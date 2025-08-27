Н Никитина

Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)



Группа набралась полная, в процессе плавания люди рассредотачивались и не всю информацию можно было услышать от экскурсовода, но на впечатления это не повлияло.



Места очень красивые, маршрут продуман и перекус на берегу очень кстати)