1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 февраля 2024Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.
- ЕЕвгения29 ноября 2023Выражаем благодарность экскурсоводу Светлане за прекрасную экскурсию, интересный рассказ и приятное проведение времени в обществе этой шедевральной леди!
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июне 2024
Сейчас в Тарусе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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