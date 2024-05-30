1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
«При этом мне не хотелось бы называть нашу встречу «обзорной экскурсией»»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинная, уютная, талантливая Таруса
С интересом погулять по городу на Оке, осмотреть его памятники и вспомнить выдающихся людей
«И конечно, вы познакомитесь с любопытными зданиями 19 века: увидите соляной амбар, купеческие особняки, кожевенный склад, гостиный ряд»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тарусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Так же Вы увидите Кафедральный Собор Николы Белого, ознакомитесь с ансамблем посадских церквей и уникальным промышленным текстильным комплексом XIX- нач»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССвинина30 мая 2024Спасибо большое Людмиле Валерьевне за прекрасную экскурсию по городу Тарусе! Два часа пролетели незаметно. Мы узнали много интересного. Людмила Валерьевна замечательный рассказчик! Всем рекомендуем!
- ЕЕлена13 мая 2024Замечательная двухчасовая прогулка с гидом Ириной. Теплая атмосфера, интересный рассказ, замечательные люди, знаковые и просто красивые места. Время пролетело незаметно. Мы влюбились в Тарусу! Очень рекомендую!
- ААлександра12 мая 2024В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом
- ЕЕкатерина3 мая 2024Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую
- ИИрина1 мая 2024Все отлично!
- ННаталья28 апреля 2024Прекрасно прошла экскурсия! Экскурсовод грамотный, хорошо владеющий материалом. Есть желание ещё раз вернуться в эти места. Будем обращаться к этому экскурсоводу.
- ММарина20 февраля 2024Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.
- ВВероника26 июня 2023Нам очень повезло с экскурсоводом Викторией, она истинный знаток и любитель своего города. Вдохновенно рассказала нам про историю Тарусы, про
- KKanelbul17 июля 2022Экскурсия была необычная, маршрут экскурсовода Ирины оказался сложным, но нестандартным. Ирина делилась характером Тарусы и ее жителей, а не стандартным набором фактов.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июне 2024
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Изучение достопримечательностей города Тарусы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тарусе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024