Обзорная экскурсия по Тамбову с посещением усадьбы Асеевых
Изучить историю уездного города и познакомиться с его культурным наследием
Тамбов — старинный город, сохранивший особое провинциальное очарование.
Чтобы вы в полной мере ощутили его, мы пройдём по улицам, увидим монастыри и соборы, а затем исследуем усадьбу Асеева с парадными залами и парком, где растёт двухсотлетний дуб. Вы прочувствуете историю города и познакомитесь с его культурным наследием.
Описание экскурсии
Знакомство с городом
Мы пройдём по улицам с сохранившейся деревянной застройкой 19 века. Вы увидите одну из красивейших обителей Тамбовской епархии — Вознесенский женский монастырь. Его архитектурный ансамбль включает:
церковь Антония Печерского
церковь Иоанна Кронштадтского
часовню в честь монахини Миропии
собор Вознесения Господня
церковь Иконы Божьей Матери «Скорбящей»
Водосвятную часовню
В самом центре города нас ждёт памятник двум великим военным композиторам — Василию Агапкину и Илье Шатрову, чьи мелодии стали символом мужества и памяти. Завершим прогулку на двухъярусной набережной реки Цны — любимом месте горожан и гостей Тамбова.
Жемчужина Тамбовского края
После осмотра главных достопримечательностей мы отправимся к настоящему архитектурному шедевру — усадьбе Михаила Васильевича Асеева. Этот особняк сочетает эклектику с элементами барокко, классицизма и модерна. Интерьеры здесь воссозданы с поразительной точностью, а некоторые комнаты сохранили оригинальную отделку.
Прогулка по усадебному парку
В завершение экскурсии пройдём по аллеям старинного парка. Среди вековых деревьев выделяется его главная достопримечательность — двухсотлетний черешчатый дуб, живое свидетельство истории усадьбы и символ её долговечности.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
