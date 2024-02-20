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Gidy Gorode Ваш гид в Тарусе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Встретившись с гидом в центре древнего Серпухова вы пройдетесь от бывшего Гостиного двора до Соборной площади. Посмотрите старые улочки города, полюбуетесь Высоцким и Распятским монастырями, усадьбой Сологубов и подниметесь к месту, где раньше был Кремль. Сейчас на этом месте фрагмент крепостной стены и небольшой Троицкий собор. В дополнение к объектам пешеходной экскурсии Вы посетите Введенский владычний женский монастырь — старинную обитель, в которой сохранилось множество святынь, в том числе почитаемый чудотворным список иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша». Так же Вы увидите Кафедральный Собор Николы Белого, ознакомитесь с ансамблем посадских церквей и уникальным промышленным текстильным комплексом XIX- нач. XX вв. «Товарищество мануфактур Н. Н. Коншина". Важно Трансфер до места встречи не предоставляется Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Соборная площадь

Высоцкий и Распятский монастыри

Усадьба Сологубов

Троицкий собор

Введенский владычний женский монастырь

Кафедральный Собор Николы Белого и др Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.