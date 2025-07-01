Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
«Среднерусская природа в своем скромном великолепии»
Завтра в 15:00
7 июл в 08:30
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
«Гуляя по историко-археологической тропе, мы подробно изучим тарусский природно-климатический амфитеатр»
Завтра в 12:00
7 июл в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Уникальная возможность увидеть мир Поленова: усадьба, архитектура и живописные виды на Оку. Узнайте больше о жизни и творчестве великого художника
Начало: У фонтана на площади
«Вы побываете в живописном местечке на берегу Оки и погрузитесь в мир художника»
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июля 2025Потеясающая экскурсия. Очень рада, что выбрали именно этого экскурсовода. Прекрасно знает историю края, очень хорошо подает информацию.
- ННаталья30 июня 2025Мы были семьёй в Тарусе впервые. Чудесная экскурсия, которую для нас провела Оксана, позволила нам через истории жизни художников, поэтов
- ИИрина22 июня 2025Очень живая и увлекательная экскурсия, 2,5 часа пролетели как один миг, большое спасибо за интересный рассказ и помощь в навигации по городу 🥰🤝🫶
- ООлеся19 июня 2025Отличная экскурсовод! Интересная подача материала! Мы влюбились в Тарусу! Невероятной Оксане большое спасибо!!!
- ААнна9 июня 2025Замечательная экскурсия! Интересный и структурированный материал. Алексей влюбляет в Тарусу! Спасибо!
- ЮЮлия7 июня 2025Все было на высшем уровне! Благодаря замечательному не только экскурсоводу, но и человеку с большой буквы Алексею, мы полюбили Тарусу всем сердцем!
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Природа и пейзажи»
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