Посетите замки XIII века Шаакен и Нойхаузен и бастион «Обертайх», чтобы проникнуться атмосферой Средневековья и узнать много интересного о янтаре, антиквариате, винтаже, а также о кенигсбергском марципане, который попробуете на комплиментарной дегустации.
Описание экскурсии
Замок Шаакен
Первое упоминание о замке сохранилось в орденских хрониках XIII века. Его стены помнят «Великое Посольство Российское» и Петра Первого с Екатериной Великой. На территории замка расположились музейно-исторический комплекс, музей инквизиции, подземелья которого были приспособлены под камеры пыток, различные меняющиеся экспозиции. Вы посетите замок с экскурсией, а после посоревнуетесь в стрельбе из лука, сфотографируетесь на фоне средневековых сооружений. В свободное время будет возможность перекусить в трактире.
Замок Нойхаузен
Нойхаузен — настоящий рыцарский замок, созданный в 1292 году по распоряжению епископа Кристиана фон Мюльхаузена. Позже замок Нойхаузен стал знаменит тем, что принадлежал гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, в 1524 году ставшему первым герцогом Пруссии. Сейчас замок — это готовый туристический комплекс, в котором сохранились подвалы XIII века, прекрасные готические потолки с крестовыми и звездчатыми сводами. Вас ждет экскурсия по внешнему периметру и внутреннему двору, а также посещение экспозиции «Архитектурный лабиринт».
Бастион Обертайх
Обертайх — фортификационное сооружение XIX века, входившее в состав Грольманского верхнего фронта. Сейчас здесь находится музейная экспозиция «Объект №13» — уникальное место, где вы можете узнать много интересного о янтаре, антиквариате, винтаже, а также о Кенигсбергском марципане, который попробуете на комплиментарной дегустации.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Замок Нойхаузен
- Бастион Обертайх
- Музей «Объект №13»
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в замки Шаакен, Нойхаузен и в музей «Объект №13»
- Комплиментарная дегустация марципана
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Некрасова, 3, отель «Универсал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
7 окт 2025
Экскурсия понравилась, всё хорошо - трансфер, сопровождение, информирвание. Очень понравился новый замок. Бастион - это больше сувенирная лавка, хотя их музейная коллекция тоже интересная. Посмотреть стоит.
И
Ирина
5 окт 2025
Экскурсия понравилась, много интересных фактов по замкам, особенно экскурсовод в Нойхаузен- профессионал в своей работе. Кто интересуется историей рыцарей - будет интересно. Звезду за экскурсию снимаю за организацию сбора туристов,
E
Elena
29 сен 2025
Интересная экскурсия. Легкая и не перегруженная лишней информацией.
И
Ирина
24 сен 2025
Очень хорошая экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно
Е
Елена
20 сен 2025
А
Алексей
29 авг 2025
Все понравилось, замечательный экскурсовод Светлана и водитель Сергей!
Есть и минусы, в замке Нойхаузен после основной экскурсии совсем мало времени на самостоятельный осмотр.
В добавок ждали другой автобус у бастиона.
Итого, исправите минусы будет 5, спасибо.
Л
Лидия
28 авг 2025
Понравились замки. Жаль, что таверна Шаакен погорела. Говорят, интересное, колоритное место было. В Нойхаузен же сейчас всё новенькое, восстановленное. Очень интересные экскурсии там для нас провели. В бастионе богатая коллекция экспонатов, с удовольствием разглядывала. Спасибо турфирме за интересную, хорошо организованную экскурсию.
Н
Надежда
27 авг 2025
Экскурсия по замками нам понравилась, у нас был замечательный гид Светлана, рассказывала исторические факты интересно. На руинах замка Шаакен нам тоже повезло с гидом, молодой человек рассказывал историю этого замка
М
Молодан
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Светлана, очень интересно и увлекательно рассказывала про образовании древней Пруссии, создании Тевтонского ордена и ещё много много интересных фактов по истории этого прекрасного Балтийского края. И
Д
Дмитрий
21 авг 2025
Еще одна экскурсия по замкам в копилку. Хорошо, что восстанавливают, показывают и рассказывают.
В
Валентина
20 авг 2025
I
Irina
14 авг 2025
С
Светлана
13 авг 2025
Отличная экскурсия по историческим местам! Замок Шаакен весьма колоритное место с замечательным экскурсоводом и неожиданным бонусом в виде пролетающих самолётов. В замке Нойхаузен ещё продолжается реставрация, но экскурсия оказалась очень познавательной и интересной. В бастине полакмились марципаном на дегустации. В целом местечко неплохое, с элементами коммерции, но это впечатление не портит.
М
Мария
12 авг 2025
