Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Тарусе, цены от 6500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая Музыкальные теплоходы 2.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Душевная Таруса и удивительный музей Сергея Жарова По следам художников, поэтов и музыкантов - почувствовать атмосферу вдохновения на берегах Оки от 6500 ₽ за всё до 5 чел. На лодке 1 час 5% Индивидуальная до 8 чел. Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами от 9975 ₽ 10 500 ₽ за всё до 8 чел. На квадроциклах На лодке 4.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Заезд на квадроциклах вечер на BBQ-лодке Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке Начало: На ул. Луначарского «Водная прогулка на BBQ-лодке по Оке — вас ждёт тихий и спокойный вечер на реке» от 40 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Тарусы

Водные экскурсии в Тарусе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026