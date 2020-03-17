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Последние новости коронавируса в Тамбовской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1483+80
  • Умерло 2
  • Выздоровело 314+21
  • Болеют сейчас 1167+59
  • Летальность 0.13%около 1 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Тамбовской области, включая Тамбов, находится 0.64%, 1483 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 2 умерло, 314 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1167 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Тамбове и Тамбовской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тамбовской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 7 разав Тамбовской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
1 человекв среднем умирает в Тамбовской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Тамбовской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тамбовской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тамбовской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201483+80+6%2314+21+7%1167+59
11 мая 20201403+91+7%2293+14+5%1108+77
10 мая 20201312+91+7%2279+29+12%1031+62
9 мая 20201221+90+8%2250+61+32%969+29
8 мая 20201131+85+8%2189+33+21%940+52
7 мая 20201046+75+8%2156+22+16%888+53
6 мая 2020971+62+7%2134+9+7%835+53
5 мая 2020909+67+8%2125+11+10%782+56
4 мая 2020842+53+7%2114+1+1%726+52
3 мая 2020789+60+8%2113+3+3%674+57
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тамбовской области по дням

Тамбовская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Тамбовской области

Сотрудник российского дома престарелых заразился коронавирусом
Сотрудник российского дома престарелых заразился коронавирусом
lenta.ru
22.04.2020 17:10
У одного из сотрудников Сосновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Тамбовской области диагностирован коронавирус, учреждение закрыто на карантин. По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Толстовой, зарегистрирован один случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Уехавшей во Вьетнам и застрявшей там из-за пандемии мэру Тамбова дадут премию
Уехавшей во Вьетнам и застрявшей там из-за пандемии мэру Тамбова дадут премию
lenta.ru
26.03.2020 20:07
Депутаты Тамбовской городской думы решили выписать премию застрявшей во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса главе города Наталии Макаревич в размере двух зарплат. Она улетела за границу 16 марта, «до ограничений». Уточняется, что зарплата главы города и председателя гордумы составляет около 200 тысяч рублей.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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