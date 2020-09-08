Покорите Уральские горы на вертолете. Вершина Маньпупунер находится на территории заповедника в республике Коми и окружена более чем на 100 километров девственной Уральской тайгой. Вы узнаете, чем же так знаменита эта гора и увидите диких животных: северных оленей, зайцев, куропаток.
Возможно проведение тура под запрос в другие даты с 01.02.2022 по 31.03.2022 и с 15.06.2022 по 15.09.2022. Уточняйте при бронировании.
Прибыть в Ухту нужно накануне старта тура, прямые рейсы "Ютейр" и "Северсталь" прибывают из Москвы и Петербурга днем и вечером. Вам потребуется минимум одна ночевка в гостинице, для проживания рекомендуем гостиницы "Статус" 4* и "Сердолик" 3" (эта рекомендация основана на отзывах наших туристов и нашем личном опыте, однако в городе существуют и другие гостиницы). Забронировать гостиницу можно напрямую по телефону или на их сайтах, или на агрегаторах.
Накануне вылета в 18:40 встречаем в аэропорту рейс а/к "Ютейр" из Москвы, предоставляем трансфер в краеведческий музей города Ухты.
В 19:20 накануне вылета ждем всех на встречу в краеведческом музее г. Ухта, напоим чаем с местными специалитетами, проведем инструктаж, обсудим прогноз погоды, проверим экипировку. Покажем на карте наш маршрут по воздуху и по земле, расскажем о землях над которыми будем пролетать , о животных которых встретим, проведем небольшую, но интересную экскурсию по музею города Ухты. Все мероприятие займет 1-1,5 часа ( в зависимости от количества задаваемых вопросов), после чего отвезем всех по гостиницам. Краеведческий музей города Ухты находится в центре города на ул. Мира 5б, в 5 минутах ходьбы от гостиницы "Статус".
В день вылета:
07:00, сбор в аэропорту города Ухта (аэропорт находится в 15 минутах езды на такси от центра города). Аэропорт маленький и в это время мы будем единственными его посетителями.
Рейс на плато Маньпупунер появится на табло вылетов.
07:00-08:00 регистрация на вертолетный рейс, посадка в вертолет.
08:00-10:00 перелёт вертолетом на плато Маньпупунер.
10:00-13:00 (экскурсия на плато Маньпупунер от 2 до 3 часов, в зависимости от погодных условий).
13:00-14:00 перелет вертолетом в Троицко-Печорск, посадка на дозаправку.
14:00-16:30 трансфер на микроавтобусе в Ухту (в случае хорошей погоды если предыдущие рейсы выполнялись без задержек трансфер Троицко-Печорск-Ухта может быть также выполнен на вертолёте).
Желающие могут задержаться в Троицко-Печорске и покататься на лодках по Печоре, с пикником на острове, с купанием и ухой из местной рыбы.
В Ухте таке организуем экскурсию по городу, с посещением геологического и краеведческого музея, экскурсии на скалы Седью и в заказник Параськины озера.
Также можем организовать посещение лосиной фермы в п. Якша, размещение на ночевку в коттеджах или гостевом доме заповедника в Якше.
Возможно изменение программы тура в зависимости от погодных условий.
Возвращение вертолета в Троицке-Печорск или Ухту возможно вплоть до 21-22 ч.
Мы рекомендуем не брать заранее обратный билет, это можно сделать на месте как только будет объявлен вылет в горы.
Не забывайте, что Вам предстоит путешествие в труднодоступный горный регион. Ваша безопасность - наш приоритет, вертолетные рейсы выполняются только при условии лётной погоды. Рейс может быть отложен на несколько часов, или перенесен на 1-2, редко 3 и более дней. Программа тура и маршрут полёта могут быть изменены в зависимости от погодных условий, это случается не так часто, но нужно быть к этому готовым.
