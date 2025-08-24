Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
Путешествие по Куршской косе - это уникальная возможность увидеть миллионы птиц, пролетающих над узкой полоской суши, и стать свидетелем кольцевания на станции «Фрингилла». Туристы также смогут полюбоваться панорамой с высоты читать дальше
Мюллера и разгадать тайны Танцующего леса. Не упустите шанс посетить высоту Эфа, где открываются потрясающие виды на дюны и морское побережье. Завершите день в Зеленоградске, насладившись архитектурой и атмосферой старинного курорта
Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых! Чтобы узнать больше о птичьих буднях полуострова, мы заглянем на станцию кольцевания птиц. Вы своими глазами увидите, как происходит этот процесс, а ещё удивитесь невероятным фактам и историям, которыми поделятся сотрудники полевого стационара «Фрингилла».
Сквозь дюны и Танцующий лес
После мы отправимся на высоту Мюллера, чтобы полюбоваться панорамой посёлка Рыбачий и озера Чайка, на месте которого когда-то располагался ледниковый остров. Следующим открытием станет Танцующий лес — загадочное место, где сосны закручиваются в спирали, словно заколдованные. Я открою тайну такой природной аномалии, а еще расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше. А на обед мы заедем в рыбный ресторанчик посёлка Рыбачий — лучшее место, чтобы оценить блюда из свежевыловленной местной рыбы!
Песчаные истории высоты Эфа
Самой впечатляющей часть путешествия станет эко-тропа к высоте Эфа: здесь со смотровой площадки вам откроется космический вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье. Чудесные ландшафты косы дадут нам повод немного поговорить об истории: вы узнаете о «песчаной катастрофе», с которой веками боролись местные жители, и о быте рыбацких деревушек полуострова — в прошлые эпохи и сегодня. Кроме того, вы увидите уникальные растения, завезенные на косу с разных уголков мира, и, если повезёт, встретите местных обитателей: лис, оленей и даже почти ручных кабанчиков.
На обратном пути мы заедем в уютный Зеленоградск — бывший Кранц, главный курорт на побережье Восточной Пруссии. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой и поймёте, почему Зеленоградск называют самым кошачьим городом России.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 ₽ с человека (школьники, пенсионеры, инвалиды — бесплатно) + 150 руб. за авто, экскурсия на полевой стационар «Фрингилла» — 200 ₽/ взрослый, 50 ₽/детский, обед в рыбном ресторанчике
Анна — ваш гид в Янтарном
Провела экскурсии для 1915 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла читать дальше
профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области.
Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!
А
Александра
24 авг 2025
Анна сама не смогла провести экскурсию, ее заменяла Екатерина.
Экскурсия прошла великолепно: я под большим впечатлением от красоты Куршской косы, сотрудников станции кольцевания птиц и сказочного Зеленоградска!
С Екатериной было очень классно: читать дальше
она рассказывала интересные истории об области и научне факты в тему природы и истории Куршской косы, никуда нас не торопила, на запрос о посещении станции кольцевания птиц быстро среагировала и привезла нас ровно к эскурсии, выгуляла нас по волшебному Зеленоградску. Отмечу еще, что все было во воремя и вождение было безопасным.
Огромно спасибо Екатерине за насыщенный день на Куршской косе! Однозначно рекомендую!