Это поездка туда, где за фасадами тихих провинциальных городов скрывается большая история. Вы рассмотрите старинные кирхи, руины замков и сохранившуюся архитектуру прежних веков.
А ещё узнаете, какие события и люди оставили здесь свой след — от рыцарских времён до Первой мировой войны.
А ещё узнаете, какие события и люди оставили здесь свой след — от рыцарских времён до Первой мировой войны.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Светлогорска (трансфер)
11:00 — встреча с остальной группой в Калининграде. Отправление в Черняховск.
12:30 — Черняховск (Инстербург). Вы познакомитесь с третьим по величине городом региона, основанным рыцарями Тевтонского ордена в 1336 году. Черняховск помнит и Петра I, и Наполеона, и частые визиты Иммануила Канта.
Вы увидите:
- центральную площадь города
- Свято-Михайловский собор
- католический храм Святого Бруно
- Горбатый мост
- памятник Барклаю-де-Толли
- следы старой немецкой архитектуры: кирхи, виллы и исторические кварталы
- руины замков Инстербург и Георгенбург (внешний осмотр)
14:30 — обед в кафе города
15:30 — переезд в Гусев (Гумбиннен)
16:00 — экскурсия по Гусеву. Этот уютный город считается одним из самых благоустроенных в области и хорошо сохранил довоенную застройку.
Вы осмотрите:
- мемориал «Штыковая атака»
- храм Всех Святых с частицей мощей Георгия Победоносца
- здание администрации Гумбиннена (1911 год)
- Народный банк (1910 год)
- знаменитую скульптуру лося
- стелу «Ангел-хранитель мира»
17:30 — выезд в Калининград
19:00 — трансфер из Калининград
20:00 — возвращение в Светлогорск
Организационные детали
- Комплексный обед включён в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3100 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3000 ₽
|Школьники
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1725 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С удовольствием посмотрела новые для себя города.
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Все супер. Покормили вкусно. Красивые города.
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