Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при посещении поселка Янтарный, который находится на красочном берегу Балтийского моря 🌊. Своё нынешнее название поселок получил благодаря месторождению великолепного минерала – янтаря. Здесь расположено предприятие по добыче янтаря, оно является единственным в своем роде предприятием по промышленной добыче

и обработке янтаря в мире.

Вы посетите местный музей 🖼 «Янтарный замок», где познакомитесь с историей 📖 поселка, и увидите янтарную пирамиду. В музее имеется постоянная выставка, где можно приобрести различные изделия из янтаря.