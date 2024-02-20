Экскурсии по Тарусе на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Тарусе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
  2. Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
  3. История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июне 2024
Сейчас в Тарусе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Тарусе на 2024 год на машине, 5 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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