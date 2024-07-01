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исторические даты, но живущий в нем и любящий его - может рассказать намного больше, чем тот, кто освоил профессию гида с помощью Вики(педии). Исключительно понравилась экскурсия на машине: три часа были проведены не в перечислении дат и фактов, а в нашем знакомстве с городом благодаря человеку, который знает, видит, чувствует его и гордится этим им, - ведь Тамбов бОльшую часть своей жизни учил и лечил людей. Очень неожиданно для нас, у которых сложилось впечатление о тамбовском волке или о том, что мальчик, который "хочет в Тамбов" сюда никогда не приедет, потому что и пароходы в этот город не ходють, и поезда не останавливаются (ну, почти) - узнать, что есть в архитектуре Тамбова такой модерн, которым засматриваешься, и сожалеешь лишь о том, что правила движения не позволяют Олегу остановиться везде там, где хочется. Исколесили весь город, порой теряясь, где западо-восток. Отдельное слово - об особняке Асеевых, о котором Олег рассказал очень подробно. После его слов решили посетить особняк купцов с экскурсией. Здание, вполне достойное места на Cap Ferrat. Но экскурсия, к сожалению, не произвела такого же впечатления, как рассказ Олега. Опять же, к сожалению, осмотреть внутренности особняка можно только с экскурсоводом - и это будет не так интересно для тех, кто уже знаком с Кекушевым, русским модерном, инженерно-техническим устройством особняков, построенных в России в начале 20-го века - до 1917 года. Здесь многое сохранено, но не всё, к сожалению. В отношении экскурсии на авто и выбора именно Олега Вячеславовича - рекомендую однозначно. Три часа эстетического удовольствия - это в наше время совсем немало. А увидеть витражи в католической кирхе - это вишенка в конце мини-путешествия. К сожалению, мои фото оказались некачественными. Надеюсь, Олег исправит мою оплошность. Спасибо вам, Олег! Очень большое спасибо.