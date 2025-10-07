Мои заказы

Замки Шаакен, Нойхаузен и бастион «Обертайх» - из Светлогорска

Посетите замки XIII века Шаакен и Нойхаузен и бастион «Обертайх», чтобы проникнуться атмосферой Средневековья и узнать много интересного о янтаре, антиквариате, винтаже, а также о кенигсбергском марципане, который попробуете на комплиментарной дегустации.
4.8
14 отзывов
Ближайшие даты:
28
апр5
мая
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Замок Шаакен

Первое упоминание о замке сохранилось в орденских хрониках XIII века. Его стены помнят «Великое Посольство Российское» и Петра Первого с Екатериной Великой. На территории замка расположились музейно-исторический комплекс, музей инквизиции, подземелья которого были приспособлены под камеры пыток, различные меняющиеся экспозиции. Вы посетите замок с экскурсией, а после посоревнуетесь в стрельбе из лука, сфотографируетесь на фоне средневековых сооружений. В свободное время будет возможность перекусить в трактире.

Замок Нойхаузен

Нойхаузен — настоящий рыцарский замок, созданный в 1292 году по распоряжению епископа Кристиана фон Мюльхаузена. Позже замок Нойхаузен стал знаменит тем, что принадлежал гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, в 1524 году ставшему первым герцогом Пруссии. Сейчас замок — это готовый туристический комплекс, в котором сохранились подвалы XIII века, прекрасные готические потолки с крестовыми и звездчатыми сводами. Вас ждет экскурсия по внешнему периметру и внутреннему двору, а также посещение экспозиции «Архитектурный лабиринт».

Бастион Обертайх

Обертайх — фортификационное сооружение XIX века, входившее в состав Грольманского верхнего фронта. Сейчас здесь находится музейная экспозиция «Объект №13» — уникальное место, где вы можете узнать много интересного о янтаре, антиквариате, винтаже, а также о Кенигсбергском марципане, который попробуете на комплиментарной дегустации.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Шаакен
  • Замок Нойхаузен
  • Бастион Обертайх
  • Музей «Объект №13»
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в замки Шаакен, Нойхаузен и в музей «Объект №13»
  • Комплиментарная дегустация марципана
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Некрасова, 3, отель «Универсал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Л
Людмила
7 окт 2025
Экскурсия понравилась, всё хорошо - трансфер, сопровождение, информирвание. Очень понравился новый замок. Бастион - это больше сувенирная лавка, хотя их музейная коллекция тоже интересная. Посмотреть стоит.
И
Ирина
5 окт 2025
Экскурсия понравилась, много интересных фактов по замкам, особенно экскурсовод в Нойхаузен- профессионал в своей работе. Кто интересуется историей рыцарей - будет интересно. Звезду за экскурсию снимаю за организацию сбора туристов,
читать дальше

ездили большой компанией, все экскурсии (включая и эту) брали из Светлогорска, но забирали нас всегда с того места, до которого добираться нам было долго и не удобно, на какие либо уступки нам не шли. В остальном все отлично, рекомендую.

E
Elena
29 сен 2025
Интересная экскурсия. Легкая и не перегруженная лишней информацией.
И
Ирина
24 сен 2025
Очень хорошая экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно
Е
Елена
20 сен 2025
А
Алексей
29 авг 2025
Все понравилось, замечательный экскурсовод Светлана и водитель Сергей!
Есть и минусы, в замке Нойхаузен после основной экскурсии совсем мало времени на самостоятельный осмотр.
В добавок ждали другой автобус у бастиона.
Итого, исправите минусы будет 5, спасибо.
Л
Лидия
28 авг 2025
Понравились замки. Жаль, что таверна Шаакен погорела. Говорят, интересное, колоритное место было. В Нойхаузен же сейчас всё новенькое, восстановленное. Очень интересные экскурсии там для нас провели. В бастионе богатая коллекция экспонатов, с удовольствием разглядывала. Спасибо турфирме за интересную, хорошо организованную экскурсию.
Н
Надежда
27 авг 2025
Экскурсия по замками нам понравилась, у нас был замечательный гид Светлана, рассказывала исторические факты интересно. На руинах замка Шаакен нам тоже повезло с гидом, молодой человек рассказывал историю этого замка
читать дальше

с "огоньком", с юмором, было заметно, что человек очень увлечён своим делом) Нойхаузен, конечно, впечатлил, особенно фильм, который наглядно показал историю этого места. Бастион Обертайх - это больше про коммерцию.
Огромное пожелание - это оставлять больше свободного времени на то, чтобы увидеть красоту этих мест, пофотографировать, не бежать галопом в автобус.

М
Молодан
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Светлана, очень интересно и увлекательно рассказывала про образовании древней Пруссии, создании Тевтонского ордена и ещё много много интересных фактов по истории этого прекрасного Балтийского края. И
читать дальше

всё это в реальных исторических декорациях настоящих средневековых замков, каждый по своему необычен и оригинален, Шаакен своими подвалами и аистами, Нойхаузен своей сложной и необыкновенной историей, архитектурой, ласточками и бароном Мюнхаузеном, а бастион Обертайх своей роскошной коллекцией янтаря, одно Янтарное дерево и Янтарные бусы в 4кг. очень впечатляют и вкуснейшей дегустацией марципана. Очень впечатляющая экскурсия, комфортабельные автобусы, профессиональная команда экскурсовод на всех этапах и ничего лишнего. Всем рекомендую данную туристическую компанию и данную экскурсию!!!

Д
Дмитрий
21 авг 2025
Еще одна экскурсия по замкам в копилку. Хорошо, что восстанавливают, показывают и рассказывают.
В
Валентина
20 авг 2025
I
Irina
14 авг 2025
С
Светлана
13 авг 2025
Отличная экскурсия по историческим местам! Замок Шаакен весьма колоритное место с замечательным экскурсоводом и неожиданным бонусом в виде пролетающих самолётов. В замке Нойхаузен ещё продолжается реставрация, но экскурсия оказалась очень познавательной и интересной. В бастине полакмились марципаном на дегустации. В целом местечко неплохое, с элементами коммерции, но это впечатление не портит.
М
Мария
12 авг 2025

