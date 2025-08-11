Мои заказы

Таруса в историях и лицах. Групповая экскурсия

Откройте для себя культурное богатство Тарусы. Прогулка по живописным местам и знакомство с историей через судьбы известных личностей
Таруса - город, где история и культура переплетаются в уникальном сочетании. На экскурсии откроются панорамы Оки, аллея поэтов и Воскресенская горка. Вы узнаете о значении Тарусы для Цветаевых, Поленовых и
других известных личностей. Погрузитесь в атмосферу, где когда-то творили Чехов, Пастернак и Бродский. Это возможность увидеть белокаменные храмы и узнать секреты цветаевского пирога. Присоединяйтесь к путешествию по следам великих людей и откройте для себя Тарусу заново

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Живописные виды на Оку
  • 📚 Истории известных личностей
  • 🏛️ Белокаменные храмы
  • 🖼️ Дома тарусских пленников
  • 🍰 Секреты цветаевского пирога
Что можно увидеть

  • Излучина Оки
  • Аллея поэтов
  • Воскресенская горка
  • Камень памяти Цветаевой
  • Мемориальное надгробие «Уснувший мальчик»

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Излучину Оки и панораму города с лучших видовых точек.
  • Аллею поэтов, цветаевскую тропу и серпантинную дорогу.
  • Воскресенскую горку и белокаменные храмы.
  • Камень памяти Цветаевой.
  • Мемориальное надгробие «Уснувший мальчик».
  • Дома известных «тарусских пленников».

Вы узнаете:

  • Что значила Таруса для Цветаевых и Поленовых, Паустовского, Заболоцкого, Рихтера и Ахмадулиной.
  • Как с Тарусой связаны Чехов, Бальмонт, Пастернак, Бродский и семья Тарковских.
  • Сколько Нобелевских лауреатов здесь бывало.
  • Как в городе появилась «долина грёз».
  • Где жила и работала в Тарусе дочь Цветаевой.
  • Каково происхождение рецепта цветаевского пирога и где его готовят лучше всего.
  • И многое другое.

Организационные детали

На маршруте встречаются небольшие подъёмы и спуски.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Пенсионеры800 ₽
Школьники500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Петропавловского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия
Юлия — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 730 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, копилку моих тарусских историй я собираю не первый год. Я тарусская дачница в третьем поколении, журналист и сотрудник музея семьи Цветаевых. Всё это позволяет мне рассказывать о Тарусе со знанием и любовью.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ендольцева
11 авг 2025
Замечательный, очень квалифицированный гид!
Дата посещения: 11 августа 2025
Е
Елена
13 окт 2025
Экскурсовод Юлия- прекрасная, было очень много новой информации, стихов.
Всем рекомендую
Екатерина
Екатерина
8 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид рассказывала интересно и с большой любовью к своему городу. Благодаря ей мы полюбили Тарусу тоже! 🫶
И
Ирина
12 авг 2025
Спасибо Юлии за чУдную экскурсию и волшебное послевкусие, которое она оставила. Немного дождя, тишины, видов, запахов, стихов - получилось чудесное погружение в неспешную, провинциальную тарусскую жизнь и историю. Приезжайте, слушайте, наслаждайтесь! Таруса для тех, кто хочеть остановиться и послушать тишину. Юлия, спасибо!

