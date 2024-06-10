Таруса княжеская, участница Куликовской битвы. Таруса — союзница Москвы в береговой обороне Оки. И Таруса — творческая колыбель гениев. Об этих трёх городах я расскажу вам на своей авторской экскурсии. Вы узнаете о судьбе и творческом пути известных жителей Тарусы. Окунётесь в творческую и ремесленную жизнь и откроете страницы ратного прошлого.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Уже достаточно давно Таруса привлекает пристальное внимание не только путешественников, но и историков, культурологов, филологов и этнографов. Её уникальное расположение обусловило особый характер и своеобразие облика, которое можно назвать культурным многоголосием. Я много лет живу в Тарусе и изучаю её с разных сторон — на моей экскурсии у вас сложится самый целостный образ нашего города.

Таруса и её история

Особое внимание мы уделим истории основания Тарусского княжества и легендам о древней Оке. И пусть вас не смущает тот факт, что это «дела давно минувших дней»: свидетелей тех времён в городе сохранилось предостаточно. Среди них:

тарусские овраги и пещеры

истории древнего Петровского монастыря и Воскресенской церкви

«тарусский серпантин»

святой источник в Игумновом овраге

часовня во имя Боголюбской иконы Божьей матери

Таруса и её природа

Гуляя по историко-археологической тропе, мы подробно изучим Таруссктй природно-климатический амфитеатр. Поговорим об экологическом состоянии окрестностей, уже ставших знаменитыми тарусских соловьях и растениях-эндемиках.

Таруса и её знаменитые жители

Наконец, вы откроете для себя Тарусу как знаменитый «Русский Барбизон» — место вдохновения деятелей искусства. Для вас прозвучат имена В. Д. Поленова, И. В. Цветаева, В. Э. Борисова-Мусатова, М. И. Цветаевой, К. Г. Паустовского, Б. А. Ахмадулиной и многих других художников, поэтов, писателей. А ещё я расскажу о снятых здесь фильмах: «Член правительства», «Отец Сергий», «Сельская учительница», «Фома Гордеев», «Верные друзья» и т. д. Поделюсь историями Тарусской картинной галереи, Краеведческого музея, дома-музея Паустовского, музея семьи Цветаевых, а также музыкального фестиваля С. Т. Рихтера.

Организационные детали