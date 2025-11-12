Мои заказы

Обзорная экскурсия по Тамбову с посещением усадьбы Асеевых

Изучить историю уездного города и познакомиться с его культурным наследием
Тамбов — старинный город, сохранивший особое провинциальное очарование.

Чтобы вы в полной мере ощутили его, мы пройдём по улицам, увидим монастыри и соборы, а затем исследуем усадьбу Асеева с парадными залами и парком, где растёт двухсотлетний дуб. Вы прочувствуете историю города и познакомитесь с его культурным наследием.
Описание экскурсии

Знакомство с городом

Мы пройдём по улицам с сохранившейся деревянной застройкой 19 века. Вы увидите одну из красивейших обителей Тамбовской епархии — Вознесенский женский монастырь. Его архитектурный ансамбль включает:

  • церковь Антония Печерского
  • церковь Иоанна Кронштадтского
  • часовню в честь монахини Миропии
  • собор Вознесения Господня
  • церковь Иконы Божьей Матери «Скорбящей»
  • Водосвятную часовню

В самом центре города нас ждёт памятник двум великим военным композиторам — Василию Агапкину и Илье Шатрову, чьи мелодии стали символом мужества и памяти. Завершим прогулку на двухъярусной набережной реки Цны — любимом месте горожан и гостей Тамбова.

Жемчужина Тамбовского края

После осмотра главных достопримечательностей мы отправимся к настоящему архитектурному шедевру — усадьбе Михаила Васильевича Асеева. Этот особняк сочетает эклектику с элементами барокко, классицизма и модерна. Интерьеры здесь воссозданы с поразительной точностью, а некоторые комнаты сохранили оригинальную отделку.

Прогулка по усадебному парку

В завершение экскурсии пройдём по аллеям старинного парка. Среди вековых деревьев выделяется его главная достопримечательность — двухсотлетний черешчатый дуб, живое свидетельство истории усадьбы и символ её долговечности.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Тамбове
Провела экскурсии для 17678 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
