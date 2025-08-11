Таруса - город, где история и культура переплетаются в уникальном сочетании. На экскурсии откроются панорамы Оки, аллея поэтов и Воскресенская горка. Вы узнаете о значении Тарусы для Цветаевых, Поленовых и
Что можно увидеть
- Излучина Оки
- Аллея поэтов
- Воскресенская горка
- Камень памяти Цветаевой
- Мемориальное надгробие «Уснувший мальчик»
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Излучину Оки и панораму города с лучших видовых точек.
- Аллею поэтов, цветаевскую тропу и серпантинную дорогу.
- Воскресенскую горку и белокаменные храмы.
- Камень памяти Цветаевой.
- Мемориальное надгробие «Уснувший мальчик».
- Дома известных «тарусских пленников».
Вы узнаете:
- Что значила Таруса для Цветаевых и Поленовых, Паустовского, Заболоцкого, Рихтера и Ахмадулиной.
- Как с Тарусой связаны Чехов, Бальмонт, Пастернак, Бродский и семья Тарковских.
- Сколько Нобелевских лауреатов здесь бывало.
- Как в городе появилась «долина грёз».
- Где жила и работала в Тарусе дочь Цветаевой.
- Каково происхождение рецепта цветаевского пирога и где его готовят лучше всего.
- И многое другое.
Организационные детали
На маршруте встречаются небольшие подъёмы и спуски.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Юлия — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 730 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, копилку моих тарусских историй я собираю не первый год. Я тарусская дачница в третьем поколении, журналист и сотрудник музея семьи Цветаевых. Всё это позволяет мне рассказывать о Тарусе со знанием и любовью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Е
Ендольцева
11 авг 2025
Замечательный, очень квалифицированный гид!
Дата посещения: 11 августа 2025
Е
Елена
13 окт 2025
Экскурсовод Юлия- прекрасная, было очень много новой информации, стихов.
Всем рекомендую
Всем рекомендую
Екатерина
8 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид рассказывала интересно и с большой любовью к своему городу. Благодаря ей мы полюбили Тарусу тоже! 🫶
И
Ирина
12 авг 2025
Спасибо Юлии за чУдную экскурсию и волшебное послевкусие, которое она оставила. Немного дождя, тишины, видов, запахов, стихов - получилось чудесное погружение в неспешную, провинциальную тарусскую жизнь и историю. Приезжайте, слушайте, наслаждайтесь! Таруса для тех, кто хочеть остановиться и послушать тишину. Юлия, спасибо!
