Выходные в Казани

Мы приглашаем вас в большое путешествие по Татарстану

4.7
3 отзыва
Мы приглашаем вас в большое путешествие по Татарстану.

Казань – действительно одно из тех редких мест на земле, где воочию можно наблюдать сплетение истории – неразрывное соединение в одном месте разных эпох и культур. В старинном городе у Волги сошлись Запад и Восток.
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Погружение в прошлое
Погружение в прошлое
Побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени.
Уникальная крепость Ивана Грозного
Уникальная крепость Ивана Грозного
Услышим захватывающую историю создания острова-града Свияжска
Единение двух миров и религий
Единение двух миров и религий
Увидим уникальные объекты Казани, которые составляют единый ансамбль, поражающий воображение

Программа тура по дням

1 день

Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода

Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади до 14:00.

Обед (доп. плата).

Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.

Кремль по праву называют сердцем города.

Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства – все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом.

Автобусная обзорная экскурсия по Казани.

В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады.

Посещение Старо-Татарской слободы.

В центре города есть озеро, которое называется Кабан.

На его левом берегу раскинулся старинный городок, где жестяные крыши купеческих особняков и минареты мечетей помнят истории, происходившие столетия назад.

Именно в этот «музей под открытым небом», где каждый уголок пропитан духом старой Казани, мы с вами и отправимся.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода
2 день

Раифский монастырь. Остров-град Свияжск

Завтрак.

Переезд в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

В ходе экскурсии мы услышим удивительную историю обретения Грузинской иконы Божией матери, похищенной в Грузии еще в 1622 году, и посетим действующий храм, где сможем увидеть чудотворную икону.

Неотъемлемой частью монастыря и его духовной жизни также является квартет «Притча».

Необыкновенные голоса его исполнителей сплетаются воедино, и слушателям кажется, что храме звучит струнный квартет, а порою даже орган, хотя все произведения исполняются a capella.

Обед (доп. плата).

Переезд на остров-град Свияжск.

Экскурсия по Свияжску. Свияжск основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном.

В ходе экскурсии мы услышим захватывающую историю создания крепости.

Она была собрана за 4 недели из деталей, заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге, и не имеет аналогов в мировой истории.

Мы совершим большую прогулку по острову, посетим действующий мужской монастырь и собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.

Увидим единственную сохранившуюся деревянную православную церковь постройки 1551 года, где перед взятием Казани молился сам Иван Грозный.

Свободное время для покупки сувениров и фотографирования.

Возвращение в отель в Казани.

Раифский монастырь. Остров-град СвияжскРаифский монастырь. Остров-град СвияжскРаифский монастырь. Остров-град СвияжскРаифский монастырь. Остров-град Свияжск
3 день

Чистополь. Великий Болгар

Завтрак.

Переезд в Чистополь.

Обзорная экскурсия по Чистополю с посещением дома-музея Пастернака.

В городке Чистополь находится дом-музей Бориса Пастернака.

Переезд в Булгар.

Обед (доп. плата).

Экскурсия по Булгару.

Мы посетим древний город Болгар – одну из столиц Волжско-Камской Булгарии, позднее – один из крупнейших городов Золотой Орды.

Великий Болгар на сегодняшний день представляет собой самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, кроме того, это единственный образец болгаро-татарской архитектуры середины XIII - начала XIV вв.

Историко-архитектурный музей-заповедник не имеет аналогов в мире.

Он не только свидетель исчезнувших государств (Волжской Болгарии, Золотой Орды), в течение всего своего существования он оказывал значительное влияние на развитие культуры и быта проживающих здесь народов.

Мы погрузимся в прошлое и почувствуем особый дух этого места, побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени.

Булгар – объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в отель в Казани.

Чистополь. Великий БолгарЧистополь. Великий БолгарЧистополь. Великий БолгарЧистополь. Великий Болгар
4 день

Казанский Арбат. Национальный музей. Отъезд

Завтрак.

Пешеходная прогулка по улице Баумана.

