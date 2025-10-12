Мои заказы

Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск (из Янтарного)

Путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Узнайте о природе и культуре региона
Экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск предлагает уникальную возможность насладиться природой и культурой региона.

На Куршской косе вы посетите знаменитую авандюну, орнитологическую станцию «Фрингилла» и загадочный Танцующий лес. В Зеленоградске вас ждёт прогулка по уютным улицам и знакомство с местными котиками.

Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет открыть для себя новые горизонты и насладиться спокойствием природы
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа Куршской косы
  • 🏖 Прогулка по белоснежным пляжам
  • 🐦 Посещение орнитологической станции
  • 🌲 Загадочный Танцующий лес
  • 🐱 Уютные улицы Зеленоградска
Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск (из Янтарного)© Алексей
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Авандюна
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Озеро Лебедь

Описание экскурсии

Вы увидите главные достопримечательности жемчужины региона — Куршской косы, а также прогуляетесь по уютному курортному Зеленоградску.

Авандюна и Балтийское море. Вы узнаете, как формировался защитный вал косы, полюбуетесь морскими просторами с высоты и прогуляетесь по белоснежному пляжу.

Орнитологическая станция «Фрингилла» — старейшая в Европе лаборатория под открытым небом. Здесь вы узнаете, как учёные бережно кольцуют пернатых путешественников, а затем отпускают их в небо с крошечными «паспортами» на лапках.

Танцующий лес. Самое загадочное место косы с причудливо изогнутыми деревьями. Услышите разные версии их происхождения и насладитесь хвойным ароматом.

Высота Эфа. Отсюда открываются панорамы на дюны, Балтийское море и Куршский залив. Увидите посёлок Морской и узнаете, как остановили наступление песков.

Озеро Лебедь. Со смотровой площадки вам откроются захватывающие виды на дюну Красную, залив, море и озеро. Спуститесь к дикому пляжу у литовской границы, где, если повезёт, услышите «поющие пески» и найдёте янтарь.

Зеленоградск. Прогулка по Курортному проспекту и променаду вдоль моря. Вы познакомитесь с местными котиками и узнаете, кто такой Котошеф.

Организационные детали

  • Предупредите заранее, если с вами будут дети (в этом случае я возьму с собой бустер)
  • Я готов скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий. Например, можем посетить замок Нессельбек, замок Шаакен и сыроварню с шоколадной фабрикой «Шаакен Дорф»

Дополнительно оплачивается

  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 400 ₽ с каждого человека и за гида; детям (школьникам) до 18 лет и пенсионерам по возрасту бесплатно
  • Орнитологическая станция (с 1 апреля по 25 октября): 400 ₽ со взрослого человека, студенты, курсанты 250 ₽, пенсионеры по возрасту — 200 ₽, школьники — 150 ₽, дошкольники — бесплатно

Дополнительные опции (по желанию)

  • Музей русских суеверий — 300 ₽ с чел.
  • Еда, напитки и сувениры
  • За доплату можем начать экскурсию в аэропорту (+ 500 ₽) или в Балтийске (+ 600 ₽)
  • Можно продлить экскурсионное время — 1200 ₽/час
  • По предварительному согласованию экскурсию можно провести для компании до 4 человек, доплата за 4-ого участника 1000 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 1470 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей, я родился и живу в прекрасном городе Калининграде. Индивидуальные экскурсии по Куршской косе провожу более четырех лет. С удовольствием покажу вам самые уникальные места, поведаю историю и сделаю все чтобы вам захотелось вернуться к нам снова. Жду вас в Янтарном крае!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Наталья
12 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску. Гид учел все наши пожелания, успели посмотреть все, особенно понравилась экскурсия на орнитологическую станцию.
Экскурсия проходила в нашем темпе, не спешили, где нужно останавливались.
Все было комфортно.
Рекомендую!
Т
Тамара
26 авг 2025
Спасибо за экскурсию
М
Максим
1 авг 2025
Алексей, спасибо! Отличная интересная экскурсия! И рыба отменная!
К
Катаев
17 июл 2025
Экскурсия очень понравилась!

Входит в следующие категории Янтарного