Защитите себя от дождя и сильного ветра, который может застигнуть вас на плато. Одевайтесь многослойно
В горах может быть как холодно, так и жарко. Одевайтесь так, чтобы было было комфортно в холодную погоду, ненужную одежду можно будет снять и оставить в автобусе или вертолете.
На плато проложена щебеночная тропа. Но если мы высадимся на перевале Дятлова или на горе Отортен, Вас ждет небольшой 5-ти километровый треккинг.
Перекусы в дорогу, не лишним будет чай в термосе.
Рюкзак чтобы сложить все что вам необходимо в полет.
Мы берем с собой в дорогу сух. паек (конфеты, печенье, бананы, яблоки, хлеб, сыр, воду), и организуем горячий обед в субботу и воскресенье. Вы можете взять с собой что-то еще, чтобы Вам было комфортно в пути.
Берите друга, который поможет вас запечатлеть на фоне столбов Маньпупунёр. Наш wi-fi на плато вам в помощь в ваш instagram, VK, Facebook и др. Не забудьте запасные аккумуляторы и карточки памяти.
Зубная щетка, паста, мыло, салфетки.
Не забывайте что Вам предстоит путешествие в труднодоступный горный регион. Ваша безопасность – наш приоритет, вертолетные рейсы выполняются только при условии летной погоды. Мы можем отложить рейс или вовсе отменить его, это случается не так часто, но нужно быть к этому готовым. Программа тура и маршрут полета могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Мы рекомендуем покупать обратный билет из г. Ухта на вечер воскресенья.
Наши рейсы регулярные и не зависят от набора группы, хотя наши группы всегда набираются задолго до старта. С высоты птичьего полета Вы увидите девственные леса республики Коми - наследние ЮНЕСКО, Уральские горы, голубые нити рек, гору Отортен и конечно Маньпупунер с уникального ракурса - с неба. Вертолет делает облет столбов выветривания на взлете и посадке. У каждого нашего пассажира есть место у иллюминатора, половина иллюминаторов открываются.
Маньпупунёр - это самое труднодоступное чудо России, не каждому удается попасть туда с первого раза. Иногда плато прячется в облаках, но открывшись никого не оставит равнодушным! Те кто летал с нами признаются, что всего за сутки получили воспоминания на всю жизнь.
Трудно представить, что первые русские в этих краях появились менее 100 лет назад. До этого на плато поднимались только шаманы древних племен манси для подпитки своих магических сил, обычным людям подниматься на Маньпупунёр было запрещено. Даже сейчас каждый по-своему ощущает энергию этого места.
Групповые вертлетные рейсы выполняются по пятницам, субботам и воскресеньям. Из-за неблагоприятных метеоусловий вылет может быть отложен на несколько часов или 1-2 дня, в редких случаях на 3 дня. Мы рекомендуем не брать обратный билет (это можно сделать по возвращении с гор). Возвращение вертолетом возможно до конца светового дня.
Вылет на плато Маньпупунер планируется на 8 утра, но если в горах погода нелетная, то вылет может быть перенесен на более позднее время, или отложен на 1-2 дня. Погодные сводки запрашиваются каждые 1-2 часа. Если мы понимаем что сегодня вылета не будет - можем организовать поездку на лодке по Печоре и другие дополнительные экскурсии.
В 2022 году летаем на плато Маньпупунер из Ухты (республика Коми). В Ухту можно добраться по железной дороги, самолетами авиакомпании Utair и "Северсталь" из Москвы и Санкт-Петербурга. Для размещения в Ухте рекомендуем гостиницы "Сердолик" и "Статус".
Индивидуальные рейсы выполняем из п. Ныроб (Пермский край), п. Ивдель (Екатеринбургская область), г. Ухта, Печора, Усинск и др. аэропорты р. Коми.
