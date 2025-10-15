Е Екатерина Добро пожаловать в Сыктывкар Большое спасибо Игорю за прекрастную прогулку по Сыктывкару. Буду следить за вашим творчеством.

А Анна Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре читать дальше интересное повествование и продуманный маршрут сделали экскурсию незабываемой. Экскурсия будет интересна широкому кругу, в нашей компании были слушатели от 5 до 50 лет и все остались довольны. Дмитрий - замечательный экскурсовод. Чудесный, приятный молодой человек, любящий свой город, свой край. Широчайшие знания о культуре Коми, обаяние Дмитрия,

Л Лидия Добро пожаловать в Сыктывкар Рекомендую всем, кто будет в Сыктывкаре! Прекрасная прогулка с человеком, который знает все о городе, и вдохновляет продолжать изучать историю Республики Коми.

В Владислав Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре читать дальше родной город под другим углом. Это была неспешная прогулка, изучали коми орнаменты, панно, арт объекты представленные в городском пространстве. Очень порадовало, что маршрут он модернизировал по ходу ведения экскурсии в зависимости от наших интересов и потребностей.

Прогулка в вечернее время добавила красок! Дмитрий, ыджыд аттьö! Это была увлекательная экскурсия! Дмитрий отлично владеет материалом и погружен в тему. Мы местные жители, поэтому было интересно посмотреть на

П Павел Орнамент города: образы коми культуры в Сыктывкаре Походили по городу, поговорили о коми культуре (в том числе и современной), увидели много ярких и иногда неочевидных отсылок к национальным или локально историческим мотивам - в общем, здорово и полезно провели время

С Светлана Добро пожаловать в Сыктывкар В ходе экскурсии мы очень много узнали о возникновении и развитии города Сыктывкар.

Узнали как раньше назывался город, как раньше назывались некоторые главные улицы и площади.

Много информации про главных купцов и меценатов города.



Два с половиной часа прошли быстро и насыщенно.



Спасибо!

А Андрей Добро пожаловать в Сыктывкар Прекрасный экскурсовод рассказал и показал нам город со всех сторон. Спасибо!

А Анастасия Добро пожаловать в Сыктывкар Прекрасная экскурсия, получила огромное удовольствие

М Марина Добро пожаловать в Сыктывкар Замечательная экскурсия! Мы ходили с нашими родственниками-сыктывкарцами, которые всю жизнь прожили в городе, и даже они узнали много нового для себя.

Спасибо огромное!

T Tatyana Добро пожаловать в Сыктывкар Очень-очень интересно и познавательно!

Игорь Алексеевич - великолепный рассказчик и активный житель своего города!

Е Елена Добро пожаловать в Сыктывкар Спасибо большое хранителю Сыктывкара за прекрасную прогулку! Истории от «зародыша» до наших дней сопровождали нас на протяжении экскурсионного маршрута. Особенные люди, в том числе и сам Игорь Алексеевич, местные шуточки оставили приятное впечатление от города.

Ю Юлия Добро пожаловать в Сыктывкар читать дальше прекрасно осведомлен об исторических событиях и личностях, к некоторым был причастен, да и сам активен в городской и республиканской жизни. Информации дает в меру и подкрепляет местами или их фото. Большое спасибо! Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь. Он очень эрудирован и

Н Николай Добро пожаловать в Сыктывкар Шикарная экскурсия, лучше гида и не придумать!

В Варвара Добро пожаловать в Сыктывкар Потрясающе интересная экскурсия. Игорь, человек несомненно влюбленный в родной город и умеющий влюблять в него гостей. Время пролетело совершенно незаметно, а сколько всего нового мы узнали! Спасибо огромное и низкий поклон)

А Александр Добро пожаловать в Сыктывкар Все отлично! Очень рекомендую всем кого "Занесет" в Коми)

Е Евгений Добро пожаловать в Сыктывкар Удивительно разносторонний и интересный гид. Информация по любому вопросу. Однозначно рекомендую, спасибо

С Сергей Добро пожаловать в Сыктывкар Спасибо за классную экскурсию!

А Александр Добро пожаловать в Сыктывкар Наивысшие рекомендации! Если хотите прикоснуться к истории Сыктывкара и Коми, увидеть все события глазами человека влюблённого в свой край - то Игорь Алексеевич тот кто вам в этом поможет. Спасибо вам большое

Д Дмитрий Добро пожаловать в Сыктывкар Игорь - отличный рассказчик, с удовольствием прогулялся бы с ним еще раз по другим уголкам Сыктывкара.

спасибо!