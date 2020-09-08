Ветро-влаго защитный костюм.

Защитите себя от дождя и сильного ветра, который может застигнуть вас на плато. Одевайтесь многослойно

В горах может быть как холодно, так и жарко. Одевайтесь так, чтобы было было комфортно в холодную погоду, ненужную одежду можно будет снять и оставить в автобусе или вертолете.

Треккинговая обувь.

На плато проложена щебеночная тропа. Но если мы высадимся на перевале Дятлова или на горе Отортен, Вас ждет небольшой 5-ти километровый треккинг.

Перекусы в дорогу, не лишним будет чай в термосе.

Рюкзак чтобы сложить все что вам необходимо в полет.

Мы берем с собой в дорогу сух. паек (конфеты, печенье, бананы, яблоки, хлеб, сыр, воду), и организуем горячий обед в субботу и воскресенье. Вы можете взять с собой что-то еще, чтобы Вам было комфортно в пути.

Фото и видео аппаратуру, можно запускать дрон.

Берите друга, который поможет вас запечатлеть на фоне столбов Маньпупунёр. Наш wi-fi на плато вам в помощь в ваш instagram, VK, Facebook и др. Не забудьте запасные аккумуляторы и карточки памяти.

Средства личной гигиены.

Зубная щетка, паста, мыло, салфетки.

Не забывайте что Вам предстоит путешествие в труднодоступный горный регион. Ваша безопасность – наш приоритет, вертолетные рейсы выполняются только при условии летной погоды. Мы можем отложить рейс или вовсе отменить его, это случается не так часто, но нужно быть к этому готовым. Программа тура и маршрут полета могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Мы рекомендуем покупать обратный билет из г. Ухта на вечер воскресенья.