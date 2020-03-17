Последние новости коронавируса в Тамбовской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1483+80
Умерло 2
Выздоровело 314+21
Болеют сейчас 1167+59
Летальность 0.13%около 1 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Тамбовской области, включая Тамбов, находится 0.64%, 1483 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 2 умерло, 314 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1167 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Тамбове и Тамбовской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тамбовской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Тамбовской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тамбовской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Тамбовской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1483+80+6%
2
314+21+7%
▲1167+59
11 мая 2020
1403+91+7%
2
293+14+5%
▲1108+77
10 мая 2020
1312+91+7%
2
279+29+12%
▲1031+62
9 мая 2020
1221+90+8%
2
250+61+32%
▲969+29
8 мая 2020
1131+85+8%
2
189+33+21%
▲940+52
7 мая 2020
1046+75+8%
2
156+22+16%
▲888+53
6 мая 2020
971+62+7%
2
134+9+7%
▲835+53
5 мая 2020
909+67+8%
2
125+11+10%
▲782+56
4 мая 2020
842+53+7%
2
114+1+1%
▲726+52
3 мая 2020
789+60+8%
2
113+3+3%
▲674+57
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тамбовской области по дням
Тамбовская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Тамбовской области
У одного из сотрудников Сосновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Тамбовской области диагностирован коронавирус, учреждение закрыто на карантин. По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Толстовой, зарегистрирован один случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Депутаты Тамбовской городской думы решили выписать премию застрявшей во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса главе города Наталии Макаревич в размере двух зарплат. Она улетела за границу 16 марта, «до ограничений». Уточняется, что зарплата главы города и председателя гордумы составляет около 200 тысяч рублей.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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