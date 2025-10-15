Мои заказы

Необычные экскурсии по Сыктывкару

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Сыктывкаре, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Сыктывкар
Пешая
2.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Начало: На ул. Орджоникидзе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Современное искусство в Сыктывкаре
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Уличное искусство Сыктывкара: индивидуальная экскурсия
Исследуйте уникальные арт-пространства Сыктывкара, где современное искусство живёт и дышит. Погрузитесь в атмосферу творчества и неожиданных открытий
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Орнамент города: образы коми культуры
Познакомьтесь с уникальными коми орнаментами и советскими панно в Сыктывкаре. Погрузитесь в атмосферу города и его культурное наследие
Начало: В Кировском парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 октября 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Большое спасибо Игорю за прекрастную прогулку по Сыктывкару. Буду следить за вашим творчеством.
  • А
    Анна
    8 октября 2025
    Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
    Дмитрий - замечательный экскурсовод. Чудесный, приятный молодой человек, любящий свой город, свой край. Широчайшие знания о культуре Коми, обаяние Дмитрия,
    интересное повествование и продуманный маршрут сделали экскурсию незабываемой. Экскурсия будет интересна широкому кругу, в нашей компании были слушатели от 5 до 50 лет и все остались довольны.

  • Л
    Лидия
    9 августа 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Рекомендую всем, кто будет в Сыктывкаре! Прекрасная прогулка с человеком, который знает все о городе, и вдохновляет продолжать изучать историю Республики Коми.
  • В
    Владислав
    7 августа 2025
    Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
    Это была увлекательная экскурсия! Дмитрий отлично владеет материалом и погружен в тему. Мы местные жители, поэтому было интересно посмотреть на
    родной город под другим углом. Это была неспешная прогулка, изучали коми орнаменты, панно, арт объекты представленные в городском пространстве. Очень порадовало, что маршрут он модернизировал по ходу ведения экскурсии в зависимости от наших интересов и потребностей.
    Прогулка в вечернее время добавила красок! Дмитрий, ыджыд аттьö!

  • П
    Павел
    5 августа 2025
    Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре
    Походили по городу, поговорили о коми культуре (в том числе и современной), увидели много ярких и иногда неочевидных отсылок к национальным или локально историческим мотивам - в общем, здорово и полезно провели время
  • П
    Павел
    5 августа 2025
    Современное искусство в Сыктывкаре
    На экскурсии были не только показаны интересные работы из стрит-арта (и не только его), но и рассказано, какой в них
    заложен смысл, кто был авторами работ. Некоторые можно увидеть самостоятельно, но не все: есть такие, которые довольно сложно обнаружить, если ты в городе проездом - поэтому если вы любитель непарадных маршрутов и современной городской среды, то экскурсию однозначно рекоммендую!

  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    В ходе экскурсии мы очень много узнали о возникновении и развитии города Сыктывкар.
    Узнали как раньше назывался город, как раньше назывались некоторые главные улицы и площади.
    Много информации про главных купцов и меценатов города.

    Два с половиной часа прошли быстро и насыщенно.

    Спасибо!
    В ходе экскурсии мы очень много узнали о возникновении и развитии города Сыктывкар
  • А
    Андрей
    4 августа 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Прекрасный экскурсовод рассказал и показал нам город со всех сторон. Спасибо!
  • А
    Андрей
    2 августа 2025
    Современное искусство в Сыктывкаре
    Заказали обзорную экскурсию по городу для 2-х человек. Дмитрий оказался очень интересным, эрудированным рассказчиком, знающим город, его историю и с удовольствием отвечал на наши вопросы.
    Три часа пролетели не заметно.
  • А
    Анастасия
    30 июля 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Прекрасная экскурсия, получила огромное удовольствие
  • М
    Марина
    21 июля 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Замечательная экскурсия! Мы ходили с нашими родственниками-сыктывкарцами, которые всю жизнь прожили в городе, и даже они узнали много нового для себя.
    Спасибо огромное!
  • T
    Tatyana
    2 июля 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Очень-очень интересно и познавательно!
    Игорь Алексеевич - великолепный рассказчик и активный житель своего города!
  • Е
    Елена
    22 июня 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Спасибо большое хранителю Сыктывкара за прекрасную прогулку! Истории от «зародыша» до наших дней сопровождали нас на протяжении экскурсионного маршрута. Особенные люди, в том числе и сам Игорь Алексеевич, местные шуточки оставили приятное впечатление от города.
  • Ю
    Юлия
    12 июня 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь. Он очень эрудирован и
    прекрасно осведомлен об исторических событиях и личностях, к некоторым был причастен, да и сам активен в городской и республиканской жизни. Информации дает в меру и подкрепляет местами или их фото. Большое спасибо!

  • Н
    Николай
    16 мая 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Шикарная экскурсия, лучше гида и не придумать!
  • И
    Ирина
    8 мая 2025
    Современное искусство в Сыктывкаре
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Дмитрий был внимателен к нам и нашим запросам. Приятное общение, позволившее почувствовать чем живет город, увидеть воплощение творческих идей художников и познакомиться с основными историческими вехами.
  • В
    Варвара
    4 мая 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Потрясающе интересная экскурсия. Игорь, человек несомненно влюбленный в родной город и умеющий влюблять в него гостей. Время пролетело совершенно незаметно, а сколько всего нового мы узнали! Спасибо огромное и низкий поклон)
  • А
    Александр
    3 мая 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Все отлично! Очень рекомендую всем кого "Занесет" в Коми)
  • Е
    Евгений
    26 апреля 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Удивительно разносторонний и интересный гид. Информация по любому вопросу. Однозначно рекомендую, спасибо
  • С
    Сергей
    21 апреля 2025
    Добро пожаловать в Сыктывкар
    Спасибо за классную экскурсию!
