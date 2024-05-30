Обзорные и познавательные экскурсии Тарусы

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Тарусе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдохновляющая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
«При этом мне не хотелось бы называть нашу встречу «обзорной экскурсией»»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Старинная, уютная, талантливая Таруса
С интересом погулять по городу на Оке, осмотреть его памятники и вспомнить выдающихся людей
«И конечно, вы познакомитесь с любопытными зданиями 19 века: увидите соляной амбар, купеческие особняки, кожевенный склад, гостиный ряд»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
5 600 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тарусе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Тарусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Так же Вы увидите Кафедральный Собор Николы Белого, ознакомитесь с ансамблем посадских церквей и уникальным промышленным текстильным комплексом XIX- нач»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Свинина
    30 мая 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Спасибо большое Людмиле Валерьевне за прекрасную экскурсию по городу Тарусе! Два часа пролетели незаметно. Мы узнали много интересного. Людмила Валерьевна замечательный рассказчик! Всем рекомендуем!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Замечательная двухчасовая прогулка с гидом Ириной. Теплая атмосфера, интересный рассказ, замечательные люди, знаковые и просто красивые места. Время пролетело незаметно. Мы влюбились в Тарусу! Очень рекомендую!
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом
    читать дальше

    старой Тарусы. Показала нам красоту маленького приокского городка, ставшего неиссякаемым источником вдохновения для стольких людей искусства. Дала возможность остановиться, прислушаться и проникнуться, впустить в сердце это очарование. Огромное спасибо, Людмила! Это был чудесный день - благодаря Вам с Тарусой.

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Все отлично!
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2024
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Прекрасно прошла экскурсия! Экскурсовод грамотный, хорошо владеющий материалом. Есть желание ещё раз вернуться в эти места. Будем обращаться к этому экскурсоводу.
  • М
    Марина
    20 февраля 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
    Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.
  • В
    Вероника
    26 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Тарусе
    Нам очень повезло с экскурсоводом Викторией, она истинный знаток и любитель своего города. Вдохновенно рассказала нам про историю Тарусы, про
    читать дальше

    её улицы, жителей. Рассказывая о поэтах и писателях, живших здесь, Виктория читала нам их стихи о Тарусе. 2 часа пролетели незаметно и мы успели почувствовать и полюбить это красивейшее место.

  • K
    Kanelbul
    17 июля 2022
    Обзорная экскурсия по Тарусе
    Экскурсия была необычная, маршрут экскурсовода Ирины оказался сложным, но нестандартным. Ирина делилась характером Тарусы и ее жителей, а не стандартным набором фактов.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вдохновляющая Таруса
  2. Старинная, уютная, талантливая Таруса
  3. Обзорная экскурсия по Тарусе
  4. Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июне 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Изучение достопримечательностей города Тарусы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тарусе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам