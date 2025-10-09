Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Погрузитесь в атмосферу Сыктывкара, открыв для себя его уникальные архитектурные памятники и интересные истории. Это будет незабываемое путешествие
Начало: На ул. Орджоникидзе
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храмы, которые мы потеряли
Откройте для себя историю исчезнувших храмов Сыктывкара. Прогулка по паркам и площадям города с рассказами о судьбах святынь
Начало: В районе Кировского парка
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уличное искусство Сыктывкара: индивидуальная экскурсия
Исследуйте уникальные арт-пространства Сыктывкара, где современное искусство живёт и дышит. Погрузитесь в атмосферу творчества и неожиданных открытий
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Орнамент города: образы коми культуры
Познакомьтесь с уникальными коми орнаментами и советскими панно в Сыктывкаре. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
