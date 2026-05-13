Н Наталья

Добрый день. Сразу отмечу организацию, как всегда 5+. Все четко, еще раз разъяснили по маршруту, сколько в пути, что смотреть будем, где обедаем, где гуляем и где технические остановки.

Теперь по экскурсии: Черняховск интересный исторический городок, больше впечатлил Гусев, тут больше зелени, соборы, речка.

посмотреть стоит однозначно.

Экскурсовод Александр очень интересно рассказывал.

Обед вкусный берите не пожалеете. Погода нам попалась шикарная. Приятного отдыха.