Таруса хороша всем: холмами, деревянными домами, тихими улочками. Но есть ракурс, который открывается только с воды. Мы пройдём на сапбордах по Оке, чтобы увидеть город с того же ракурса, что и местные рыбаки. Широкая гладь реки, зелёные берега, лёгкое течение и полное ощущение, что время остановилось.
Описание экскурсии
Мы выйдем на Оку в районе Тарусы и проведём на воде 1 час. В зависимости от ваших предпочтений, погоды и уровня подготовки можно выбрать один из стандартных маршрутов:
- к Поленово — живописный участок с широкими видами и возможностью увидеть знаменитую усадьбу со стороны реки
- от Ладыжино к Тарусе — маршрут, который позволит вам плавно войти в воду, освоиться и завершить прогулку уже в городе
- от дачи Рихтера к Тарусе — более камерный вариант с красивыми природными участками и песчаными отмелями
По пути вы:
- увидите Тарусу с нового ракурса — город открывается с воды совсем иначе, особенно когда вы проплываете мимо его холмов и старых построек
- остановитесь на природных участках, чтобы искупаться, пофотографироваться или посидеть на берегу в тишине
- выберете темп под себя: можно двигаться почти без остановок или не спешить
Организационные детали
- Участники добираются до места старта самостоятельно, но при необходимости можно договориться о трансфере
- С вами будет наш инструктор
Для вашей безопасности
- Перед стартом проводится краткий инструктаж: как вставать на доску, держать весло, грести, разворачиваться и безопасно вести себя на воде
- Участникам выдаются спасательные жилеты
- Сплав проходит только при подходящей погоде и спокойной обстановке на воде
- При сильном ветре, грозе, плохой видимости или других небезопасных условиях прогулка может быть перенесена
Что включено в стоимость
- Аренда сапборда, весла и спасательного жилета
- Защитный чехол для телефона (влагостойкий)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — команда местных инструкторов, которые знают каждую тропинку. Будем рады провести вас по авторским квадромаршрутам: лесные дороги, заброшенные лагеря, карьеры, берега Оки. Вы ощутите драйв, свободу движения и откроете живую, многослойную Тарусу, которую невозможно увидеть иначе.
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