Смотровая площадка Янтарного комбината (карьер): панорама карьера, участие в поиске янтаря
Музейно - выставочный комплекс «Янтарный замок»: экспозиция, посвященная происхождению месторождения янтаря, его добыче и обработке коллекция антикварной посуды и фотографии конца 19 начала 20 века камеры для янтарных воров выставка-продажа
Церковь Казанской иконы Божией Матери (бывшая кирха)
Прогулка по парку имени Беккера
Предприятие по обработке изделий из янтаря «Янтарная лагуна».
Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при посещении поселка Янтарный, который находится на красочном берегу Балтийского моря 🌊. Своё нынешнее название поселок получил благодаря месторождению великолепного минерала – янтаря. Здесь расположено предприятие по добыче янтаря, оно является единственным в своем роде предприятием по промышленной добыче
и обработке янтаря в мире.
Вы посетите местный музей 🖼 «Янтарный замок», где познакомитесь с историей 📖 поселка, и увидите янтарную пирамиду. В музее имеется постоянная выставка, где можно приобрести различные изделия из янтаря.
Начало и место завершения
🚩 Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 33
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.