Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговых линий рек Тарусы и Оки
Таруса княжеская, участница Куликовской битвы. Таруса — союзница Москвы в береговой обороне Оки. И Таруса — творческая колыбель гениев. Об этих трёх городах я расскажу вам на своей авторской экскурсии. Вы узнаете о судьбе и творческом пути известных жителей Тарусы. Окунётесь в творческую и ремесленную жизнь и откроете страницы ратного прошлого.
Уже достаточно давно Таруса привлекает пристальное внимание не только путешественников, но и историков, культурологов, филологов и этнографов. Её уникальное расположение обусловило особый характер и своеобразие облика, которое можно назвать культурным многоголосием. Я много лет живу в Тарусе и изучаю её с разных сторон — на моей экскурсии у вас сложится самый целостный образ нашего города.
Таруса и её история
Особое внимание мы уделим истории основания Тарусского княжества и легендам о древней Оке. И пусть вас не смущает тот факт, что это «дела давно минувших дней»: свидетелей тех времён в городе сохранилось предостаточно. Среди них:
тарусские овраги и пещеры
истории древнего Петровского монастыря и Воскресенской церкви
«тарусский серпантин»
святой источник в Игумновом овраге
часовня во имя Боголюбской иконы Божьей матери
Таруса и её природа
Гуляя по историко-археологической тропе, мы подробно изучим Таруссктй природно-климатический амфитеатр. Поговорим об экологическом состоянии окрестностей, уже ставших знаменитыми тарусских соловьях и растениях-эндемиках.
Таруса и её знаменитые жители
Наконец, вы откроете для себя Тарусу как знаменитый «Русский Барбизон» — место вдохновения деятелей искусства. Для вас прозвучат имена В. Д. Поленова, И. В. Цветаева, В. Э. Борисова-Мусатова, М. И. Цветаевой, К. Г. Паустовского, Б. А. Ахмадулиной и многих других художников, поэтов, писателей. А ещё я расскажу о снятых здесь фильмах: «Член правительства», «Отец Сергий», «Сельская учительница», «Фома Гордеев», «Верные друзья» и т. д. Поделюсь историями Тарусской картинной галереи, Краеведческого музея, дома-музея Паустовского, музея семьи Цветаевых, а также музыкального фестиваля С. Т. Рихтера.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Тарусе
Краевед, секретарь научного совета, Образование высшее, инженерное и экономическое. В Тарусе с 1998 г. Более 15 лет посвятил возрождению древней истории Тарусы как города-крепости, города-воина, стоявшего на южной границе Московского государства. Автор и издатель 5 фотоальбомов краеведческого характера о древней и современной истории Тарусы.