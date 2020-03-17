Заразилось 1483 +80

Умерло 2

Выздоровело 314 +21

Болеют сейчас 1167 +59

Летальность 0.13% около 1 чел. на 1000 заболевших

В Тамбовской области, включая Тамбов, находится 0.64%, 1483 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 2 умерло, 314 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1167 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Тамбове и Тамбовской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тамбовской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 7 раза в Тамбовской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 1 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Тамбовской области

Карта распространения коронавируса в Тамбовской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тамбовской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тамбовской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1483 +80+6% 2 314 +21+7% ▲ 1167+59 11 мая 2020 1403 +91+7% 2 293 +14+5% ▲ 1108+77 10 мая 2020 1312 +91+7% 2 279 +29+12% ▲ 1031+62 9 мая 2020 1221 +90+8% 2 250 +61+32% ▲ 969+29 8 мая 2020 1131 +85+8% 2 189 +33+21% ▲ 940+52 7 мая 2020 1046 +75+8% 2 156 +22+16% ▲ 888+53 6 мая 2020 971 +62+7% 2 134 +9+7% ▲ 835+53 5 мая 2020 909 +67+8% 2 125 +11+10% ▲ 782+56 4 мая 2020 842 +53+7% 2 114 +1+1% ▲ 726+52 3 мая 2020 789 +60+8% 2 113 +3+3% ▲ 674+57 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тамбовской области по дням