Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Синявинскому озеру! Вас ждёт увлекательный сплав, снорклинг и отдых на уединённом пляже
Отправьтесь в яркое приключение по Синявинскому озеру - одному из самых удивительных природных уголков Калининградской области! В программе - неспешный сплав на сапбордах и каяках вдоль живописного берега, снорклинг среди
затопленного леса с видимостью до 12 метров, уединённые пляжи с белоснежным песком и бирюзовой водой. На берегу можно насладиться душевным перекусом с ароматным чаем. Маршрут подходит для всех - от новичков и семей с детьми до опытных путешественников

5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Увлекательный сплав на сапбордах и каяках
  • 🤿 Снорклинг в прозрачной воде
  • 🏖 Уединённые пляжи с белоснежным песком
  • 🍵 Душевный перекус на берегу
  • 🌳 Знакомство с затопленным лесом
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном© Сергей
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном© Сергей
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном© Сергей
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:30, 15:30

Что можно увидеть

  • Синявинское озеро
  • Затопленный лес

Описание водной прогулки

Увлекательное путешествие на сапборде или каяке вдоль живописного берега.

Возможность поплавать с маской для снорклинга в прозрачной воде с видимостью до 12 метров.

Знакомство с подводным миром затопленного леса — уникального природного явления.

Рассказы об истории и особенностях Синявинского озера.

Отдых на уединённом пляже с белоснежным песком и бирюзовой водой.

Перекус и ароматный чай в красивой природной обстановке.

Организационные детали

  • Сплав длится 3,5–4 часа. Вы можете сами выбрать плавсредство — сап или каяк. Перед стартом я проведу инструктаж и выдам спасательные жилеты
  • Дети до 10 лет плывут на одном сапе/каяке со взрослыми, с 10 лет — могут самостоятельно
  • Маски для снорклинга и перекус (чай с сэндвичем и шоколадным батончиком) входят в стоимость
  • По желанию можно арендовать гидрокостюм — 300 ₽

ежедневно в 10:30 и 15:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети до 16 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Облепиховой улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 192 туристов
Привет, меня зовут Сергей. Я провожу прогулки на каяках, сапбордах и велосипедах по Калининградской области. Организую интересные путешествия на воде в Балтийске и Янтарном, сдаю в аренду каяки, байдарки, сапборды, лодки и катамараны для самостоятельных прогулок. Провожу увлекательный велотур по Балтийской косе: в программу входят перекус, снорклинг и фотографирование на протяжении всего маршрута.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Никитина
27 авг 2025
Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)

Группа набралась полная, в процессе плавания люди рассредотачивались и не всю информацию можно было услышать от экскурсовода, но на впечатления это не повлияло.

Места очень красивые, маршрут продуман и перекус на берегу очень кстати)
Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)
Любовь
Любовь
21 авг 2025
Благодарим Сергея за организацию сплава по красивейшим местам. Сергей мастерски помог с выбором плавсредства, позитивно и профессионально провел экскурсию. Рекомендуем!
В
Валентина
20 авг 2025
Все отлично!
З
Захарова
15 авг 2025
Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то что есть нормальный туалет на берегу, удобная раздевалка, места для хранения вещей которые непонадобятся
и большой выбор плавательных средств"! 4 часа прошли прекрасно! Экскурсовод Егор, очень приятный в общении молодой, симпатичный! Компания подобралась весёлая и доброжелательная! Одно из самых приятных воспоминаний о поездке в Калининград! Спасибо Вам большое!

Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская тоКогда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то

Входит в следующие категории Янтарного

