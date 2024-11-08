Индивидуальная
Храмы, которые мы потеряли
Откройте для себя историю исчезнувших храмов Сыктывкара. Прогулка по паркам и площадям города с рассказами о судьбах святынь
Орнамент города: образы коми культуры
Познакомьтесь с уникальными коми орнаментами и советскими панно в Сыктывкаре. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Уличное искусство Сыктывкара: индивидуальная экскурсия
Исследуйте уникальные арт-пространства Сыктывкара, где современное искусство живёт и дышит. Погрузитесь в атмосферу творчества и неожиданных открытий
- ЕЕлена8 ноября 2024Великолепная экскурсия. Интереснейшая информация.
