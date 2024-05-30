С Свинина Старинная, уютная, талантливая Таруса Спасибо большое Людмиле Валерьевне за прекрасную экскурсию по городу Тарусе! Два часа пролетели незаметно. Мы узнали много интересного. Людмила Валерьевна замечательный рассказчик! Всем рекомендуем!

Е Елена Старинная, уютная, талантливая Таруса Замечательная двухчасовая прогулка с гидом Ириной. Теплая атмосфера, интересный рассказ, замечательные люди, знаковые и просто красивые места. Время пролетело незаметно. Мы влюбились в Тарусу! Очень рекомендую!

А Александра Вдохновляющая Таруса читать дальше старой Тарусы. Показала нам красоту маленького приокского городка, ставшего неиссякаемым источником вдохновения для стольких людей искусства. Дала возможность остановиться, прислушаться и проникнуться, впустить в сердце это очарование. Огромное спасибо, Людмила! Это был чудесный день - благодаря Вам с Тарусой. В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом

Е Екатерина Вдохновляющая Таруса Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую

И Ирина Вдохновляющая Таруса Все отлично!

Н Наталья Старинная, уютная, талантливая Таруса Прекрасно прошла экскурсия! Экскурсовод грамотный, хорошо владеющий материалом. Есть желание ещё раз вернуться в эти места. Будем обращаться к этому экскурсоводу.

М Марина Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.

В Вероника Обзорная экскурсия по Тарусе читать дальше её улицы, жителей. Рассказывая о поэтах и писателях, живших здесь, Виктория читала нам их стихи о Тарусе. 2 часа пролетели незаметно и мы успели почувствовать и полюбить это красивейшее место. Нам очень повезло с экскурсоводом Викторией, она истинный знаток и любитель своего города. Вдохновенно рассказала нам про историю Тарусы, про