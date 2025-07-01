И Ирина Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Потеясающая экскурсия. Очень рада, что выбрали именно этого экскурсовода. Прекрасно знает историю края, очень хорошо подает информацию.

Н Наталья Таруса. Там, где живёшь сердцем читать дальше и писателей глубоко почувствовать это удивительное место. Огромная Благодарность Оксане за великолепную прогулку и рассказ. Мы ещё не раз вернёмся в этот уютный городок. Мы были семьёй в Тарусе впервые. Чудесная экскурсия, которую для нас провела Оксана, позволила нам через истории жизни художников, поэтов

И Ирина Таруса. Там, где живёшь сердцем Очень живая и увлекательная экскурсия, 2,5 часа пролетели как один миг, большое спасибо за интересный рассказ и помощь в навигации по городу 🥰🤝🫶

О Олеся Таруса. Там, где живёшь сердцем Отличная экскурсовод! Интересная подача материала! Мы влюбились в Тарусу! Невероятной Оксане большое спасибо!!!

А Анна Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Замечательная экскурсия! Интересный и структурированный материал. Алексей влюбляет в Тарусу! Спасибо!