Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Начало: На ул. Орджоникидзе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храмы, которые мы потеряли
История церквей Сыктывкара в советское время и наши дни
Начало: В районе Кировского парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Современное искусство в Сыктывкаре
Посмотреть на город глазами художников вместе с искусствоведом и куратором выставок
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 марта 2025Наивысшие рекомендации! Если хотите прикоснуться к истории Сыктывкара и Коми, увидеть все события глазами человека влюблённого в свой край - то Игорь Алексеевич тот кто вам в этом поможет. Спасибо вам большое
- ДДмитрий10 февраля 2025Игорь - отличный рассказчик, с удовольствием прогулялся бы с ним еще раз по другим уголкам Сыктывкара. спасибо!
- ННаталья20 января 2025Шикарная экскурсия, одна из лучших в наших многочисленных поездках.
- ЕЕлена8 ноября 2024Великолепная экскурсия. Интереснейшая информация.
Ответы на вопросы от путешественников по Сыктывкару в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Сыктывкару в апреле 2025
Сейчас в Сыктывкаре в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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