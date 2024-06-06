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на юбилей. Они отдыхали в санатории Светлогорска, Дмитрий забрал их после завтрака и вернул к ужину - очень удобно. Родители остались в восторге как от экскурсии, так и от экскурсовода. Дмитрий сделал все для того, чтобы эта взрослая пара максимально комфортно и без спешки, в своем темпе наслаждалась прогулкой. Как организатор подарка, хочу отметить высокую клиентоориентированность Дмитрия. Он помог сделать этот день максимально комфортным для наших родителей без их участия, весь день держал со мной связь и мы сообща решали организационные моменты по оплате дополнительных экскурсий, рыбного ресторана и прочих индивидуальных нюансов. Мы выбрали максимально полный пакет услуг с посещением орнитологической станции и рыбного ресторана. Ставлю высшую оценку Дмитрию и услугам, которые он оказывает. Это сервис наивысшего уровня. (Отдыхали в мае 2024г.)