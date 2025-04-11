Большие приключения в Териберке: морепродукты, выход в море, топовые локации за один день
Описание экскурсии
Приглашаем вас в незабываемое путешествие, в удивительный уголок нашей планеты- в Териберку! Мы покажем вам самые живописные места и откроем секреты этого незабываемого места. Вас ждёт увлекательная программа, включающая морскую прогулку с возможностью увидеть морских жителей в естественной среде обитания, а также арктическую рыбалку при благоприятной погоде!
Что включено
Трансфер по всему маршруту
Услуги гида-водителя из нашей команды
2-часовая морская прогулка
Механические удочки на морской прогулке
Что не входит в цену
Дегустация морских ежей и гребешков - 250 /шт
Вход на ферму северных оленей и хаски - 250 за чел. Корм по желанию
Вход в природный парк: граждане Рф - 500, иностранцы - 1000, дети дошкольного возраста, школьники, пенсионеры - бесплатно
Обед в ресторане - оплата по меню
Трансфер в природном парке (с ноября по апрель включительно) в санях (при наличии необходимого снежного покрова) - 1500 за чел. Мы сообщим вам о возможности использования саней ближе к дате вашей поездки
Гости оплачивают заморозку и упаковку рыбы (по желанию, для этого необходимо написать менеджеру)
Возмещение стоимости удочки в случае поломки или утери
Пожелания к путешественнику
Трансфер — полноприводные внедорожники и минивэны:Haval F7x, Honda Pilot, Honda Stepwgn и Toyota Rav4, Sangyong Rodius, Volkswagen Transporter, Volkswagen Caravellа, Chevrolet Captiva. Для больших групп можем организовать автобус
Морская прогулка проводится на рыболовном 10-местном судне. Есть туалет, тёплая каюта, необходимые средства безопасности
На борт не допускаются нетрезвые гости, проносить алкоголь с собой запрещается
На морской прогулке присутствие гида не предполагается
Пожалуйста, сообщите нам, если ваш рост превышает 185 см или вы крупного телосложения
Мы никогда не рискуем безопасностью гостей, выходим в море только при благоприятной погоде.
Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, мы вернем вам 2000р/чел.
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вера — Тревел-эксперт
Привет, я Вера! Родилась и живу в завораживающей Мурманской области, а путешествия – моя давняя страсть. С детства исследую этот край и готова поделиться его волшебством с вами! Вокруг себя читать дальшеуменьшить
я собрала команду настоящих профессионалов – опытных и увлеченных гидов, которые так же, как и я, влюблены в красоту нашего региона.
Мы — команда опытных и увлеченных гидов, влюбленных в красоту Мурманской области. Мы поможем вам влюбиться в Мурманскую область! Предлагаем качественные и продуманные экскурсии, которые откроют для вас удивительный мир Заполярья. Мы знаем самые интересные места, увлекательные истории. С нами вы погрузитесь в атмосферу Севера, увидите неповторимую природу и познакомитесь с культурой этого края.
Присоединяйтесь к нам и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!
