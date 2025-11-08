Любители истории и искусства оценят прогулку по Тарусе, где каждый уголок хранит воспоминания о великих писателях и художниках.
Экскурсия предлагает взглянуть на памятник генералу Ефремову, заглянуть в проект «Окна в прошлое»
Экскурсия предлагает взглянуть на памятник генералу Ефремову, заглянуть в проект «Окна в прошлое»
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в историю Тарусы
- 🎨 Вдохновение от местных художников
- 🗿 Уникальные памятники и монументы
- 🏛 Открытие культурного наследия
- 🌟 Незабываемые впечатления
Что можно увидеть
- Памятник генералу Ефремову
- Окна в прошлое
- Памятник деревянному водопроводу
- Монумент «Уснувший мальчик»
- Скорбный камень-кенотаф Марины Цветаевой
Описание экскурсии
Многие знают Тарусу как памятник творчеству и истории. Но для меня душа города — это его люди. Именно они помогли сформировать облик и репутацию Тарусы, сохранить её культурное наследие и уникальную атмосферу. О знаменитых и невидимых героях Тарусы и будет моя экскурсия.
Вы увидите:
- Памятник генералу Ефремову — установлен по частной инициативе, он увековечивает подвиг героя
- «Окна в прошлое» — проект, позволяющий заглянуть в историю города и представить его будущее
- Памятник деревянному водопроводу, напоминающий о быте прошлых веков
- Монумент «Уснувший мальчик» — загадочное надгробие художника Борисова-Мусатова, окутанное тайнами
- Скорбный камень-кенотаф Марины Цветаевой
- И «второй камень» — свидетель чрезмерной инициативы поклонников поэтессы, ставший местной достопримечательностью
И узнаете:
- Как Таруса получила репутацию города художников и поэтов
- Какие писатели, художники и музыканты внесли вклад в её облик
- Как жизнь в Тарусе изменила судьбы известных людей
- Какие места появились и сохранились благодаря труду и упорству местных жителей
- Как город бережно охраняет своё культурное наследие и продолжает вдохновлять новых творцов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тарусе
Провёл экскурсии для 219 туристов
Я переехал в Тарусу из Москвы и теперь живу здесь постоянно. Я думаю, что меня привела в Тарусу поэтическая тропа — имена Цветаевой и Паустовского всегда были святыми для меня. Теперь я хорошо знаю город и то, чем он привлекает людей. Готов поделиться знаниями о Тарусе и её жителях.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
NATALIA
8 ноя 2025
Отличная экскурсия! Познавательно!
Ирина
25 авг 2025
Отличный способ познакомиться с Тарусой-заказать экскурсию по городку! Мы тоже так решили сделать и выбрали в качестве рассказчика Александра. Как экскурсовода оцениваем его на высший бал,было интересно слушать его,задавать и
Н
Наталья
24 авг 2025
Были на экскурсии с детьми 11 и 15 лет. Немного опасалась, что младшему будет не очень интересно, т. к. он не про всех писателей и поэтов слышал, которые жили в
А
Алина
4 авг 2025
Гид, конечно, обладает знаниями, но экскурсия была унылой, безэмоциональной, из серии:" Вот это памятник. И вот это памятник. И вон там еще один памятник". Факты интересные были, но, повторюсь, все в телеграфном режиме, отбарабанил заученный текст и побежали дальше.
Александр
Ответ организатора:
Добрый день. Жаль, что вы так расстроены. Постараюсь поработать над этой частью экскурсии, чтобы наш город воспринимался лучше в моих рассказах.
И
Ирина
30 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Александр влюбил нас в Тарусу. Неторопливое, очень интересное повествование. Поэты, писатели, художники, музыканты - создатели неповторимого колорита небольшого уездного города прошли перед нашими глазами за время двухчасового путешествия
Д
Дарья
15 июл 2025
Возможно, чересчур жаркая погода сыграла свою роль, но именно "души" в экскурсии Александра нам троим не хватило, так что не можем разделить предыдущие восторженные отзывы. Мы часто берём индивидуальные экскурсии,
О
Ольга
12 июн 2025
Очень интересная экскурсия, Александр очень много рассказывал, отвечал на все вопросы
Видно, что с душой!
Видно, что с душой!
Е
Екатерина
8 июн 2025
Очень понравилась экскурсия от Александра. Он прекрасный рассказчик и материал экскурсии подобран очень интересный- затронута история города, чем живут люди сейчас. Особенно интересно рассказано про великих людей, которые проживали в городе в прошлом и внесли свою лепту в создание атмосферы современной Тарусы.
Д
Дарья
1 июн 2025
Спасибо Александру за открытие Тарусы. Нам все понравилось.
М
Мария
12 мая 2025
С удовольствием прогулялись с Александром по Тарусе с компанией друзей из Москвы.
Е
Елена
3 мая 2025
Экскурсия очень прнравилась. Александр очень симпатичный, располагающий к себе экскурсовод. Экскурсия хорошо организована, интересная. Мы все остались очень довольны.
Входит в следующие категории Тарусы
Похожие экскурсии из Тарусы
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.