В ходе пешеходной экскурсии по «Казанскому Арбату» мы сделаем несколько фото-пауз: у памятника Фёдору Шаляпину, у кареты Екатерины Великой, у Национального банка, в котором некогда хранился весь золотой запас царской России, у Богоявленской церкви и у ряда других интересных памятников.

Посещение Национального музея республики Татарстан.

Музей освещает историю Татарстана с древнейших времен до наших дней, рассказывает о татарской национальной культуре и природе региона.

Кроме того, музей располагается в интересном здании – он занимает часть исторического комплекса Гостиного двора.

Входные билеты дополнительно.

Трансфер на вокзал к 12.30 (примерно).

Отправление в С. –Петербург: на поезде №133Г.

Отправление в Москву: на поезде № 075Э или любым поездом после 13:00.

Казанский Арбат. Национальный музей. ОтъездКазанский Арбат. Национальный музей. ОтъездКазанский Арбат. Национальный музей. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Арт 4* и Шаляпин Гранд Палас 4* в Казани. В январе размещение будет организовано только в гостинице Арт 4*.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Дата/размещение2-хместное1-номестное
03.11Отель Арт
1 двуспальная или 2 односпальных кровати		24600Отель Арт30600
Отель Шаляпин
1 двуспальная кровать		29100Отель Шаляпин34950
02.01Отель Арт26800Отель Арт35700

Варианты проживания

Отель «Арт»

3 ночи

Отель Art расположен в центре Казани. К услугам гостей комфортабельные номера с такими современными удобствами, как телевизор со спутниковыми каналами и бесплатный Wi-Fi. На территории отеля предоставляется бесплатная парковка.

Для бизнес-встреч в отеле предоставляются услуги конференц-зала. В распоряжении гостей гидромассажная ванна и сауна.

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Отель «Шаляпин Палас»

3 ночи

Отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана и в 34 м от отеля Арт.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной. В числе прочих удобств помещения для совещаний различной вместимости.

Поблизости расположен Казанский кремль, собор Богоявления, Казанский государственный университет и другие местные достопримечательности.

Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле на базе завтраков
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Питание
  • 3 комплексных обеда
  • В гостинице Булат – 1 500 руб.
  • В отеле Арт 4* (в январе) – 1 700 руб.
  • Входные билеты в музейные объекты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • накануне на поезде №133А.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • накануне на поезде №112М.

ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиа и жд билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
12 янв 2023
Всё замечательно, гид только не очень понравился. Пугал лишнего, в т. ч. долгими прогулками (по полчаса - это не долго), скоростью на снегоходах и оленях (не быстро и коротко), опасностью на берегу Териберки (да всё там спокойно), злым гидом в саамской деревне (вообще спокойный). Как-то мешало настроиться на получение впечатлений. Но организовано всё замечательно, четко по графику, все пункты программы состоялись. Молодцы, благодарность!
Л
5 янв 2023
Организаторы большие молодцы👍 все, что заявлено в программе мы увидели) прошло все без сучка и задоринки) спасибо) собираюсь летом побывать ещё в заполярье)
Б
4 янв 2023
14-й Новый год не в Москве. Берём с супругой новогодний тур и в путь… За плечами- Великий Новгород, Псков, Вологда, Кострома, Брест, Витебск, Смоленск, Минск, Архангельск… и вот Мурманск!!! Организация тура очень грамотная. Небольшая группа. Удобный и теплый автобус. Прекрасный водитель Дмитрий. Гид тура Василий!!! Внятная и грамотная речь, с огоньком и желанием преподнести знания о крае, историю, культуру… Очень понравилась новинка аудиогид каждому. . Все слышно и есть время по сторонам посмотреть, сделать фото. Сама программа тура поставлена очень ХОРОШО!! Приехали. . Знакомство с городом. . Размещение и Новогодний банкет. И здесь забота о нас со стороны организаторов!!! Столик!!! Программа с Дедом Морозом и Снегурочкой!!! Второй деньТериберка!!! И опять работа гида Василия!!! Много интересного!!! Выход на берег.. шум океана… полярная ночь.. ужин с ухой… 3-день в чуме.. катание на оленях, собаки хаски… СПАСИБО!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

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