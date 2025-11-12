Тамбов — старинный город, сохранивший особое провинциальное очарование. Чтобы вы в полной мере ощутили его, мы пройдём по улицам, увидим монастыри и соборы, а затем исследуем усадьбу Асеева с парадными залами и парком, где растёт двухсотлетний дуб. Вы прочувствуете историю города и познакомитесь с его культурным наследием.

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Мы пройдём по улицам с сохранившейся деревянной застройкой 19 века. Вы увидите одну из красивейших обителей Тамбовской епархии — Вознесенский женский монастырь. Его архитектурный ансамбль включает:

церковь Антония Печерского

церковь Иоанна Кронштадтского

часовню в честь монахини Миропии

собор Вознесения Господня

церковь Иконы Божьей Матери «Скорбящей»

Водосвятную часовню

В самом центре города нас ждёт памятник двум великим военным композиторам — Василию Агапкину и Илье Шатрову, чьи мелодии стали символом мужества и памяти. Завершим прогулку на двухъярусной набережной реки Цны — любимом месте горожан и гостей Тамбова.

Жемчужина Тамбовского края

После осмотра главных достопримечательностей мы отправимся к настоящему архитектурному шедевру — усадьбе Михаила Васильевича Асеева. Этот особняк сочетает эклектику с элементами барокко, классицизма и модерна. Интерьеры здесь воссозданы с поразительной точностью, а некоторые комнаты сохранили оригинальную отделку.

Прогулка по усадебному парку

В завершение экскурсии пройдём по аллеям старинного парка. Среди вековых деревьев выделяется его главная достопримечательность — двухсотлетний черешчатый дуб, живое свидетельство истории усадьбы и символ её долговечности.

