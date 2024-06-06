Экскурсии по набережной Светлогорска

Найдено 14 экскурсий в категории «Набережная» в Светлогорске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
205 отзывов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550 за всё до 3 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
32 отзыва
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
«Мы пройдём по набережной и на смотровой площадке, у шахты Анна, увидим Памятник жертвам Холокоста»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
«Вы прогуляетесь по Русской набережной, которая на самом деле — Русская дамба, увидите памятник Петру I, старую кирху и Балтийский маяк, который уже больше 100 лет работает на электрическом освещении»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
10 555 за всё до 3 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
«В курортном Зеленоградске вы прогуляетесь по набережной до бювета «Королева Луиза», рассмотрите старинные немецкие здания и познакомитесь с местными дружелюбными котами»
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
«В тёплую погоду мы разместимся на берегу моря, в холодную — в уютном кафе у воды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
«О событиях давно минувших дней мы поговорим у шведской крепости Пиллау — крупнейшего фортификационного сооружения в Калининградской области — и на набережной у немецких дотов»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
«Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта, увидим солнечные часы»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800 за всё до 8 чел.
Все краски Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
«Вы прогуляетесь по чудесной набережной, заглянете в музей Кошек и попробуете минеральную воду прямо из источника»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
«Вы прогуляетесь по живописным улочкам города, новому променаду у моря и набережной озера Тихое»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Королевский курорт и янтарный берег
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Королевский курорт и янтарный берег
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
«Мы отправимся в интересное, познавательное и завораживающее путешествие по городу-саду, городу-сказке с живописного берега о»
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
6 июля в 10:30
7 июля в 10:30
3 900 за всё до 8 чел.
Калининградская ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
«По узким улочкам выйдете на Курортный проспект с уникальной архитектурой 19–20 веков и подышите морем на набережной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России
Начало: У озера Тихое
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
«Клифы — обрывистые берега, по которым слой за слоем можно проследить историю Земли»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Спасибо за прекрасную экскурсию и приятное общение! Очень понравилось, сказочная прогулка по красивому городу.
    Спасибо за прекрасную экскурсию и приятное общение! Очень понравилось, сказочная прогулка по красивому городуСпасибо за прекрасную экскурсию и приятное общение! Очень понравилось, сказочная прогулка по красивому городу
  • А
    Алексей
    3 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
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    время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате.

    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
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    много интересного, мы смогли сделать красивые фотографии среди цветущих люпинов и маков. Самое яркое впечатление - это поиски Янтаря. И отдельное Спасибо за красивые виды Филенской бухты. В нашей памяти останутся яркие воспоминания - Спасибо!

    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!
  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Большая благодарность Дмитрию за интересное, увлекательное и очень познавательное путешествие! Это было реально очень красиво, а главное, незабываемо. Кроме большого
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    количества новой информации, притом поданной достаточно легко, мы увидели огромное количество прекрасных пейзажей и локаций. Дмитрий настоящий профессионал, знает и любит эти места, готов поделиться своими знаниями. При этом он очень внимателен, всегда интересуется настроением и пожеланиями туристов. Из-за этого длинная экскурсия прошла без усталости и напряжения. Огромное спасибо и удачи в дальнейшем!

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Очень интересная подача информации, эрудированность экскурсовода, возможность выбора локаций для осмотра по усмотрению заказчика, комфортный индивидуальный трансфер.
  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Очень интересная получилась экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду, Ларисе! Эрудит с прекрасным чувством юмора и огромным багажом специальных знаний, а ещё и человек прекрасный: добрый и отзывчивый! Осталось ощущение, что побывали в гостях у хороших друзей!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Спасибо Дмитрию за потрясающую экскурсию и внимательное отношение к своим клиентам. Мы дарили экскурсию родителям-пенсионерам из Москвы в качестве подарка
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    на юбилей. Они отдыхали в санатории Светлогорска, Дмитрий забрал их после завтрака и вернул к ужину - очень удобно. Родители остались в восторге как от экскурсии, так и от экскурсовода. Дмитрий сделал все для того, чтобы эта взрослая пара максимально комфортно и без спешки, в своем темпе наслаждалась прогулкой. Как организатор подарка, хочу отметить высокую клиентоориентированность Дмитрия. Он помог сделать этот день максимально комфортным для наших родителей без их участия, весь день держал со мной связь и мы сообща решали организационные моменты по оплате дополнительных экскурсий, рыбного ресторана и прочих индивидуальных нюансов. Мы выбрали максимально полный пакет услуг с посещением орнитологической станции и рыбного ресторана. Ставлю высшую оценку Дмитрию и услугам, которые он оказывает. Это сервис наивысшего уровня. (Отдыхали в мае 2024г.)

  • K
    Konstantin
    16 мая 2024
    Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей
    Павел великолепный экскурсовод - и маршрут отлично знает и подача материала отличная. Рекомендую, в качестве ознакомления с прошлым Раушена!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Куршская коса для детей и взрослых
  2. Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
  3. Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
  4. Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
  5. Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Набережная" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 375 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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