от поездки.
Руслан
Ответ организатора:
Мария, благодарим вас за обратную связь! Обязательно примем к сведению ваши пожелания
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Т
Татьяна
Очень понравился экскурсовод. хорошая экскурсия, не растянута по времени, охватывает все ключевые моменты истории
Руслан
Ответ организатора:
Татьяна, благодарим вас за обратную связь и за высокую оценку!
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Оксана
экскурсия очень информативная!! гид Роман- ходячая энциклопедия, видно, что человек на своем месте, любит и знает историю и свой край!! хотелось слушать и узнавать, речь грамотная и приятная!! спасибо!! очень рекомендую!
Руслан
Ответ организатора:
Оксана, спасибо вам за обратную связь! Ваше мнение очень ценно для нас!
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