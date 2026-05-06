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В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Светлогорска)

Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Приглашаем вас на самое большое в мире месторождении янтаря! На частном производстве в посёлке Янтарном вы узнаете, как добывают и обрабатывают солнечный камень и какими необычными свойствами он обладает.

А затем мы отправимся к самой западной точке России — в Балтийск, где увидим крепость Пиллау, маяк и военные корабли.
4.7
10 отзывов
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Светлогорска)
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Светлогорска)
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Светлогорска)

Описание экскурсии

Частное янтарное производство — 1 час

Вы понаблюдаете за полным циклом изготовления украшений: от сортировки сырья, его калибровки, шлифовки и полировки до сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов. И послушаете об удивительных свойствах солнечного камня.

Прогулка по Янтарному — 2 часа

Мы пройдём по историческому центру и променаду курорта Янтарный, побываем на площади мастеров и в реликтовом парке им. Беккера. Познакомимся с особенностями местной архитектуры на примерах «Шлосс отеля» и лютеранской кирхи конца 19 века.

Балтийск (нем. Пиллау) — 2 часа

Здесь вас ждут внешние осмотры крепости Пиллау, действующего маяка архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшей реформистской кирхи). А также прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, где вы посмотрите на военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.

Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Необходимо взять с собой паспорт (пограничная зона)

во вторник и четверг в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1700 ₽
Школьники1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1450 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 5 мая 2026
Спасибо за прекрасного экскурсовода Наталью и ответственного водителя Виталия! Нам всё очень понравилось 👍
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И
Современный и комфортабельный автобус. Интересные и познавательные рассказы о янтарном производстве и событиях ВОВ в Балтийске.
Современный и комфортабельный автобус. Интересные и познавательные рассказы о янтарном производстве и событиях ВОВ в Балтийске.
Современный и комфортабельный автобус. Интересные и познавательные рассказы о янтарном производстве и событиях ВОВ в Балтийске.
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Э
Очень интересная яркая экскурсия. Роман прекрасный рассказчик, которому несомненно удалось передать всю свою любовь к этим местам.
Очень понравилось и в Янтарном, и в Балтийске. Места, куда хочется вернуться
Очень интересная яркая экскурсия. Роман прекрасный рассказчик, которому несомненно удалось передать всю свою любовь к этим местам.
Очень интересная яркая экскурсия. Роман прекрасный рассказчик, которому несомненно удалось передать всю свою любовь к этим местам.
Очень интересная яркая экскурсия. Роман прекрасный рассказчик, которому несомненно удалось передать всю свою любовь к этим местам.
Очень интересная яркая экскурсия. Роман прекрасный рассказчик, которому несомненно удалось передать всю свою любовь к этим местам.
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Эльвира, спасибо за обратную связь и высокую оценку!
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Мврия
Экскурсовод Роман интересно и содержательно проводил экскурсию. Чувствуется любовь к своей работе.
В Балтийске от одной локации до других буквально шли быстрым шагом, чтобы не отставать от экскурсовода, не успевая даже сфотографировать. Это вызвало не очень хорошие впечатления от поездки.
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Мария, благодарим вас за обратную связь! Обязательно примем к сведению ваши пожелания
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Т
Очень понравился экскурсовод. хорошая экскурсия, не растянута по времени, охватывает все ключевые моменты истории
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Татьяна, благодарим вас за обратную связь и за высокую оценку!
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Оксана
экскурсия очень информативная!! гид Роман- ходячая энциклопедия, видно, что человек на своем месте, любит и знает историю и свой край!! хотелось слушать и узнавать, речь грамотная и приятная!! спасибо!! очень рекомендую!
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Оксана, спасибо вам за обратную связь! Ваше мнение очень ценно для нас!
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