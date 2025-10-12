Вы увидите главные достопримечательности жемчужины региона — Куршской косы, а также прогуляетесь по уютному курортному Зеленоградску.
Авандюна и Балтийское море. Вы узнаете, как формировался защитный вал косы, полюбуетесь морскими просторами с высоты и прогуляетесь по белоснежному пляжу.
Орнитологическая станция «Фрингилла» — старейшая в Европе лаборатория под открытым небом. Здесь вы узнаете, как учёные бережно кольцуют пернатых путешественников, а затем отпускают их в небо с крошечными «паспортами» на лапках.
Танцующий лес. Самое загадочное место косы с причудливо изогнутыми деревьями. Услышите разные версии их происхождения и насладитесь хвойным ароматом.
Высота Эфа. Отсюда открываются панорамы на дюны, Балтийское море и Куршский залив. Увидите посёлок Морской и узнаете, как остановили наступление песков.
Озеро Лебедь. Со смотровой площадки вам откроются захватывающие виды на дюну Красную, залив, море и озеро. Спуститесь к дикому пляжу у литовской границы, где, если повезёт, услышите «поющие пески» и найдёте янтарь.
Зеленоградск. Прогулка по Курортному проспекту и променаду вдоль моря. Вы познакомитесь с местными котиками и узнаете, кто такой Котошеф.
Организационные детали
Предупредите заранее, если с вами будут дети (в этом случае я возьму с собой бустер)
Я готов скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий. Например, можем посетить замок Нессельбек, замок Шаакен и сыроварню с шоколадной фабрикой «Шаакен Дорф»
Дополнительно оплачивается
Экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 400 ₽ с каждого человека и за гида; детям (школьникам) до 18 лет и пенсионерам по возрасту бесплатно
Орнитологическая станция (с 1 апреля по 25 октября): 400 ₽ со взрослого человека, студенты, курсанты 250 ₽, пенсионеры по возрасту — 200 ₽, школьники — 150 ₽, дошкольники — бесплатно
Дополнительные опции (по желанию)
Музей русских суеверий — 300 ₽ с чел.
Еда, напитки и сувениры
За доплату можем начать экскурсию в аэропорту (+ 500 ₽) или в Балтийске (+ 600 ₽)
Можно продлить экскурсионное время — 1200 ₽/час
По предварительному согласованию экскурсию можно провести для компании до 4 человек, доплата за 4-ого участника 1000 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 1470 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей, я родился и живу в прекрасном городе Калининграде. Индивидуальные экскурсии по Куршской косе провожу более четырех лет. С удовольствием покажу вам самые уникальные места, поведаю историю и сделаю все чтобы вам захотелось вернуться к нам снова. Жду вас в Янтарном крае!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
12 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску. Гид учел все наши пожелания, успели посмотреть все, особенно понравилась экскурсия на орнитологическую станцию. Экскурсия проходила в нашем темпе, не спешили, где нужно останавливались. Все было комфортно. Рекомендую!
Т
Тамара
26 авг 2025
Спасибо за экскурсию
М
Максим
1 авг 2025
Алексей, спасибо! Отличная интересная экскурсия! И рыба отменная!