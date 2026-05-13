Откройте для себя сердце Восточной Пруссии — два города с богатой историей, интересными достопримечательностями и настоящей атмосферой уюта и глубины.
Вы увидите монумент полководцу Барклаю-де-Толли, оцените величественный Собор Архангела Михаила и снаружи осмотрите замок Инстербург.
Вы увидите монумент полководцу Барклаю-де-Толли, оцените величественный Собор Архангела Михаила и снаружи осмотрите замок Инстербург.
Описание экскурсииОткройте для себя атмосферу старинной Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Гусев и Черняховск— местам с богатой историей, архитектурой и особым европейским шармом. ✨ В программе экскурсии: 📍 Черняховск Посещение величественного Собор Михаила Архангела — одного из самых красивых храмов региона Прогулка к руинам средневекового Замок Инстербург, где оживают легенды рыцарской эпохи 📍 Гусев Обзорная экскурсия по городу с погружением в его историю и атмосферу Осмотр Памятник капитану Гусеву — символа героизма и памяти Знакомство с известной городской скульптурой — Бронзовая фигура лося, ставшей визитной карточкой города 🍽 Дополнительно: Обед в уютном кафе (по желанию, за дополнительную плату) Эта экскурсия подарит вам гармоничное сочетание истории, архитектуры и уютной атмосферы небольших городов с большим прошлым. Важная информация:
- Питание не включено, возьмите с собой воду и перекус.
- Обратите внимание на место сбора группы и окончания экскурсии (Светлогорск, ул. Ленина, 33): трансфер от и до отеля от этой локации не включен в стоимость.
Экскурсия проводится по воскресеньям с 9.30 до 19:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Барклаю-де-Толли
- Собор Архангела Михаила
- Замок Инстербург (внешний осмотр)
- Памятник капитану Гусеву
- Бронзовая фигура лося
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание - 450 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 33 (ЖД вокзал Светлогорск-2)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по воскресеньям с 9.30 до 19:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Питание не включено, возьмите с собой воду и перекус
- Обратите внимание на место сбора группы и окончания экскурсии (Светлогорск, ул. Ленина, 33): трансфер от и до отеля от этой локации не включен в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добрый день. Сразу отмечу организацию, как всегда 5+. Все четко, еще раз разъяснили по маршруту, сколько в пути, что смотреть будем, где обедаем, где гуляем и где технические остановки.
Теперь по экскурсии: Черняховск интересный исторический городок, больше впечатлил Гусев, тут больше зелени, соборы, речка.
посмотреть стоит однозначно.
Экскурсовод Александр очень интересно рассказывал.
Обед вкусный берите не пожалеете. Погода нам попалась шикарная. Приятного отдыха.
Теперь по экскурсии: Черняховск интересный исторический городок, больше впечатлил Гусев, тут больше зелени, соборы, речка.
посмотреть стоит однозначно.
Экскурсовод Александр очень интересно рассказывал.
Обед вкусный берите не пожалеете. Погода нам попалась шикарная. Приятного отдыха.
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В
Экскурсия очень насыщенна, очень интересно рассказывал экскурсовод! Экскурсию рекомендую.
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Л
Очень интересная экскурсия, экскурсовод всю дорогу туда и обратно расказал столько интересного. очень красивые города посетили, дом пастора в котором жил Кант. Накормили)) Спасибо!
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А
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Я
Родителям, увы, не понравилось
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