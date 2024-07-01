Экскурсии выходного дня в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Тамбове, цены от 4 550 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Провинциальное очарование Тамбова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
152 отзыва
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 550 за всё до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
134 отзыва
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
4 550 за всё до 6 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    1 июля 2024
    Провинциальное очарование Тамбова
    От всей души благодарим Марию за интересную и познавательную экскурсию. 3 часа пролетели на одном дыхании и мы хотим продолжить вместе с Марией узнавать наш любимый город Тамбов.
    От всей души благодарим Марию за интересную и познавательную экскурсиюОт всей души благодарим Марию за интересную и познавательную экскурсиюОт всей души благодарим Марию за интересную и познавательную экскурсиюОт всей души благодарим Марию за интересную и познавательную экскурсиюОт всей души благодарим Марию за интересную и познавательную экскурсиюОт всей души благодарим Марию за интересную и познавательную экскурсию
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2024
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Восхитительная экскурсия! Олег -прекрасный рассказчик, с любовью к родному городу, со знанием истории и прекрасным чувством юмора! Три часа пролетели незаметно, как одно мгновение. Понравилось абсолютно всё: манера изложения, подача информации, грамотная речь, маршрут и личная обаятельность. Однозначно рекомендуем!!!
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Замечательная экскурсия! Олег своими знаниями, талантом рассказчика и обаянием открыл для нас изумительный город через модерн.
  • С
    Сергей
    24 июня 2024
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Буквально вчера мы встретились с Олегом в Тамбове - и в который раз убедились, что человек, знающий не только его
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    исторические даты, но живущий в нем и любящий его - может рассказать намного больше, чем тот, кто освоил профессию гида с помощью Вики(педии). Исключительно понравилась экскурсия на машине: три часа были проведены не в перечислении дат и фактов, а в нашем знакомстве с городом благодаря человеку, который знает, видит, чувствует его и гордится этим им, - ведь Тамбов бОльшую часть своей жизни учил и лечил людей. Очень неожиданно для нас, у которых сложилось впечатление о тамбовском волке или о том, что мальчик, который "хочет в Тамбов" сюда никогда не приедет, потому что и пароходы в этот город не ходють, и поезда не останавливаются (ну, почти) - узнать, что есть в архитектуре Тамбова такой модерн, которым засматриваешься, и сожалеешь лишь о том, что правила движения не позволяют Олегу остановиться везде там, где хочется. Исколесили весь город, порой теряясь, где западо-восток. Отдельное слово - об особняке Асеевых, о котором Олег рассказал очень подробно. После его слов решили посетить особняк купцов с экскурсией. Здание, вполне достойное места на Cap Ferrat. Но экскурсия, к сожалению, не произвела такого же впечатления, как рассказ Олега. Опять же, к сожалению, осмотреть внутренности особняка можно только с экскурсоводом - и это будет не так интересно для тех, кто уже знаком с Кекушевым, русским модерном, инженерно-техническим устройством особняков, построенных в России в начале 20-го века - до 1917 года. Здесь многое сохранено, но не всё, к сожалению. В отношении экскурсии на авто и выбора именно Олега Вячеславовича - рекомендую однозначно. Три часа эстетического удовольствия - это в наше время совсем немало. А увидеть витражи в католической кирхе - это вишенка в конце мини-путешествия. К сожалению, мои фото оказались некачественными. Надеюсь, Олег исправит мою оплошность. Спасибо вам, Олег! Очень большое спасибо.

  • О
    Ольга
    9 июня 2024
    Провинциальное очарование Тамбова
    Великолепно! Три с половиной часа пролетели незаметно. Мария не просто любит и знает свой город, она сумела создать неповторимую атмосферу.
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    Бродя по улицам Тамбова и слушая её рассказ, как живые перед глазами вставали и умный воевода Боборыкин, и строгий, но справедливый начальник, а по совместительству ещё и великий поэт Державин, и красивая, но несчастная тамбовская казначейша, и меценат Нарышкин, и многие, многие другие. Мария не только рассказывает и показывает, но старается провести экскурсию с максимальным комфортом для экскурсантов: где встать в тени, если жарко, где и из чего попить родниковой воды, где по пути можно присесть, отдохнуть и послушать рассказ сидя, как попасть на второй этаж собора, чтобы посмотреть фрески, написанные французскими художниками и т. д. После этой экскурсии влюбились в Тамбов!

  • Н
    Николай
    9 июня 2024
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Мы (одноклассники из Москвы, выпуск 1972 года) действительно влюбились в тамбовский модерн и в сам город и, конечно, в этом
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    немалая заслуга нашего гида - Олега Карнаухова. Он чудесный рассказчик, доброжелательный и с чувством юмора. Мы также посетили Фестиваль модерна - было чудесно, весело, костюмы дам и кавалеров вкупе с особняком Асеева и старинным парком погружали в атмосферу конца 19 с начала 20 века, хотелось выпрямить спину и читать стихи поэтов серебряного века. Здорово, браво тамбовчанам - организаторам и посетителям. На фестивале мы встретили нашего гида с женой и друзьями (фото прилагается).

    Мы (одноклассники из Москвы, выпуск 1972 года) действительно влюбились в тамбовский модерн и в сам городМы (одноклассники из Москвы, выпуск 1972 года) действительно влюбились в тамбовский модерн и в сам городМы (одноклассники из Москвы, выпуск 1972 года) действительно влюбились в тамбовский модерн и в сам город
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Провинциальное очарование Тамбова
    Очень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией Ильиничной. Отличный экскурсовод и очень хороший человек,влюбленный в свой город
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    и край и заражает этой любовью всех желающих:) Были на экскурсии с детьми 10 и 12 лет,несмотря на то,что экскурсия была дольше заявленного времени,дети не ныли,им также все очень понравилось. Спасибо огромное🩷🩷🩷

    Очень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией ИльиничнойОчень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией ИльиничнойОчень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией Ильиничной
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Олег, спасибо вам большое за очень интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендую Олега как замечательного специалиста, рассказчика. Он влюбил нас
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    в Тамбов. Сам его очень любит - это сразу видно. Мне кажется, Олег знает в городе не только все достопримечательности, но и историю каждого дома и каждого двора. Еще раз спасибо большое!

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Все прошло прекрасно. Гид профессионал, туристы довольны Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июле 2024
Сейчас в Тамбове в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 550 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 290 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Тамбове на 2024 год на выходные, 290 ⭐ отзывов, цены от 4550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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