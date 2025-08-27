Отправьтесь в яркое приключение по Синявинскому озеру - одному из самых удивительных природных уголков Калининградской области! В программе - неспешный сплав на сапбордах и каяках вдоль живописного берега, снорклинг среди
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Увлекательный сплав на сапбордах и каяках
- 🤿 Снорклинг в прозрачной воде
- 🏖 Уединённые пляжи с белоснежным песком
- 🍵 Душевный перекус на берегу
- 🌳 Знакомство с затопленным лесом
Что можно увидеть
- Синявинское озеро
- Затопленный лес
Описание водной прогулки
Увлекательное путешествие на сапборде или каяке вдоль живописного берега.
Возможность поплавать с маской для снорклинга в прозрачной воде с видимостью до 12 метров.
Знакомство с подводным миром затопленного леса — уникального природного явления.
Рассказы об истории и особенностях Синявинского озера.
Отдых на уединённом пляже с белоснежным песком и бирюзовой водой.
Перекус и ароматный чай в красивой природной обстановке.
Организационные детали
- Сплав длится 3,5–4 часа. Вы можете сами выбрать плавсредство — сап или каяк. Перед стартом я проведу инструктаж и выдам спасательные жилеты
- Дети до 10 лет плывут на одном сапе/каяке со взрослыми, с 10 лет — могут самостоятельно
- Маски для снорклинга и перекус (чай с сэндвичем и шоколадным батончиком) входят в стоимость
- По желанию можно арендовать гидрокостюм — 300 ₽
ежедневно в 10:30 и 15:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Облепиховой улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 192 туристов
Привет, меня зовут Сергей. Я провожу прогулки на каяках, сапбордах и велосипедах по Калининградской области. Организую интересные путешествия на воде в Балтийске и Янтарном, сдаю в аренду каяки, байдарки, сапборды, лодки и катамараны для самостоятельных прогулок. Провожу увлекательный велотур по Балтийской косе: в программу входят перекус, снорклинг и фотографирование на протяжении всего маршрута.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никитина
27 авг 2025
Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)
Группа набралась полная, в процессе плавания люди рассредотачивались и не всю информацию можно было услышать от экскурсовода, но на впечатления это не повлияло.
Места очень красивые, маршрут продуман и перекус на берегу очень кстати)
Любовь
21 авг 2025
Благодарим Сергея за организацию сплава по красивейшим местам. Сергей мастерски помог с выбором плавсредства, позитивно и профессионально провел экскурсию. Рекомендуем!
В
Валентина
20 авг 2025
Все отлично!
З
Захарова
15 авг 2025
Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то что есть нормальный туалет на берегу, удобная раздевалка, места для хранения вещей которые непонадобятся
