Описание экскурсииВстретившись с гидом в центре древнего Серпухова вы пройдетесь от бывшего Гостиного двора до Соборной площади. Посмотрите старые улочки города, полюбуетесь Высоцким и Распятским монастырями, усадьбой Сологубов и подниметесь к месту, где раньше был Кремль. Сейчас на этом месте фрагмент крепостной стены и небольшой Троицкий собор. В дополнение к объектам пешеходной экскурсии Вы посетите Введенский владычний женский монастырь — старинную обитель, в которой сохранилось множество святынь, в том числе почитаемый чудотворным список иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша». Так же Вы увидите Кафедральный Собор Николы Белого, ознакомитесь с ансамблем посадских церквей и уникальным промышленным текстильным комплексом XIX- нач. XX вв. «Товарищество мануфактур Н. Н. Коншина". Важно Трансфер до места встречи не предоставляется Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Высоцкий и Распятский монастыри
- Усадьба Сологубов
- Троицкий собор
- Введенский владычний женский монастырь
- Кафедральный Собор Николы Белого и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.
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