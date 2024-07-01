1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила1 июля 2024От всей души благодарим Марию за интересную и познавательную экскурсию. 3 часа пролетели на одном дыхании и мы хотим продолжить вместе с Марией узнавать наш любимый город Тамбов.
- ТТатьяна30 июня 2024Восхитительная экскурсия! Олег -прекрасный рассказчик, с любовью к родному городу, со знанием истории и прекрасным чувством юмора! Три часа пролетели незаметно, как одно мгновение. Понравилось абсолютно всё: манера изложения, подача информации, грамотная речь, маршрут и личная обаятельность. Однозначно рекомендуем!!!
- ТТатьяна25 июня 2024Замечательная экскурсия! Олег своими знаниями, талантом рассказчика и обаянием открыл для нас изумительный город через модерн.
- ССергей24 июня 2024Буквально вчера мы встретились с Олегом в Тамбове - и в который раз убедились, что человек, знающий не только его
- ООльга9 июня 2024Великолепно! Три с половиной часа пролетели незаметно. Мария не просто любит и знает свой город, она сумела создать неповторимую атмосферу.
- ННиколай9 июня 2024Мы (одноклассники из Москвы, выпуск 1972 года) действительно влюбились в тамбовский модерн и в сам город и, конечно, в этом
- ТТатьяна28 мая 2024Очень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией Ильиничной. Отличный экскурсовод и очень хороший человек,влюбленный в свой город
- ННаталья20 мая 2024Олег, спасибо вам большое за очень интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендую Олега как замечательного специалиста, рассказчика. Он влюбил нас
- ССветлана7 мая 2024Все прошло прекрасно. Гид профессионал, туристы довольны Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Тамбову в июле 2024
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