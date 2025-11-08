Мои заказы

Таруса и её люди: обзорная экскурсия

Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Любители истории и искусства оценят прогулку по Тарусе, где каждый уголок хранит воспоминания о великих писателях и художниках.

Экскурсия предлагает взглянуть на памятник генералу Ефремову, заглянуть в проект «Окна в прошлое»
читать дальше

и увидеть памятник деревянному водопроводу. Участники узнают, как Таруса стала городом творцов и какие личности оставили свой след в её истории.

Вдохновляющая прогулка по улицам, где сохранились дома с причудливой отделкой, подарит незабываемые впечатления

4.6
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю Тарусы
  • 🎨 Вдохновение от местных художников
  • 🗿 Уникальные памятники и монументы
  • 🏛 Открытие культурного наследия
  • 🌟 Незабываемые впечатления
Таруса и её люди: обзорная экскурсия© Александр
Таруса и её люди: обзорная экскурсия© Александр
Таруса и её люди: обзорная экскурсия© Александр

Что можно увидеть

  • Памятник генералу Ефремову
  • Окна в прошлое
  • Памятник деревянному водопроводу
  • Монумент «Уснувший мальчик»
  • Скорбный камень-кенотаф Марины Цветаевой

Описание экскурсии

Многие знают Тарусу как памятник творчеству и истории. Но для меня душа города — это его люди. Именно они помогли сформировать облик и репутацию Тарусы, сохранить её культурное наследие и уникальную атмосферу. О знаменитых и невидимых героях Тарусы и будет моя экскурсия.

Вы увидите:

  • Памятник генералу Ефремову — установлен по частной инициативе, он увековечивает подвиг героя
  • «Окна в прошлое» — проект, позволяющий заглянуть в историю города и представить его будущее
  • Памятник деревянному водопроводу, напоминающий о быте прошлых веков
  • Монумент «Уснувший мальчик» — загадочное надгробие художника Борисова-Мусатова, окутанное тайнами
  • Скорбный камень-кенотаф Марины Цветаевой
  • И «второй камень» — свидетель чрезмерной инициативы поклонников поэтессы, ставший местной достопримечательностью

И узнаете:

  • Как Таруса получила репутацию города художников и поэтов
  • Какие писатели, художники и музыканты внесли вклад в её облик
  • Как жизнь в Тарусе изменила судьбы известных людей
  • Какие места появились и сохранились благодаря труду и упорству местных жителей
  • Как город бережно охраняет своё культурное наследие и продолжает вдохновлять новых творцов

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Тарусе
Провёл экскурсии для 219 туристов
Я переехал в Тарусу из Москвы и теперь живу здесь постоянно. Я думаю, что меня привела в Тарусу поэтическая тропа — имена Цветаевой и Паустовского всегда были святыми для меня. Теперь я хорошо знаю город и то, чем он привлекает людей. Готов поделиться знаниями о Тарусе и её жителях.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
2
1
1
N
NATALIA
8 ноя 2025
Отличная экскурсия! Познавательно!
Отличная экскурсия! Познавательно!Отличная экскурсия! Познавательно!Отличная экскурсия! Познавательно!Отличная экскурсия! Познавательно!Отличная экскурсия! Познавательно!Отличная экскурсия! Познавательно!Отличная экскурсия! Познавательно!Отличная экскурсия! Познавательно!Отличная экскурсия! Познавательно!Отличная экскурсия! Познавательно!
Ирина
Ирина
25 авг 2025
Отличный способ познакомиться с Тарусой-заказать экскурсию по городку! Мы тоже так решили сделать и выбрали в качестве рассказчика Александра. Как экскурсовода оцениваем его на высший бал,было интересно слушать его,задавать и
читать дальше

получать полные ответы.
Но "ложка дёгтя" все же была. В условиях экскурсии было заявлено время -2часа. Мы рассчитывали на это,но в реальности Александр "уложился" в не полные 1,5 часа,а точнее 1ч20мин. Мы уверены,что знания и интересные рассказы о городке и её знаменитых жителях у него не закончились,просто он не рассчитал и слишком быстро всем поделился,либо ему нужно было спешить на следующее мероприятие… В любом случае этим мы остались недовольны.

Н
Наталья
24 авг 2025
Были на экскурсии с детьми 11 и 15 лет. Немного опасалась, что младшему будет не очень интересно, т. к. он не про всех писателей и поэтов слышал, которые жили в
читать дальше

Тарусе. Но Александр так живо и интересно рассказывал, что дети остались очень довольны. Экскурсия была в формате спокойного рассказа, общения, мы задавали вопросы, получали ответы. Нам все понравилось. Рекомендую обращаться к этому гиду.

А
Алина
4 авг 2025
Гид, конечно, обладает знаниями, но экскурсия была унылой, безэмоциональной, из серии:" Вот это памятник. И вот это памятник. И вон там еще один памятник". Факты интересные были, но, повторюсь, все в телеграфном режиме, отбарабанил заученный текст и побежали дальше.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Добрый день. Жаль, что вы так расстроены. Постараюсь поработать над этой частью экскурсии, чтобы наш город воспринимался лучше в моих рассказах.
И
Ирина
30 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Александр влюбил нас в Тарусу. Неторопливое, очень интересное повествование. Поэты, писатели, художники, музыканты - создатели неповторимого колорита небольшого уездного города прошли перед нашими глазами за время двухчасового путешествия
читать дальше

по городу. С равным вниманием Александра слушал мой старший девятнадцатилетний сын и младший, едва достигший семилетнего возраста. Имена Цветовой, Ахмадулиной, Рихтера, Ватагина не сходили с их уст до позднего вечера. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Мы обязательно вернемся!

Д
Дарья
15 июл 2025
Возможно, чересчур жаркая погода сыграла свою роль, но именно "души" в экскурсии Александра нам троим не хватило, так что не можем разделить предыдущие восторженные отзывы. Мы часто берём индивидуальные экскурсии,
читать дальше

наверное, просто "избалованы" гидами, влюблёнными в тот город, в котором живут. И ты очаровываешься местом вместе с ними … забываешь даже про порой некомфортную погоду. Ну а тут - не случилось. И экскурсия рассчитана на 1,5 часа, а не на 2, как указано в ее описании (мы опоздали на 10 минут, т. к. ехали издалека по пробкам, но ровно через 1,5 часа от начала было обозначено окончание рассказа и предложено задать вопросы).

О
Ольга
12 июн 2025
Очень интересная экскурсия, Александр очень много рассказывал, отвечал на все вопросы
Видно, что с душой!
Е
Екатерина
8 июн 2025
Очень понравилась экскурсия от Александра. Он прекрасный рассказчик и материал экскурсии подобран очень интересный- затронута история города, чем живут люди сейчас. Особенно интересно рассказано про великих людей, которые проживали в городе в прошлом и внесли свою лепту в создание атмосферы современной Тарусы.
Д
Дарья
1 июн 2025
Спасибо Александру за открытие Тарусы. Нам все понравилось.
М
Мария
12 мая 2025
С удовольствием прогулялись с Александром по Тарусе с компанией друзей из Москвы.
Е
Елена
3 мая 2025
Экскурсия очень прнравилась. Александр очень симпатичный, располагающий к себе экскурсовод. Экскурсия хорошо организована, интересная. Мы все остались очень довольны.

Входит в следующие категории Тарусы

Похожие экскурсии из Тарусы

Таруса в историях и лицах
Пешая
2.5 часа
-
10%
72 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
5850 ₽6500 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Пешая
2.5 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Пешая
2 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тарусе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тарусе