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Янтарный - Пальмникен

Планета
Планета – Гид из Светлогорска
Янтарный - Пальмникен
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Янтарный - Пальмникен
Янтарный - Пальмникен

Что вы увидите

  • Смотровая площадка Янтарного комбината (карьер): панорама карьера, участие в поиске янтаря
  • Музейно - выставочный комплекс «Янтарный замок»: экспозиция, посвященная происхождению месторождения янтаря, его добыче и обработке коллекция антикварной посуды и фотографии конца 19 начала 20 века камеры для янтарных воров выставка-продажа
  • Церковь Казанской иконы Божией Матери (бывшая кирха)
  • Прогулка по парку имени Беккера
  • Предприятие по обработке изделий из янтаря «Янтарная лагуна».
Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при посещении поселка Янтарный, который находится на красочном берегу Балтийского моря 🌊. Своё нынешнее название поселок получил благодаря месторождению великолепного минерала – янтаря. Здесь расположено предприятие по добыче янтаря, оно является единственным в своем роде предприятием по промышленной добыче
и обработке янтаря в мире.
Вы посетите местный музей 🖼 «Янтарный замок», где познакомитесь с историей 📖 поселка, и увидите янтарную пирамиду. В музее имеется постоянная выставка, где можно приобрести различные изделия из янтаря.
Начало и место завершения
🚩 Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 33
Янтарный - Пальмникен
Янтарный - Пальмникен
Янтарный - Пальмникен
Янтарный - Пальмникен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Планета
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