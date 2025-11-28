За 1 день мы с вами побываем в двух самобытных городах Подмосковья — Серпухове и Тарусе — разных и прекрасных.
В Серпухове вы отыщете кремлёвские стены и увидите чудотворную икону, а в Тарусе увидите окрестности глазами Поленова и других творческих людей, которых посещала муза в этих местах. Будет много впечатлений, историй и красоты.
Описание экскурсии
Серпухов — купеческий город, южный форпост Москвы
- Мы прогуляемся по Торговой площади.
- Поищем стены местного кремля.
- Раскроем тайны названия города и серпуховского герба.
- Посетим Высоцкий мужской монастырь, где хранится икона «Неупиваемая Чаша».
Таруса — маленький город, что вдохновлял писателей, художников и поэтов
- Пройдёмся по живописной набережной Оки и рассмотрим памятники Цветаевой, Ахмадулиной и Паустовскому.
- Поднимемся на самую высокую точку города — Воскресенскую горку — и полюбуемся пейзажем с того места, где Поленов писал картины.
- Я подскажу, где купить цветаевский пирог, местную керамику и вышивку.
Организационные детали
- Дорога между Серпуховым и Тарусой занимает 40 мин. По запросу поменяем очерёдность посещения городов местами.
- Для входа в монастырь женщинам нужны юбка ниже колена и головной убор — их можно взять в монастыре напрокат.
- Маршрут предполагает пешие прогулки с подъёмом на возвышенности — пожалуйста, оцените свои силы.
- Дополнительные расходы: обед и личные покупки — по желанию.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
Про трансфер
- Едем на Kia Rio. Также можем поехать на вашем автомобиле — в нём должно быть место для меня.
- Возраст путешественников — от 12 лет. Это связано с отсутствием детского кресла в моём авто. Но если едем на вашей машине — можем обсудить.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Людмила — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 1230 туристов
Я провожу экскурсии в двух подмосковных городах — Серпухове и Тарусе. Серпухов интересен своей архитектурой, обилием храмов и купеческой историей. Таруса — вдохновляющими историями жизни талантливых дачников и живописной природой. В 2019 году я получила звание «Лучший гид России». Буду рада показать вам родные края, рассказать много интересного и сделать всё, чтобы вы насладились прогулкой.