Мы летим на плато Маньпупунер от аэропорта Ухты около 2 часов. Пешеходная экскурсия на плато Маньпупунер длится до 3 часов, это время ограничено правилами посещения заповедника. Длина щебёночной тропы, которая проложена от вертолетной площадки до дальней смотровой площадки у столбов выветривания - 1600 метров в одну сторону. Это тропа из белых камешков без резких спусков и подъемов, по ней могут спокойно пройти как маленькие дети, так и люди серебряного возраста. Туристам с ограниченными возможностями предоставим дополнительного сопровождающего, если потребуется. Главное правило - не сходить с тропы, чтобы не растоптать нежную северную растительность. Тропа проложена так, чтобы с нее открывались лучшие ракурсы для фото и видео, обустроены две смотровые площадки. Вы можете двигаться вместе с экскурсоводом и слушать его рассказ, можете посидеть на смотровой площадке - отдохнуть/фотографироваться/ заняться йогой/медитацией/слушать ветер/остаться наедине с собой и миром... У нас не менее 2 гидов на группу, чтобы каждый турист мог двигаться в удобном темпе. Кто устал или замерз - возвращаются в беседку у дома инспекторов, там можно перекусить или приобрести сувениры (готовьте наличные по 100 и 50 руб.). Кто хочет- остаётся на плато до конца экскурсии и перекусывает в вертолете по пути обратно. По окончании экскурсии садимся в вертолет и улетаем обратно в цивилизацию.
Плато Маньпуупнер - одно из самых труднодоступных мест в мире. Какой бы способ добраться вы не выбрали - никто не даст вам гарантий. Бывает, что пешеходные группы разворачиваются из-за непогоды или травм, не дойдя до плато каких-нибудь 10 км. Даже если вы добрались пешком - может быть такой туман, что вы просто не увидите столбов на расстоянии вытянутой руки. И даже используя самый быстрый транспорт- вертолет, мы не гарантируем доставку на плато вовремя.
Перенос рейса по метеоусловиям возможен на 1-2 дня, далее - по желанию туристов. Вылет вертолёта возможен в любой день недели, как только позволит погода, мы летаем каждый день. На случай скопления нескольких групп из-за неблагоприятных метеоусловий у нас в запасе есть второй вертолет и дежурный экипаж.
Примерно половина наших рейсов вылетает по расписанию, возможна небольшая задержка на несколько часов. Примерно половина рейсов переносится на следующий день, из них около 10 процентов рейсов переносится на 2 дня, еще 10 процентов рейсов переносится на 3-4 дня. Более чем на 4 дня задержка рейсов была один раз за летний сезон в 2019 и 2021 году.
Не успевают слетать на плато за 2-3 дня выходных всего 2-4 группы за сезон.
Как бы нам не хотелось доставить вас на плато - вертолетные рейсы выполняются только при условии лётной погоды! Наш приоритет - безопасность наших пассажиров, но мы приложим все усилия чтобы ваше путешествие получилось ярким и интересным. В случае переноса вылета предложим альтернативную программу - экскурсии по Ухте и ближайшим природным достопримечательностям.
К сожалению у нас нет ответа на этот вопрос. Июль более стабилен по погоде, но задержки вылета на 3-4 дня случались и в июле, и в августе, и в сентябре, никто не предскажет на какой именно день выпадет плохая погода. Поэтому просто выбирайте дату, какая вам больше нравится.
Плато красиво в любую погоду и в любое время. В июне и июле - плато изумрудного цвета, до первой половины июля цветёт горная тундра. Это время белых ночей и самого длинного светового дня, в это время мы часто летаем на плато закате. В августе плато начинает желтеть и рыжеть, и это тоже очень красиво, с каждым днем все больше рыжего. В конце августа и сентябре начинаются туманы, световой день короткий. Но все искупают осенние краски, полыхающие алым, золотым и рыжим. А облака цепляющиеся клубящиеся вокруг столбов придают пейзажу ещё больше драматизма. Осенью красиво не только само плато, невозможно оторваться от иллюминатора вертолета, когда мы летим над золотой тайгой и красно-рыжими чашами болотами. И дополнительная экскурсия по Печоре - тоже очень красива, когда берега Печоры купаются в золотое, а река тихая и синяя.