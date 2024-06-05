1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
О Тамбове - с интересом и любовью
Главные достопримечательности и тайные уголки древнего города на познавательной и весёлой экскурсии
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Тамбов
Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Тамбов
Погулять по одному из самых красивых провинциальных городов России и узнать о его знаменитых людях
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в тамбовский модерн
Познакомиться с одним из наиболее выразительных и характерных стилей в архитектуре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга5 июня 2024Великолепный экскурсовод! 2-х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Марина -специалист своего дело, переполнена любовью к своему городу и знает все его тонкости. После такой экскурсии хочется приехать сюда еще раз! Спасибо💯🥰
- ННаталья2 июня 2024Марина Александровна спасибо вам огромное за экскурсию, за эти два часа мы узнали много интересных фактов о Тамбове, и просто замечательно провели время. Обязательно рекомендую и ещё раз говорю спасибо 🥰
- ТТатьяна28 мая 2024Очень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией Ильиничной. Отличный экскурсовод и очень хороший человек,влюбленный в свой город
- ЮЮлия25 мая 2024Замечательная Ольга провела нас двух бабушек (78 и 76 лет) по всем значимым местам Тамбова, и своей любовью к городу,
- ЛЛюдмила21 мая 2024Все прошло на высшем уровне. Даже переменчивая погода не помешала насладиться любимым городом.
- ННаталья20 мая 2024Олег, спасибо вам большое за очень интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендую Олега как замечательного специалиста, рассказчика. Он влюбил нас
- ЕЕлена13 мая 2024Прекрасная экскурсия! Елена потрясающий историк и краевед!"Горит" своим делом (очень увлечена),я очень люблю именно таких гидов. Сама рьяная путешественница и люблю увлечённых людей,любящих жизнь,жить и свой край. Так же Елену вы можете увидеть в музее -усадьбе Асеевых.
- ММарина12 мая 2024Впечатление от экскурсии отличное. Впрочем, лучше назвать наше общение заинтересованной беседой с человеком, любящим свой город, знающим историю (не "а-ля",
- ИИрина12 мая 2024Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну! Три часа прошли очень комфортно, маршрут составлен гармонично и интересно! Были охвачены все
- ООльга11 мая 2024Большое спасибо за шикарное времяпрепровождение! Ольга прекрасный, обаятельный и грамотный экскурсовод! С огромным удовольствием познакомили с родным городом родственников и сами узнали много нового!
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