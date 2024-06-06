1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
«Мы пройдём по набережной и на смотровой площадке, у шахты Анна, увидим Памятник жертвам Холокоста»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
«Вы прогуляетесь по Русской набережной, которая на самом деле — Русская дамба, увидите памятник Петру I, старую кирху и Балтийский маяк, который уже больше 100 лет работает на электрическом освещении»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
10 555₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
«В курортном Зеленоградске вы прогуляетесь по набережной до бювета «Королева Луиза», рассмотрите старинные немецкие здания и познакомитесь с местными дружелюбными котами»
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
«В тёплую погоду мы разместимся на берегу моря, в холодную — в уютном кафе у воды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
«О событиях давно минувших дней мы поговорим у шведской крепости Пиллау — крупнейшего фортификационного сооружения в Калининградской области — и на набережной у немецких дотов»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
«Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта, увидим солнечные часы»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
«Вы прогуляетесь по чудесной набережной, заглянете в музей Кошек и попробуете минеральную воду прямо из источника»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
«Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Королевский курорт и янтарный берег
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
«Мы отправимся в интересное, познавательное и завораживающее путешествие по городу-саду, городу-сказке с живописного берега о»
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
6 июля в 10:30
7 июля в 10:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
«По узким улочкам выйдете на Курортный проспект с уникальной архитектурой 19–20 веков и подышите морем на набережной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России
Начало: У озера Тихое
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
«Клифы — обрывистые берега, по которым слой за слоем можно проследить историю Земли»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Спасибо за прекрасную экскурсию и приятное общение! Очень понравилось, сказочная прогулка по красивому городу.
- ААлексей3 июня 2024Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
- ААлександр2 июня 2024Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
- ТТатьяна31 мая 2024Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!
- ААндрей30 мая 2024Большая благодарность Дмитрию за интересное, увлекательное и очень познавательное путешествие! Это было реально очень красиво, а главное, незабываемо. Кроме большого
- ААнна27 мая 2024Очень интересная подача информации, эрудированность экскурсовода, возможность выбора локаций для осмотра по усмотрению заказчика, комфортный индивидуальный трансфер.
- ННаталия24 мая 2024Очень интересная получилась экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду, Ларисе! Эрудит с прекрасным чувством юмора и огромным багажом специальных знаний, а ещё и человек прекрасный: добрый и отзывчивый! Осталось ощущение, что побывали в гостях у хороших друзей!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо Дмитрию за потрясающую экскурсию и внимательное отношение к своим клиентам. Мы дарили экскурсию родителям-пенсионерам из Москвы в качестве подарка
- KKonstantin16 мая 2024Павел великолепный экскурсовод - и маршрут отлично знает и подача материала отличная. Рекомендую, в качестве ознакомления с прошлым Раушена!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Набережная»
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Сейчас в Светлогорске в категории "Набережная" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 375 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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