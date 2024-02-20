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Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов

Индивидуальная экскурсия по Серпухову из Тарусы на машине или пешком
5
1 отзыв
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов

Описание экскурсии

Встретившись с гидом в центре древнего Серпухова вы пройдетесь от бывшего Гостиного двора до Соборной площади. Посмотрите старые улочки города, полюбуетесь Высоцким и Распятским монастырями, усадьбой Сологубов и подниметесь к месту, где раньше был Кремль. Сейчас на этом месте фрагмент крепостной стены и небольшой Троицкий собор. В дополнение к объектам пешеходной экскурсии Вы посетите Введенский владычний женский монастырь — старинную обитель, в которой сохранилось множество святынь, в том числе почитаемый чудотворным список иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша». Так же Вы увидите Кафедральный Собор Николы Белого, ознакомитесь с ансамблем посадских церквей и уникальным промышленным текстильным комплексом XIX- нач. XX вв. «Товарищество мануфактур Н. Н. Коншина". Важно Трансфер до места встречи не предоставляется Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная площадь
  • Высоцкий и Распятский монастыри
  • Усадьба Сологубов
  • Троицкий собор
  • Введенский владычний женский монастырь
  • Кафедральный Собор Николы Белого и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.
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